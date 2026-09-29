Heute am Dienstag, dem 29. September 2026, spielt Spanien gegen Kroatien in der Ligaphase der UEFA Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr deutscher Zeit.

Beide Teams starteten bereits am 26. September in die Ligaphase – Spanien bei England, Kroatien in Tschechien. Entsprechend gehen sie mit einem ersten Ergebnis im Rücken in dieses Duell. Spanien überzeugt mit Ballbesitzfußball und einem breit besetzten Kader, Kroatien vertraut auf Erfahrung im Mittelfeld und Disziplin gegen den Ball.



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Wo kann ich Spanien gegen Kroatien kostenlos schauen?

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Wie kann ich Spanien gegen Kroatien kostenlos schauen?

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Liveticker: Spanien – Kroatien

Spanien übertrumpft Kroatien: Spiel-Highlights Erleben Sie alle Höhepunkte des Spiels Spanien gegen Kroatien hier! Spanien zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit Toren von Yamal, Pubill und Williams einen 4:1-Sieg – dazu gab es packende Karten und spektakuläre Paraden. Sehen Sie, wie beide Teams kämpften, die Aufstellungen und jede Wendung des Spiels – La Roja feiert einen wohlverdienten Sieg! Spanien sichert klaren Sieg gegen Kroatien Es ist vorbei – Spanien feiert einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Kroatien! Das Team zeigte große Spielfreude und Entschlossenheit und nimmt die Punkte mit Stil mit. Wieder ein großes Spiel für die Geschichtsbücher! Spanien dominiert beim Schlusspfiff der zweiten Halbzeit Und das war’s mit der zweiten Halbzeit! Spanien geht mit einer 4:1-Führung gegen Kroatien in die Schlussphase, wirkt selbstbewusst und souverän. Kann Kroatien noch einmal zurückkommen oder steuert Spanien dem Sieg entgegen? Oyarzabal schießt für Spanien drüber Wow, Mikel Oyarzabal zieht mit links von der rechten Seite des Strafraums ab – aber der Ball geht knapp drüber! Spanien drückt in den Schlussminuten gegen Kroatien, doch diesmal fehlt die Präzision. Dennoch: Viel Energie in dieser Schlussphase! Simón vereitelt späten Treffer von Modric Große Parade! Luka Modric zieht aus zentraler Position mit einem strammen Schuss ab, doch Unai Simón hält Spanien mit einer entscheidenden Rettungstat im Spiel. Franjo Ivanovic hatte den Angriff eingeleitet – Kroatien drängt auf das späte Tor! Spanien gegen Kroatien: Zwei Minuten Nachspielzeit Wir gehen in zwei Minuten Nachspielzeit bei Spanien gegen Kroatien! Kann eines der Teams noch den späten Siegtreffer erzielen? Bleiben Sie dran! Nico Williams trifft erneut für Spanien! TOR! Nico Williams bringt den Ball mit einem fantastischen linken Abschluss ins Netz, vorbereitet von Mikel Merino. Spanien baut die Führung auf ein beeindruckendes 4:1 gegen Kroatien aus, während das Spiel sich dem Ende nähert. Was für eine Leistung der Spanier! Yamal trifft! Spanien baut Führung gegen Kroatien aus TOR für Spanien! Lamine Yamal erzielt mit einem beeindruckenden Linksschuss aus spitzem Winkel von der rechten Seite ein wunderschönes Tor und trifft ins untere Eck. Nach Vorlage von Pedri stellt Yamal auf 3:1 für Spanien gegen Kroatien und bringt sein Team in eine komfortable Position! Gelbe Karte für Misic von Kroatien Verwarnung für Kroatien! Josip Misic begeht ein Foul, und der Schiedsrichter zückt sofort die Gelbe Karte. Die Spannung steigt im Duell zwischen Spanien und Kroatien – Kroatien muss jetzt diszipliniert bleiben! Pasalic erhält Gelbe Karte im Spiel Kroatien gegen Spanien Marco Pasalic sieht nach einem Foul im hitzigen Duell zwischen Kroatien und Spanien die Gelbe Karte! Kroatien muss bei ihren Zweikämpfen vorsichtig sein, denn der Schiedsrichter geht konsequent vor! Baena verwarnt, Spanien trifft auf Kroatien Álex Baena sieht Gelb! Der spanische Mittelfeldspieler wird im Spiel gegen Kroatien vom Schiedsrichter verwarnt, während die Spannung auf dem Platz steigt. Spanien muss jetzt vorsichtig sein, um weitere Disziplinarmaßnahmen zu vermeiden! Halbzeit: Spanien führt gegen Kroatien mit 2:1 Und das ist der Halbzeitpfiff! Spanien geht mit einer 2:1-Führung gegen Kroatien nach einer intensiven ersten Hälfte in die Kabine. Spanien gegen Kroatien: Nachspielzeit angezeigt Nur 1 Minute Nachspielzeit, um die erste Halbzeit zwischen Spanien und Kroatien abzuschließen! Letzte Chance für Aktion vor der Pause. Sucic für Kroatien gegen Spanien verwarnt Gelbe Karte! Petar Sucic sieht nach einem Foul für Kroatien die Verwarnung. Spanien erhält einen Freistoß, und die Spannung steigt in diesem hitzigen Duell! Pubill köpft Spanien gegen Kroatien in Führung Marc Pubill steigt hoch, um die Flanke von Lamine Yamal zu verwerten, und köpft Spanien in Führung! Das ist das 2:1 für La Roja nach einer schön herausgespielten Ecke. Die heimischen Fans sind begeistert! Beljo bringt Kroatien gegen Spanien wieder ins Spiel! Ausgleichsalarm! Dion Beljo steigt hoch und wuchtet einen Kopfball ins Netz, gleicht für Kroatien zum 1:1 gegen Spanien aus. Was für eine Antwort von Kroatien! Frühe Verwarnung für Pongracic bei Kroatien Gelbe Karte! Marin Pongracic holt sich die erste Verwarnung für Kroatien nach einem harten Zweikampf im Spiel Spanien gegen Kroatien ab. Der Schiedsrichter zeigt wenig Verständnis – Kroatien muss jetzt vorsichtig sein! Yamal schießt Spanien früh in Führung! Was für ein Start für Spanien! Lamine Yamal zimmert mit dem linken Fuß einen brillanten Schuss aus der Strafraummitte in die linke untere Ecke. Nach Vorlage von Álex Baena geht Spanien in den Anfangsminuten mit 1:0 gegen Kroatien in Führung! Spaniens Startelf enthüllt! Spanien hat ihre Startaufstellung bekanntgegeben! Heute stehen folgende Spieler auf dem Platz: Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Fabián Ruiz, Fermín López, Marc Pubill, Álex Baena, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella und Unai Simón. Machen Sie sich bereit für spannende Spielaktionen mit diesem vielversprechenden Team! Kroatiens Startelf enthüllt! Hier ist Kroatiens Startaufstellung: Livakovic, Smolcic, Pongracic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Perisic, Sučić, Pašalić, Beljo und Misic. Das Team ist bereit für den Anpfiff – mal sehen, wie sich diese Elf auf dem Platz schlägt! Kroatien gegen Spanien: Der Live-Blog startet! Hallo Fußballfans! Wir sind bereit und freuen uns, euch alle Highlights zu liefern, wenn Kroatien auf Spanien trifft. Danke fürs Einschalten—bleibt dran für jede Menge Spannung, Live-Updates und spielentscheidende Momente!

