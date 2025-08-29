Wir können Provisionen für empfohlene Produkte verdienen. Erfahre mehr.

So schaust du Fußball-Livestreams 2025 kostenlos

Warum du Cybernews vertrauen kannst

Mit fundierten Analysen und praxisnahen VPN-Tests haben unsere Cybersecurity-Experten und unser Research-Team in den letzten Jahren über 750 Artikel verfasst.

Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.

Aktualisiert am: 29. August 2025
Fußball auf grünem Rasen mit Fußballschuhen in Bewegung kurz vor dem Schuss

Die Fußballsaison 2025/2026 hat gerade begonnen und du fragst dich vielleicht, wo du Fußball 2025 kostenlos online schauen kannst. Tatsächlich gibt es verschiedene internationale Online-Sender, die Fußball gratis streamen.

Manche Kanäle übertragen Fußballspiele kostenlos, allerdings sind die Livestreams in Deutschland meist durch Geoblocking gesperrt. Aber keine Sorge, es gibt eine einfache Lösung: Ein VPN. Diese Software kann geografische Sperren umgehen und hilft dir, sicher und legal auf kostenlose Streams zuzugreifen.

In meiner Anleitung erkläre ich, wo und wie du Fußball online gratis schaust, welche Sender kostenlose Streams im Programm haben und welche VPNs sich im Test als besonders zuverlässig bewährt haben.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Wie kann man Fußball kostenlos streamen?
  1. Abonniere ein gutes VPN: Wir empfehlen NordVPN, aktuell 73% günstiger über unseren Link!
  2. VPN installieren: Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
  3. Server wählen: Zum Beispiel Rumänien für Digisport oder Österreich für ServusTV.
  4. Stream starten: Öffne die App oder Website und schau Fußball kostenlos.

Die nächsten kostenlosen Fußball-Livestreams

FußballspielTerminBeste Sender
Hamburger SV vs. FC St. Pauli (1. Bundesliga)29. August, 20:30 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien),
Canal GOAT (Brasilien)
RB Leipzig vs. Heidenheim (1. Bundesliga)30. August, 15:30 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien)
Werder Bremen vs. Leverkusen (1. Bundesliga) 30. August, 15:30 Uhr Digi Sport 1 (Rumänien)
VfB Stuttgart vs. Mönchengladbach (1. Bundesliga) 30. August, 15:30 Uhr
DigiSport 4 (Rumänien)
Augsburg vs. Bayern (1. Bundesliga)30. August, 18:30 UhrDigi Sport 3 (Rumänien)
Wolfsburg vs. Mainz (1. Bundesliga) 31. August, 15:30 Uhr AbemaTV (Japan),
DigiSport 4 (Rumänien)
Dortmund vs. Union Berlin (1. Bundesliga) 31. August, 17:30 Uhr Canal GOAT (Brasilien),
DigiSport 4 (Rumänien)
Köln – SC Freiburg (1. Bundesliga) 31. August, 19:30 Uhr Canal GOAT (Brasilien)
Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (2. Bundesliga)31. August, 13:30 UhrOneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria)
1. FC Kaiserslautern vs. SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)31. August, 13:30 Uhr OneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria)
Hertha BSC vs. SV Elversberg (2. Bundesliga)29. August, 18:30 Uhr OneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria),
Digi Sport 3 (Rumänien),
Canal GOAT (Brasilien)
Lecce vs. AC Mailand (Serie A)29. August, 19:45 UhrDigi Sport 2 (Rumänien)
Genua vs. Juventus Turin (Serie A) 31. August, 17:30 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien)
Inter Mailand vs. Udinese Calcio (Serie A) 31. August, 19:45 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien)
Rayo Vallecano vs. Barcelona (La Liga) 31. August, 21:30 Uhr Digi Sport 2 (Rumänien),
Idman TV (Aserbaidschan)
Real Madrid vs. RCD Mallorca (La Liga) 30. August, 19:45 Uhr Digi Sport 2 (Rumänien),
Idman TV (Aserbaidschan)
Chelsea vs. Fulham (Premier League) 30. August, 13:30 Uhr Idman TV (Aserbaidschan)
Man United vs. Burnley (Premier League) 30. August, 16:00 Uhr Idman TV (Aserbaidschan)
FC Liverpool vs. FC Arsenal (Premier League) 31. August, 17:30 Uhr Idman TV (Aserbaidschan)

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

  1. NordVPN – Das schnellste VPN, optimal für ruckelfreie Fußball-Livestreams.
  2. Surfshark VPN – Günstiges VPN mit unbegrenzten Verbindungen für Online-Fußballstreams.
  3. Proton VPN – Ein sehr sicheres VPN mit Top-Streaming-Features für Fußballfans.

Wo läuft Fußball 2025 kostenlos im Stream?

