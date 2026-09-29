Heute, am 29. September 2026 trifft Schottland auf die Schweiz in der UEFA Nations League. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr im Hampden Park in Glasgow. Am 2. Spieltag der Gruppe B1 reist die Schweiz als Tabellenführer nach Glasgow, während Schottland nach dem Auftakt erst bei einem Punkt steht.

In Deutschland streamst du diese Partie nur mit einem Pay-TV-Abo, doch ich habe mehrere kostenlose und vor allem offizielle Sender aus Großbritannien und der Schweiz gefunden. Außerhalb der jeweiligen Länder sind die Übertragungen jedoch aufgrund von Geoblocking gesperrt. Aber mit einem VPN greifst du trotzdem auf die Streams zu und ich habe diese Methode selbst getestet.

In diesem Guide erfährst du, wie du Schottland gegen die Schweiz kostenlos im Livestream sehen kannst. Richte ein VPN noch vor dem Anpfiff ein, so bist du schon vor dem Livestream bereit.

Wo kann ich Nations League Schottland – Schweiz kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender im Ausland übertragen Schottland – Schweiz kostenlos:

Sender Land Kosten SRF 2 Schweiz Kostenlos RTS 2 Schweiz Kostenlos RSI La 2 Schweiz Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos

Schottland – Schweiz kostenlos schauen mit NordVPN

Die kostenlosen Streams für Schottland gegen die Schweiz laufen je nach Region bei BBC, SRF 2 RTS 2 oder RSI La 2. Außerhalb der jeweiligen Sendegebiete blockieren die Plattformen den Zugriff anhand deiner IP-Adresse. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem passenden Serverstandort und entsperrst den Livestream.

Warum braucht man ein VPN für Schottland gegen Schweiz?

Die Übertragungsrechte für kostenlose Sender variieren je nach Land und Anbieter. Sobald du dich außerhalb des Sendegebietes befindest, wird der Nations-League-Livestream gesperrt.

SRF zwei-Fehlermeldung in Deutschland

Mit einem VPN wechselst du deinen virtuellen Standort und greifst dadurch auf kostenlose Streams aus anderen Ländern zu, etwa über BBC oder die Schweizer Sender. So verfolgst du Schottland gegen die Schweiz live ohne zusätzliches TV-Abo.

Wie schaue ich Schottland vs. Schweiz gratis? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abonniere das schnellste VPN: NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-App auf deinem Gerät: Richte die Software auf PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit einem Server: Wähle Großbritannien oder die Schweiz aus der Serverliste. Starte den Livestream: Öffne BBC oder SRF 2 und schaue Schottland gegen die Schweiz live.

Die besten VPNs für den Gratis-Livestream Schottland vs. Schweiz

NordVPN – Hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen für Live-Sport in HD. Surfshark VPN – Zuverlässig für Streams auf mehreren Geräten gleichzeitig. Proton VPN – Datenschutzorientiert und stabil bei internationalen Livestreams. IPVanish – Konstante Streaming-Performance für Fußballübertragungen. Norton VPN – Einfach einzurichten und gut für internationale Streams geeignet.