Warum brauchst du ein VPN für Spanien gegen Kroatien?

RTVE, HRT und TVP Sport prüfen beim Aufruf des Players, ob deine IP-Adresse dem lizenzierten Sendegebiet zugeordnet ist. Stammt sie von außerhalb, wird die Wiedergabe mit einem Fehlerhinweis gestoppt.

Ohne spanische IP-Adresse verweigert RTVE Play die Wiedergabe.

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Land deiner Wahl. RTVE oder HRT startet den Stream anschließend ohne Sperrmeldung – egal, von wo aus du zuschaust.

Wie streame ich Spanien gegen Kroatien kostenlos bei RTVE?

RTVE zeigt die Partie in Spanien frei empfangbar und stellt sie gratis über das eigene Portal ins Netz. In Kroatien kommentiert HRT das Duell, in Polen überträgt TVP Sport die Begegnung ebenfalls ohne Bezahlschranke.

So siehst du Spanien gegen Kroatien kostenlos bei RTVE:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Spanien. Rufe RTVE Play auf und öffne den Livekanal. Verfolge Spanien gegen Kroatien gratis live.

Mit einem NordVPN-Server in Spanien startet der Livestream bei RTVE Play ohne Sperrmeldung.

Tipp: Läuft der Stream nicht an, nimm einen anderen Server oder einen weiteren Sender aus der Tabelle. Häufig helfen außerdem ein Inkognito-Fenster, das Löschen der Cookies oder ein abgeschalteter Adblocker.

