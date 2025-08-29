So schaust du Fußball-Livestreams 2025 kostenlos
Die Fußballsaison 2025/2026 hat gerade begonnen und du fragst dich vielleicht, wo du Fußball 2025 kostenlos online schauen kannst. Tatsächlich gibt es verschiedene internationale Online-Sender, die Fußball gratis streamen.
Manche Kanäle übertragen Fußballspiele kostenlos, allerdings sind die Livestreams in Deutschland meist durch Geoblocking gesperrt. Aber keine Sorge, es gibt eine einfache Lösung: Ein VPN. Diese Software kann geografische Sperren umgehen und hilft dir, sicher und legal auf kostenlose Streams zuzugreifen.
In meiner Anleitung erkläre ich, wo und wie du Fußball online gratis schaust, welche Sender kostenlose Streams im Programm haben und welche VPNs sich im Test als besonders zuverlässig bewährt haben.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN: Wir empfehlen NordVPN, aktuell 73% günstiger über unseren Link!
- VPN installieren: Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Server wählen: Zum Beispiel Rumänien für Digisport oder Österreich für ServusTV.
- Stream starten: Öffne die App oder Website und schau Fußball kostenlos.
Die nächsten kostenlosen Fußball-Livestreams
|Fußballspiel
|Termin
|Beste Sender
|Hamburger SV vs. FC St. Pauli (1. Bundesliga)
|29. August, 20:30 Uhr
|
Digi Sport 3 (Rumänien),
Canal GOAT (Brasilien)
|RB Leipzig vs. Heidenheim (1. Bundesliga)
|30. August, 15:30 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien)
|Werder Bremen vs. Leverkusen (1. Bundesliga)
|30. August, 15:30 Uhr
|Digi Sport 1 (Rumänien)
|VfB Stuttgart vs. Mönchengladbach (1. Bundesliga)
|30. August, 15:30 Uhr
DigiSport 4 (Rumänien)
|Augsburg vs. Bayern (1. Bundesliga)
|30. August, 18:30 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien)
|Wolfsburg vs. Mainz (1. Bundesliga)
|31. August, 15:30 Uhr
|AbemaTV (Japan),
DigiSport 4 (Rumänien)
|Dortmund vs. Union Berlin (1. Bundesliga)
|31. August, 17:30 Uhr
|
Canal GOAT (Brasilien),
DigiSport 4 (Rumänien)
|Köln – SC Freiburg (1. Bundesliga)
|31. August, 19:30 Uhr
|Canal GOAT (Brasilien)
|Dynamo Dresden vs. FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
|31. August, 13:30 Uhr
|OneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria)
|1. FC Kaiserslautern vs. SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)
|31. August, 13:30 Uhr
|OneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria)
|Hertha BSC vs. SV Elversberg (2. Bundesliga)
|29. August, 18:30 Uhr
|
OneFootball (Indien, Vietnam und Nigeria),
Digi Sport 3 (Rumänien),
Canal GOAT (Brasilien)
|Lecce vs. AC Mailand (Serie A)
|29. August, 19:45 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien)
|Genua vs. Juventus Turin (Serie A)
|31. August, 17:30 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien)
|Inter Mailand vs. Udinese Calcio (Serie A)
|31. August, 19:45 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien)
|Rayo Vallecano vs. Barcelona (La Liga)
|31. August, 21:30 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien),
Idman TV (Aserbaidschan)
|Real Madrid vs. RCD Mallorca (La Liga)
|30. August, 19:45 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien),
Idman TV (Aserbaidschan)
|Chelsea vs. Fulham (Premier League)
|30. August, 13:30 Uhr
|Idman TV (Aserbaidschan)
|Man United vs. Burnley (Premier League)
|30. August, 16:00 Uhr
|Idman TV (Aserbaidschan)
|FC Liverpool vs. FC Arsenal (Premier League)
|31. August, 17:30 Uhr
|Idman TV (Aserbaidschan)
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Das schnellste VPN, optimal für ruckelfreie Fußball-Livestreams.
- Surfshark VPN – Günstiges VPN mit unbegrenzten Verbindungen für Online-Fußballstreams.
- Proton VPN – Ein sehr sicheres VPN mit Top-Streaming-Features für Fußballfans.
Wo läuft Fußball 2025 kostenlos im Stream?
In der Tabelle unten findest du die besten Gratis-Fußball-Livestreams sortiert nach Land, Sender, Kosten und den verfügbaren Fußballspielen. Alles, was du für gratis Fußballstreams brauchst!
|Land
|Beste Sender
|Preis
|Fußballligen
|Rumänien
|Digisport (1/2/3/4)
|Kostenlos
|Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Champions League (Ausgewählte Spiele)
|Brasilien
|Canal GOAT
|Kostenlos
|Bundesliga
|Indien, Vietnam und Nigeria
|OneFootball
|Kostenlos
|2. Bundesliga
|Japan
|AbemaTV
|Kostenlos
|Bundesliga (Ausgewählte Spiele)
|USA
|CBS Sports Golazo Network
|Kostenlos
|Serie A, Champions League (Ausgewählte Spiele)
|USA
|CBS Sports Golazo Network via Pluto TV
|Kostenlos
|Serie A, Champions League (Ausgewählte Spiele)
|Nigeria
|Sporty TV
|Kostenlos
|Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League (Ausgewählte Spiele)
|Italienische Schweiz
|RSI
|Kostenlos
|Champions League (Ausgewählte Spiele)
|Indien
|GXR
|Kostenlos
|Ausgewählte Spiele der Serie A
|Aserbaidschan
|Idman TV
|Kostenlos
|La Liga, Premier League
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
In Deutschland wird Fußball fast ausschließlich bei kostenpflichtigen Pay-TV-Sendern wie DAZN und Sky übertragen. Deren Abo-Preise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, während die Leistung immer weiter abnimmt. Im Ausland kann man jedoch viele Fußballspiele kostenlos oder deutlich günstiger schauen.