In der Tabelle unten findest du die besten Gratis-Fußball-Livestreams sortiert nach Land, Sender, Kosten und den verfügbaren Fußballspielen. Alles, was du für gratis Fußballstreams brauchst!

LandBeste SenderPreisFußballligen
RumänienDigisport (1/2/3/4)KostenlosSerie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Champions League (Ausgewählte Spiele)
Brasilien
Canal GOAT Kostenlos Bundesliga
Indien, Vietnam und Nigeria OneFootball Kostenlos 2. Bundesliga
Japan AbemaTV Kostenlos Bundesliga (Ausgewählte Spiele)
USACBS Sports Golazo Network Kostenlos Serie A, Champions League (Ausgewählte Spiele)
USACBS Sports Golazo Network via Pluto TV Kostenlos Serie A, Champions League (Ausgewählte Spiele)
NigeriaSporty TV Kostenlos Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League (Ausgewählte Spiele)
Italienische SchweizRSI Kostenlos Champions League (Ausgewählte Spiele)
IndienGXR Kostenlos Ausgewählte Spiele der Serie A
AserbaidschanIdman TV Kostenlos La Liga, Premier League

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

In Deutschland wird Fußball fast ausschließlich bei kostenpflichtigen Pay-TV-Sendern wie DAZN und Sky übertragen. Deren Abo-Preise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, während die Leistung immer weiter abnimmt. Im Ausland kann man jedoch viele Fußballspiele kostenlos oder deutlich günstiger schauen.

Das einzige Problem: Ausländische Sender benutzen Geoblocking. Das heißt, sie sperren Nutzer aus, die aus Ländern wie Deutschland zugreifen wollen, um ihre Übertragungsrechte nicht zu verletzen. So ist Digisport etwa nur in Rumänien verfügbar, CBS Sports Golazo nur in den USA.

digisport blocker
Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Genau hier kommt ein VPN ins Spiel: Es leitet deine Verbindung über einen Server im gewünschten Land um, in unserem Fall Rumänien für Digi Sport. Das Geoblocking wird umgangen und du kannst auf rumänische Online-Streams zugreifen.

Digi Sport 3 entsperrt mit NordVPN

Neben unbegrenztem Zugriff schützt ein VPN auch deine Verbindung durch moderne Verschlüsselung und bietet Sicherheit beim Fußballschauen.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2025

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streaming-Dienst verfügbar ist.

Fußball-SenderLandPrei pro MonatLigen und Events
BeIN Sports Thailand€3,50Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
Setanta SportsUkraine, Moldawien€5,60Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga
Paramount+USA$7,99Serie A, Champions League und andere
Megogo Ukraine €8,87Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
BeIN SportsFrankreich€15Ligue 1, Serie A

Wie du in der oberen Tabelle siehst – sortiert nach Streaming-Plattform, Land, Monatspreis und übertragenen Wettbewerben – findest du die besten Optionen für günstiges Fußball-Streaming.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Du musst nur den folgenden Schritten folgen und dein Android- oder iOS-Gerät konfigurieren, um das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streaming-Dienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

  1. VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
  2. Mit ausländischem Server verbinden: Willst du zum Beispiel auf Plattformen wie Digisport (Rumänien) zugreifen, wähle einen Server in diesem Land, um Ligue 1 oder Serie A zu schauen.
  3. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
  4. Fußball in bester Qualität genießen: App öffnen und deine Wunschspiele schauen!

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung, viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digisport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

  • Schritt 1: VPN installieren. Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
  • Schritt 2: Mit Server verbinden. Ganz wichtig: Du musst dich mit einem Server in dem Land verbinden, wo der Streaming-Dienst verfügbar ist. Für Digisport brauchst du einen Server in Rumänien.
  • Schritt 3: Online-Sender aufrufen. Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Internet-Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen

Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Befolge unsere Anleitung und schon bald genießt du Fußball-Livestreams bequem vom Sofa aus!

Zusammenfassung

Fußball kostenlos im Stream schauen zu können, ist der Traum jedes Fußballfans. Leider ist das heutzutage nicht mehr so einfach! Wer verschiedene Ligen schauen möchte, muss fast zwingend mehrere Pay-TV-Sender abonnieren. Das ist nicht nur sehr unpraktisch sondern auch teuer! Gratis-Fußball-Sender im Ausland blockieren den Zugriff aus Deutschland aber mit Geoblocking.

Ein gutes VPN löst viele dieser Probleme und ermöglicht flüssiges Streaming in hoher Qualität.

Nach ausgiebigen Tests ist NordVPN ist unsere klare Nummer 1. Es bietet schnelle Servern in aller Welt, sichere Verschlüsselung und ist sehr einfach zu bedienen. Das gibt dir Zugriff auf kostenlose Streaming-Sender wie Digi Sport, egal wo du gerade bist.

Ob Serie A, Ligue 1, Premier League oder Bundesliga, mit VPN streamst du einfach und günstig. Probier's am besten gleich aus und verpasse nie wieder ein Spiel!

