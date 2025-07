Am 27. Juli 2025 um 18:00 Uhr steigt im St. Jakob-Park in Basel das Finale der UEFA Frauen-EM 2025, England gegen Spanien, also die amtierenden Europameisterinnen, gegen die amtierenden Weltmeisterinnen. Viel Stoff für ein spannendes Spiel!

Das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV. Im Ausland könnte aber problematisch sein, einen kostenlosen Livestream zu finden, aber auch dafür gibt es einen Trick. Mit einem VPN streamst du das Spiel mit deutschem Kommentar bei ZDF auch im Ausland.

Ich habe verschiedene VPNs getestet. In diesem Artikel zeige ich dir, wie man England gegen Spanien kostenlos im Ausland schauen kann, auch ohne teures Pay-TV-Abo.

Wo kannst du England gegen Spanien kostenlos aus dem Ausland streamen?

Bevor du deinen VPN einrichtest, hier die besten kostenlosen TV-Sender, die das Spiel übertragen:

ZDF (Deutschland)

SRF (Schweiz)

Joyn (Deutschland)

England vs. Spanien Gratis-Stream mit NordVPN

England gegen Spanien im Ausland schauen – Anleitung

Abonniere ein VPN – Wähle ein schnelles und zuverlässiges VPN mit einem großen Netzwerk und starker Verschlüsselung, wie NordVPN, aktuell 72% günstiger über unseren Link. Installiere die VPN-App – Lade die VPN-App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV) und richte sie ein. Verbinde dich mit dem passenden Server – Für ZDF, wähle einen deutschen Server, für SRF einen in der Schweiz. Starte den Online-Stream – Öffne die Website des Senders und starte den Livestream England gegen Spanien.

Beste VPNs für Streams der UEFA Frauen-EM 2025

Für einen flüssigen Online-Stream im Ausland benötigst du ein zuverlässiges VPN. Hier eine Übersicht der besten Anbieter:

NordVPN – Sehr schnell und sicher, umgeht Geoblocking problemlos Surfshark – Günstig, zuverlässig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte Proton VPN – Gute Privatsphäre und schnell genug für Fußball-Streams ExpressVPN – Einer der schnellsten VPNs, ideal für Fußball-Streams CyberGhost – Benutzerfreundlich mit speziellen Streaming-Servern

So schaust du England gegen Spanien im Ausland bei ZDF

Der Livestream von England gegen Spanien auf dem ZDF ist der beste Weg, das Spiel kostenlos zu sehen. Der Sender bietet eine hochwertige Berichterstattung mit deutschem Kommentar, allerdings nur für Zuschauer in Deutschland.

So schaust du ZDF kostenlos im Ausland:

Verbinde dich mit einem deutschen VPN-Server. Öffne die ZDF-Homepage. Gehe zum Live-Bereich und starte das Spiel. Genieße das Spiel live und kostenlos.

ZDF im Ausland entsperrt mit NordVPN

Diese Methode funktioniert auch mit anderen Sendern auf unserer Liste. Wenn der Stream nicht lädt, versuche den Server zu wechseln, den Browser-Cache zu leeren oder den Inkognito-Modus zu verwenden.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – Was solltest du nutzen?

Kostenlose VPNs sind oft zu langsam, haben zu wenige Server und sind ein Albtraum für die Privatsphäre. Wenn du gerne Live-Fußball schaust, bieten kostenpflichtige VPNs wie NordVPN oder Surfshark viele Vorteile. Sie sind schnell, anonymisieren deine Verbindung und ermöglichen den Zugang zu kostenlosen Streams im Ausland.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass du England gegen Spanien kostenlos schauen und dein Geld zurückbekommst, wenn du dein Abo hinterher wieder kündigen möchtest.

Ist es legal, das Spiel mit einem VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Es gibt keine Gesetze, die das Ändern deiner IP-Adresse verbieten, um legale Streams aus anderen Ländern zu sehen. Ob du den VPN zum Schutz deiner Privatsphäre oder zum Streaming nutzt, bleibt dir überlassen.

Auch wenn einige Streaming-Dienste versuchen, VPNs zu blockieren, umgehen die hier empfohlenen VPNs diese Sperren zuverlässig. Deine Verbindung bleibt stabil, schnell und sicher – ideal, um das Spiel ohne Unterbrechungen zu streamen.

Zusammenfassung

Das Finale der Frauen-Europameisterschaft zwischen England und Spanien ist ein Muss für jeden Fußballfan. Historisch betrachtet sind die Verhältnisse zwischen den Mannschaften recht ausgeglichen. England liegt mit sieben zu fünf Siegen leicht vor Spanien, sechsmal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden.

Dank der kostenlosen Übertragung im ZDF und anderen Online-Kanälen kannst du das Spiel in HD-Qualität genießen, mit einem VPN sogar im Ausland. Verbinde dich einfach mit dem Stream auf dem ZDF oder einem der anderen Sender auf unserer Liste und genieße das große Finale live und kostenlos.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -72% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