Das einzige Problem: Ausländische Sender benutzen Geoblocking. Das heißt, sie sperren Nutzer aus, die aus Ländern wie Deutschland zugreifen wollen, um ihre Übertragungsrechte nicht zu verletzen. So ist Digisport etwa nur in Rumänien verfügbar, CBS Sports Golazo nur in den USA.
Genau hier kommt ein VPN ins Spiel: Es leitet deine Verbindung über einen Server im gewünschten Land um, in unserem Fall Rumänien für Digi Sport. Das Geoblocking wird umgangen und du kannst auf rumänische Online-Streams zugreifen.
Neben unbegrenztem Zugriff schützt ein VPN auch deine Verbindung durch moderne Verschlüsselung und bietet Sicherheit beim Fußballschauen.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2025
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streaming-Dienst verfügbar ist.
|Fußball-Sender
|Land
|Prei pro Monat
|Ligen und Events
|BeIN Sports
|Thailand
|€3,50
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|€5,60
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga
|Paramount+
|USA
|$7,99
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|€8,87
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|BeIN Sports
|Frankreich
|€15
|Ligue 1, Serie A
Wie du in der oberen Tabelle siehst – sortiert nach Streaming-Plattform, Land, Monatspreis und übertragenen Wettbewerben – findest du die besten Optionen für günstiges Fußball-Streaming.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Du musst nur den folgenden Schritten folgen und dein Android- oder iOS-Gerät konfigurieren, um das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streaming-Dienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Willst du zum Beispiel auf Plattformen wie Digisport (Rumänien) zugreifen, wähle einen Server in diesem Land, um Ligue 1 oder Serie A zu schauen.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: App öffnen und deine Wunschspiele schauen!
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung, viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digisport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- Schritt 1: VPN installieren. Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Schritt 2: Mit Server verbinden. Ganz wichtig: Du musst dich mit einem Server in dem Land verbinden, wo der Streaming-Dienst verfügbar ist. Für Digisport brauchst du einen Server in Rumänien.
- Schritt 3: Online-Sender aufrufen. Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Internet-Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen
Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Befolge unsere Anleitung und schon bald genießt du Fußball-Livestreams bequem vom Sofa aus!
Zusammenfassung
Fußball kostenlos im Stream schauen zu können, ist der Traum jedes Fußballfans. Leider ist das heutzutage nicht mehr so einfach! Wer verschiedene Ligen schauen möchte, muss fast zwingend mehrere Pay-TV-Sender abonnieren. Das ist nicht nur sehr unpraktisch sondern auch teuer! Gratis-Fußball-Sender im Ausland blockieren den Zugriff aus Deutschland aber mit Geoblocking.
Ein gutes VPN löst viele dieser Probleme und ermöglicht flüssiges Streaming in hoher Qualität.
Nach ausgiebigen Tests ist NordVPN ist unsere klare Nummer 1. Es bietet schnelle Servern in aller Welt, sichere Verschlüsselung und ist sehr einfach zu bedienen. Das gibt dir Zugriff auf kostenlose Streaming-Sender wie Digi Sport, egal wo du gerade bist.
Ob Serie A, Ligue 1, Premier League oder Bundesliga, mit VPN streamst du einfach und günstig. Probier's am besten gleich aus und verpasse nie wieder ein Spiel!
FAQ
Wo kann ich Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Für kostenloses Fußball-Streaming gibt es verschiedene Online-Streams wie Digi Sport, Sporty TV, CBS Sports Golazo und viele andere. Allerdings verwenden alle diese Sender Geoblocking und sind nur in wenigen, ausgesuchten Ländern verfügbar. Mit einem VPN umgehst du diese Sperren und kannst die Livestreams weltweit freischalten.
Wie kann ich kostenlose Fußball-Streams schauen?
Um Zugang zu kostenlosen Fußball-Streams zu erhalten, brauchst du definitiv ein VPN, da fast alle internationalen Streaming-Dienste wie Digi Sport, Sporty TV und CBS Sports Golazo Geoblocking verwenden und deutsche Zuschauer aussperren.
Welches VPN ist das beste für kostenloses Fußball-Streaming?
NordVPN ist unsere Top-Empfehlung unter den besten Fußball-VPNs. Mit über 8000 Servern weltweit, minimalem Geschwindigkeitsverlust und starker Verschlüsselung garantiert NordVPN flüssiges Streaming ohne Ruckler oder Unterbrechungen, perfekt für Live-Sport wie Fußballspiele.