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Analyse und Prognose: Spanien gegen Kroatien – Wer gewinnt?

Spanien geht mit hoher Ballbesitzquote und einem tief besetzten Kader in diese Begegnung. La Furia Roja rückt früh auf, sucht den Weg über die schnellen Flügel und lässt den Gegner viel laufen, bietet nach Ballverlusten aber Räume hinter der hohen Abwehrkette. Für den Weltmeister ist es das erste Heimspiel nach dem WM-Titel.

Kroatien setzt auf ein erfahrenes Zentrum, kontrolliertes Passspiel und klare Ordnung gegen den Ball. Die Vatreni verteidigen kompakt, verschieben geschlossen und schalten nach Balleroberungen direkt um. Gegen tief stehende Gegner fehlt zeitweise das Tempo, gegen offensiv ausgerichtete Teams spielt diese Anlage ihre Stärke aus. Zuletzt zeigte die Mannschaft eine wechselhafte Form.

Spanien wird voraussichtlich den Rhythmus bestimmen, Kroatien lauert auf Umschaltmomente. Die Spanier gehen als leichter Favorit in das Duell. Entscheidend wird, wie konsequent Kroatien im Zentrum in die Zweikämpfe geht.

Wer behält die Oberhand? Sei live dabei!

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Spielplan der Gruppe: Die weiteren Partien

Nach diesem Duell folgen für Spanien und Kroatien weitere Spieltage in kurzer Taktung. Bis Mitte November stehen die restlichen Begegnungen der Gruppe an. Diese Partien warten noch:

Spiel Datum Anpfiff Kroatien – England Samstag, 3, Oktober 2026 18:00 Uhr Spanien – Tschechien Samstag, 3, Oktober 2026 20:45 Uhr Kroatien – Spanien Dienstag, 6. Oktober 2026 20:45 Uhr England – Tschechien Dienstag, 6. Oktober 2026 20:45 Uhr England – Kroatien Donnerstag, 12. November 2026 20:45 Uhr Tschechien – Spanien Donnerstag, 12. November 2026 20:45 Uhr Kroatien – Tschechien Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr Spanien – England Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr

Für die übrigen Spiele gilt dasselbe: Das deutsche Free-TV überträgt keines davon, gratis laufen sie nur bei Sendern in den beteiligten Ländern. Mit einem VPN-Server im passenden Land öffnest du diese Streams von jedem Ort aus. Die Anleitung weiter oben greift bei jeder Partie der Gruppe.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Über einen guten Fußball-Livestream entscheiden drei Punkte: Geschwindigkeit, eine stabile Leitung und das sichere Umgehen von Geosperren. Kurz vor dem Anpfiff nimmt die Last auf den spanischen, kroatischen und polnischen Portalen spürbar zu.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams lassen sich nur über Server in Spanien, Kroatien oder Polen öffnen. Je mehr Standorte dort bereitstehen, desto seltener bricht die Verbindung unter Last weg.

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Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Kostenlose VPNs eignen sich nicht für Livesport. Standorte in Spanien, Kroatien oder Polen fehlen oft, HD-Bilder stocken und das Datenvolumen endet meist noch vor der Halbzeit. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark bieten dagegen genau das, was ein Fußballstream braucht: unbegrenztes Datenvolumen und verlässlich entsperrte Portale.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Ein VPN einzusetzen, ist in Deutschland grundsätzlich legal. Alle aufgeführten Sender besitzen offizielle Übertragungsrechte an dieser Partie für ihr jeweiliges Sendegebiet. Darüber hinaus erreichst du mit einem VPN weitere kostenlose Livestreams, von anderen Nations-League-Spielen über die Bundesliga bis hin zur Formel 1.

Zusammenfassung

Spanien und Kroatien treffen am Dienstag, 29. September 2026, um 20:45 Uhr in der UEFA Nations League aufeinander. Das Duell zweier europäischer Spitzenteams prägt die Ausgangslage in der Gruppe früh und zeigt beiden Trainerteams, wo ihre Mannschaft steht.

Gratis läuft das Spiel bei RTVE in Spanien, HRT in Kroatien und TVP Sport in Polen, außerhalb dieser Länder blockiert Geoblocking den Zugriff. Verbindest du dich per VPN mit einem Server im passenden Land, öffnet sich der kostenlose Stream von überall. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.

Vor dem Anpfiff reichen drei Schritte: VPN starten, Server in Spanien, Kroatien oder Polen wählen, Stream öffnen – und du siehst Spanien gegen Kroatien live. Viel Spaß!

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