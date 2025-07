Das Spiel wird kostenlos auf ARD (Deutschland), SRF (Schweiz) und anderen Sendern übertragen. Wenn du dich in einem Land ohne kostenlosen Livestream befindest, kannst du es trotzdem live mit einem Anbieter wie NordVPN ansehen. Einfach mit einem Server in dem entsprechenden Land verbinden und das Spiel ohne Einschränkungen schauen.

Wo kann ich die UEFA Frauen-EM 2025 kostenlos schauen?

Mehrere internationale Sender bieten die Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 kostenlos an, darunter ARD in Deutschland mit deutschem Kommentar und SRF in der Schweiz. Diese Sender sind geoblockiert, aber mit einem VPN kannst du diese Einschränkungen umgehen und das Spiel live von überall streamen. Folge meiner Anleitung oben, um das Spiel kostenlos anzuschauen.