Nations League Liveticker: Schottland vs. Schweiz

Schweizer Dominanz überrollt Schottland: Spielbericht Die Schweiz besiegt Schottland souverän mit einem deutlichen 3:0! Von Rodríguezs traumhaftem Freistoß bis zum späten Treffer von Amdouni hatten die Schweizer das Spiel stets unter Kontrolle. Die Schotten kämpften tapfer, doch Hendrys Platzverweis erwies sich als entscheidend. Erleben Sie alle Schlüsselmomente und wie die Schweiz alle drei Punkte auf schottischem Boden entführte! Abpfiff: Schottland 0-3 Schweiz – Zusammenfassung Das ist der Schlusspfiff! Die Schweiz feiert einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen Schottland. Die Gastgeber fanden keine Antwort auf den Schweizer Angriff, der alle drei Punkte stilvoll mit nach Hause nimmt. Zweite Halbzeit endet: Die Schweiz dominiert Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab – Schottland unterliegt einer starken Schweizer Mannschaft mit 0:3. Enttäuschung für die Schotten, während die Gäste einen souveränen Sieg feiern! Drei Minuten Nachspielzeit bei Schottland gegen Schweiz Halten Sie sich fest! Drei Minuten Nachspielzeit werden in diesem spannenden Duell zwischen Schottland und der Schweiz gespielt. Kann eine der beiden Mannschaften noch den entscheidenden Akzent setzen? Sanches schießt für die Schweiz drüber Alvyn Sanches versucht es für die Schweiz aus der Distanz, aber sein Linksschuss nach Vorlage von Remo Freuler geht deutlich über das Tor. Schottland kann durchatmen – der Spielstand bleibt unverändert! Amdouni erzielt das dritte Tor für die Schweiz gegen Schottland TOR für die Schweiz! Zeki Amdouni versenkt das dritte Tor mit einem präzisen Rechtsschuss aus der Mitte des Strafraums und trifft das Netz oben! Dan Ndoye legt nach einer Ecke wunderbar auf. Schottland liegt nun 0:3 zurück – was für ein Abschluss des Schweizer Teams! Verwarnung für Welsh im Spiel Schottland gegen Schweiz Gelbe Karte für Stephen Welsh! Der schottische Verteidiger wird nach einem späten Foul vom Schiedsrichter verwarnt. Schottland muss jetzt vorsichtig sein, denn die Schweiz erhält einen Freistoß und Welsh steht für den Rest des Spiels unter besonderer Beobachtung. Elvedi erhöht die Führung der Schweiz! Die Schweizer Fans stehen Kopf! Nico Elvedi trifft mit einem wuchtigen Rechtsschuss aus dem Zentrum des Strafraums. Eine starke Ecke von Dan Ndoye bereitet das zweite Tor mustergültig vor. Die Schweiz führt jetzt mit 2:0 gegen Schottland! Fergusons Foul stoppt Schweizer Angriff Lewis Ferguson unterbricht den Schwung der Schweiz mit einem Foul in den Nachspielminuten der ersten Halbzeit. Schottland muss weiterhin wachsam bleiben, während die Nachspielzeit abläuft! Schweiz geht mit Führung gegen Schottland in die Pause Der Halbzeitpfiff ertönt! Die Schweiz geht mit einer 1:0-Führung gegen Schottland in die Pause. In der zweiten Hälfte ist noch alles offen! Jashari verschafft der Schweiz Verschnaufpause gegen Schottland Ardon Jashari holt für die Schweiz einen wichtigen Freistoß tief in der eigenen Hälfte heraus. Schottlands Angriff wird gestoppt, während die Schweizer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durchatmen können! 3 Minuten Nachspielzeit: Spannung vor der Pause! Der vierte Offizielle zeigt 3 Minuten Nachspielzeit vor der Halbzeit im Duell Schottland gegen Schweiz an. Es bleibt noch Zeit für dramatische Momente! McGinn holt Freistoß in der Defensive John McGinn macht das gut und gewinnt einen Freistoß tief in der eigenen Hälfte für Schottland. Die schottischen Fans atmen erleichtert auf! Amdounis Foul verschafft Schottland eine Pause Zeki Amdouni wird wegen eines Fouls zurückgepfiffen—Freistoß für Schottland. Die Spannung steigt, beide Teams geben vor der Pause nochmal alles! Verletzungsunterbrechung: Freuler am Boden für die Schweiz Das Spiel ist unterbrochen, während Remo Freuler medizinisch betreut wird. Hoffentlich ist alles in Ordnung—mal sehen, wann es weitergeht! Wieder im Spiel: Schottland gegen Schweiz läuft weiter Es geht weiter! Die Verzögerung ist vorbei und beide Teams sind bereit, wieder voll einzusteigen. Das Spiel läuft! Rodríguez trifft: Schweiz 1-0 Schottland Was für ein Abschluss! Ricardo Rodríguez zirkelt einen wunderschönen Freistoß mit dem linken Fuß ins Tor, bezwingt den Torhüter und bringt die Schweiz mit 1:0 in Führung gegen Schottland. Perfekt platziert in die linke untere Ecke – die Schweizer Fans stehen Kopf! Schottland nur noch zu zehnt gegen die Schweiz Drama im Duell Schottland gegen Schweiz! Jack Hendry sieht die Rote Karte und Schottland muss frühzeitig mit einem Mann weniger weiterspielen. Das könnte den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen – kann die Schweiz daraus Kapital schlagen? Bleiben Sie dran für weitere spannende Momente! Schottlands Startelf steht fest Schottlands Startaufstellung ist bekannt! Angus Gunn steht im Tor, die Abwehr bilden Hickey, Robertson, Welsh, Hendry und McKenna. Im Mittelfeld spielen McGinn, Gilmour und Ferguson, während McBurnie und Ure den Angriff anführen. Alles bereit für den Anstoß! Die Schweiz präsentiert ihre Startaufstellung Hier kommt die Startelf der Schweiz! Von der ersten Minute an auf dem Platz stehen: Kobel, Elvedi, Akanji, Freuler, Manzambi, Amdouni, Ndoye, Rodriguez, Jashari, Athekame und Rieder. Bleiben Sie dran, wenn diese Spieler gleich das Spiel eröffnen! Schweiz gegen Schottland – Live-Anpfiff! Hey Sportfans! Macht euch bereit, denn die Schweiz und Schottland treten gegeneinander an. Bleibt dran für alle Vorberichte, Live-Action und die großen Momente hier. Lasst uns gemeinsam ins Spiel eintauchen!

