Wie kann ich Frankreich vs. Deutschland kostenlos sehen?

Das Spiel wird kostenlos bei ZDF und in der Sportschau (ARD) übertragen, ebenso bei Play SRF aus der Schweiz. Wenn du in einem Land ohne kostenlosen Livestream bist, kannst du es trotzdem live mit einem Anbieter wie NordVPN sehen. Verbinde dich einfach mit einem Server in Deutschland und schau das Spiel ohne Einschränkungen und mit deutschem Kommentar.