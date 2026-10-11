Am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, trifft Freiburg auf Schalke am 5. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Die Partie im Europa-Park Stadion beginnt um 17:30 Uhr.

Freiburg mischt ganz oben mit, Aufsteiger Schalke hat bereits für Überraschungen gesorgt. Mit einem Sieg könnte sich jede der beiden Mannschaften in der Tabelle deutlich verbessern.

Hierzulande bleibt die Begegnung dem Bezahlfernsehen vorbehalten, obwohl viele Fans live dabei sein wollen. Mit einem VPN verlegst du deinen digitalen Standort ins Ausland und kannst Freiburg gegen Schalke kostenlos schauen.

Wo kann ich Freiburg – Schalke kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen SC Freiburg vs. FC Schalke 04 heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos Jovem Pan Esportes via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Wie kann ich Freiburg vs. Schalke kostenlos schauen?

Sichere dir ein zuverlässiges VPN mit schnellen Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die App auf deinem Handy, PC, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Wähle einen Server in den USA, in Irland oder in Brasilien, je nachdem, welchen Gratissender du nutzen möchtest. Alle Infos findest du in Tabelle oben. Rufe den Stream auf und verfolge Freiburg vs. Schalke live und gratis.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Schnelle Verbindungen und so stabil, dass es fast nie zu Unterbrechungen kommt – die erste Wahl für Live-Bundesliga-Übertragungen. Surfshark: Erlaubt beliebig viele parallele Streams und Geräte pro Account und die Geschwindigkeit ist fast ebenso gut wie beim Testsieger. Proton VPN: Hält die Datenrate über die vollen 90 Minuten stabil und gilt zudem als eines der sichersten VPNs für den Datenschutz. IPVanish: Der Stream startet zügig, die Bildqualität bleibt auch bei langen Liveübertragungen stabil – insgesamt eine solide Alternative. Norton VPN: Mit wenigen Klicks eingerichtet und zuverlässig genug für Fußball aus dem Ausland. Ideal für alle, die Norton-Produkte nutzen.

Warum brauche ich ein VPN für SC Freiburg vs. FC Schalke 04?

Sender mit Bundesliga-Rechten dürfen ihre kostenlosen Streams ausschließlich innerhalb ihres Lizenzgebiets ausstrahlen. Rufst du den Player aus Deutschland auf, liest er deine IP-Adresse aus und blockiert die Wiedergabe. Statt des Livestreams SC Freiburg gegen FC Schalke 04 siehst du dann nur eine Fehlermeldung.

Fandango-Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein VPN schickt deine Verbindung über einen Server im Zielland und vergibt dir dort eine lokale IP-Adresse. Die Plattform hält dich daraufhin für einen Zuschauer vor Ort und gibt das Spiel frei.

Wie streame ich Freiburg vs. Schalke kostenlos bei Fandango?

Fandango stellt ausgewählte Bundesliga-Partien in den USA gebührenfrei bereit. Mit einem US-Server im VPN verfolgst du SC Freiburg gegen FC Schalke 04 auch von Deutschland aus.

In drei Schritten zum Gratisstream Freiburg vs. Schalke bei Fandango:

Verbinde dich im VPN mit einem Standort in den USA. Öffne die Website von Fandango. Schaue Freiburg vs. Schalke kostenlos.

Bundesliga-Übertragung bei Fandango, entsperrt mit VPN

Tipp: Schwarzes Bild oder eine Fehlermeldung? Wechsle den Server, nutze ein privates Browserfenster, deaktiviere den Adblocker oder weiche auf einen der anderen Gratissender aus der Tabelle aus. Bleibt das Problem, lösche deine Cookies und setze die GPS-Standortfreigabe zurück.

Bundesliga-Spielübersicht am Sonntag, 11. Oktober 2026

Nicht nur Freiburg gegen Schalke schaltet dein VPN an diesem Wochenende frei. Hier sind die Bundesliga-Spiele am heutigen Sonntag:

Spiel Datum und Uhrzeit 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach Sonntag, 11. Oktober, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Schalke 04 Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr

Im Ausland gibt es zahlreiche Gratiskanäle, bei denen du Bundesliga und viele weitere Sportübertragungen genießen kannst, etwa die Champions League oder die Formel 1.

Analyse und Prognose: SC Freiburg gegen FC Schalke 04 – wer gewinnt?

Freiburg ist so motiviert in die Saison gestartet, wie es die vergangene beendet hat, und mischt auf Platz 3 ganz oben mit. Die Mannschaft kombiniert eine gefährliche Offensive mit einer der stabilsten Defensiven der Liga, Gegentore sind bisher die Ausnahme. Erst zuletzt in Frankfurt geriet die Serie ins Stocken, die Partie endete unentschieden.

Schalke ist als Aufsteiger besser aufgestellt als erwartet. Nach dem misslungenen Auftakt in Augsburg hat die Mannschaft von Miron Muslić dreimal in Folge kaum Schwächen zugelassen. Das torlose Remis gegen Bayern sticht als Highlight heraus, der Auswärtssieg bei Union Berlin war aber ebenfalls beachtlich.

Freiburg geht mit mehr Offensivwucht und Heimvorteil in die Partie, Schalke könnte mit seiner kompakten und geduldigen Strategie aber durchaus gefährlich werden, vor allem in der Endphase.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Bei Live-Sport stoßen kostenlose VPN-Dienste schnell an ihre Grenzen. Gebremste Geschwindigkeiten, knappes Datenvolumen und überlastete Server sorgen mitten im Spiel für Abbrüche. Ein Premium-Dienst ermöglicht dir, die Bundesliga durchgehend in guter Bildqualität zu streamen.

VPN risikofrei testen NordVPN gewährt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. So schaust du SC Freiburg gegen den FC Schalke 04 und weitere Bundesliga-Partien, ohne dich dauerhaft zu binden.

Ist es legal, SC Freiburg vs. FC Schalke 04 über VPN zu schauen?

Ein VPN darfst du in Deutschland auch beim Streaming einsetzen. Alle hier aufgeführten Kanäle besitzen die Rechte an der Übertragung, das Umleiten der Verbindung stellt keine Straftat dar. Einzelne Plattformen schließen die Nutzung in ihren AGB aus und sperren im äußersten Fall das Konto. Verschlüsselt bleibt dein Datenverkehr während der Partie in jedem Fall.

Zusammenfassung

Der SC Freiburg empfängt am Sonntag den FC Schalke 04. Beide Teams sind hochmotiviert und mit guten Leistungen in die Saison gestartet. Im heutigen Duell wird sich zeigen, wer vielleicht auch dauerhaft vorn mitspielen kann.

In Deutschland läuft das Spiel nicht im Free-TV. Kostenlos siehst du Freiburg gegen Schalke hingegen über Gratissender im Ausland. Nach einem Serverwechsel läuft der Livestream. Zudem kostet ein VPN im Monat deutlich weniger als ein Pay-TV-Abo.

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff starten wir mit dem Liveticker zur Partie. Bist du auch live dabei?

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -85% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren

FAQ