So schaust du Schottland vs. Schweiz kostenlos bei SRF zwei

Mein Lieblingssender für den kostenlosen Livestream ist SRF zwei aus der Schweiz. Der Sender zeigt das Nations-League-Spiel kostenfrei auf Deutsch und die Qualität ist immer hervorragend.

So umgehst du die SRF zwei-Sperre:

Wähle einen Schweizer Server in der NordVPN-Serverliste. Öffne den SRF zwei-Livestream im Browser oder in der App. Streame Schottland gegen die Schweiz kostenlos.

SRF-zwei-Livestream verfügbar mit NordVPN

Die gleiche Methode funktioniert auch für den kostenlosen Stream auf SRF 2. Verbinde dich einfach mit einem Schweizer VPN-Server und öffne den gewünschten Livestream. Falls der Stream nicht direkt startet, hilft häufig ein anderer Serverstandort oder ein Inkognito-Fenster im Browser. Zusätzlich kann das Löschen der Cookies sinnvoll sein.

Kann man Fußball auch mit einem kostenlosen VPN streamen?

Kostenlose VPNs geraten bei Livestreams oft schnell an ihre Grenzen. Häufig fehlen schnelle Server in UK oder in der Schweiz, außerdem reichen die Geschwindigkeiten nicht immer für stabile HD-Streams aus. Viele Streaming-Plattformen erkennen kostenlose VPN-IP-Adressen zusätzlich und sperren den Zugriff.

Für stabile Streams von Schottland gegen die Schweiz sind Premium-VPNs meist die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen und mehr verfügbare Serverstandorte.

NordVPN jetzt testen NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du den Livestream testen und bei Bedarf innerhalb der Frist kündigen.

Ist es legal, Nations League mit VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs für offizielle Nations-League-Streams ist legal, solange du ausschließlich legale Plattformen verwendest. Das VPN verschlüsselt deine Verbindung und weist dir eine IP-Adresse aus einem anderen Land zu. Dadurch greifst du auf Streams zu, die regional beschränkt sind.

Zusammenfassung

Schottland empfängt die Schweiz im Hampden Park zum ersten Heimspiel unter Sébastien Pocognoli, der im August die Nachfolge von Steve Clarke antrat und sein Debüt mit einem 0:0 in Ljubljana gegen Slowenien gab. Die Schweiz führt die Gruppe B1 nach dem 3:0 in Skopje an, bei dem Zeki Amdouni an allen drei Toren beteiligt war und das ohne den gesperrten Captain Granit Xhaka und ohne Breel Embolo. Ich sehe die Nati deshalb leicht vorn: Murat Yakins Team kam als WM-Viertelfinalist aus dem Sommer und hat den Wiederaufstieg in die Liga A offen als Ziel ausgegeben, während Schottland nach dem Abstieg aus der Liga A vor derselben Aufgabe steht.

Das Duell hat am 2. Spieltag bereits Gewicht für die Tabellenspitze, denn beide Teams wollen die Gruppe gewinnen. Wenn du die Partie ohne zusätzliches Abo verfolgen willst, kannst du die Streams von BBC oder SRF zwei per VPN freischalten und live dabei sein.

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