Heute, am Freitag, dem 13. November 2026, empfängt Slowenien die Schweiz um 20:45 Uhr zum 5. Spieltag der Nations League 2026/27. Gespielt wird allerdings nicht in Ljubljana. Weil der Rasen dort nicht bespielbar ist, weicht der slowenische Verband ins Stadion Ljudski vrt nach Maribor aus.

Für die Nati geht es um viel. Sie hat alle vier Gruppenspiele gewonnen, steht bei 11:1 Toren und führt Gruppe B1 mit fünf Punkten Vorsprung vor Slowenien an. Schon ein Unentschieden reicht Murat Yakins Team zum Gruppensieg und damit zur Rückkehr in die Liga A. Slowenien braucht dagegen einen Sieg, damit die Entscheidung erst am letzten Spieltag fällt.



Im deutschen Free-TV läuft die Partie nicht, hierzulande zeigt sie nur DAZN im Abo. Gratis übertragen SRF zwei mit deutschem Kommentar, RTS 2, RSI La 2 und RTV Slovenija, allerdings nur im eigenen Land. Mit einem VPN kommst du trotzdem an diese Streams und kannst Slowenien gegen Schweiz kostenlos schauen. Ich habe das selbst getestet und zeige dir, wie es geht.

Anpfiff heute um 20:45 Uhr SRF zwei startet schon um 20:10 Uhr mit den Vorberichten. Richte dein VPN also rechtzeitig ein. Mit NordVPN dauert das nur rund zwei Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Slowenien gegen Schweiz gratis schauen

Wo kann ich Slowenien gegen Schweiz kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen Slowenien gegen Schweiz gratis im Livestream:

Sender Land Kommentar Preis SRF zwei (Play SRF) Schweiz Deutsch Kostenlos RTS 2 (Play RTS) Schweiz Französisch Kostenlos RSI La 2 (Play RSI) Schweiz Italienisch Kostenlos RTV Slovenija Slowenien Slowenisch Kostenlos

Wie kann ich Slowenien gegen Schweiz kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Mit Tausenden Servern an 224 Standorten verteilt NordVPN die Last gut, auch wenn kurz vor dem Anpfiff viele Fans gleichzeitig auf Schweizer Server zugreifen. Play SRF lief in meinem Test durchgehend in HD und ohne Nachladen. Für den Abend in Maribor ist das meine erste Wahl. Surfshark: Mit einem Abo nutzt du beliebig viele Geräte. Läuft das Spiel auf dem Fernseher und parallel der Liveticker auf dem Tablet, brauchst du also keine zweite Lizenz. Die Schweizer Server waren im Test durchgehend schnell. Proton VPN: Passend zum Spiel kommt Proton VPN selbst aus der Schweiz. Der Dienst setzt auf starke Verschlüsselung und eine extern geprüfte No-Logs-Richtlinie. Play SRF und RTV Slovenija ließen sich damit im Test problemlos öffnen. IPVanish: Die Verbindung steht schnell und du kannst beliebig viele Geräte gleichzeitig nutzen. Auch die Mediatheken von RTS und RSI hat der Dienst zuverlässig entsperrt. Das ist praktisch, wenn du das Spiel lieber mit französischem oder italienischem Kommentar schaust. Norton VPN: Das Servernetz ist kleiner, für die Gratisstreams aus der Schweiz und Slowenien reicht es aber. Wer Norton 360 nutzt, hat das VPN oft schon an Bord. Für Einsteiger ist das eine unkomplizierte Lösung.

Warum brauchst du ein VPN für Slowenien gegen Schweiz?

Play SRF, Play RTS, Play RSI und RTV Slovenija prüfen beim Start des Streams deine IP-Adresse. Stammt sie nicht aus der Schweiz beziehungsweise aus Slowenien, siehst du statt des Spiels nur eine Fehlermeldung.

Ohne VPN sperrt Play SRF den Livestream außerhalb der Schweiz

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Land deiner Wahl. Mit einem Schweizer Server hält dich Play SRF für einen Nutzer aus der Schweiz und der Stream startet ohne Sperre. Wo du dich gerade aufhältst, spielt dann keine Rolle.

Wie streame ich Slowenien gegen Schweiz kostenlos bei SRF zwei?

Für Fans aus Deutschland ist SRF zwei die beste Adresse. Der Sender zeigt die Partie gratis und mit deutschem Kommentar, die Vorberichte beginnen um 20:10 Uhr.

So schaust du Slowenien gegen Schweiz kostenlos bei SRF zwei:

Verbinde dein VPN mit einem Server in der Schweiz. Öffne Play SRF und wähle den Livestream von SRF zwei. Schaue Slowenien gegen Schweiz gratis live.

Mit einem Schweizer VPN-Server startet der Livestream von SRF zwei ohne Sperre

Tipp: Wenn der Stream hakt, wechsle den Server oder probiere einen anderen Sender aus der Tabelle. Oft helfen auch ein privates Browserfenster, gelöschte Cookies oder ein kurz pausierter Adblocker.

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Analyse: Slowenien gegen Schweiz – wer gewinnt?

Die Schweiz hat ihre vier Siege ohne Kapitän Granit Xhaka und Breel Embolo geholt, weil Yakin beide wegen der Affäre um gefälschte COVID-Zertifikate nicht nominiert hatte. In Maribor sind beide wieder dabei. Im Hinspiel in Luzern lag die Nati früh durch Žan Vipotnik zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause. Erst rutschte Jan Oblak ein abgefälschter Schuss durch die Hände, dann traf Dan Ndoye zum 2:1.

Slowenien hat sich unter Nationaltrainer Boštjan Cesar davon erholt und zuletzt mit 2:1 in Schottland gewonnen. Mit Oblak im Tor und Benjamin Šeško im Sturm hat das Team Spieler von internationalem Format. Gegen die Schweizer Abwehr, die in vier Spielen nur ein Gegentor zugelassen hat, wird es trotzdem schwer.

Mein Tipp ist ein 1:1. Slowenien dürfte vor eigenem Publikum auf Sieg spielen, der Schweiz reicht aber ein Punkt.

Wer holt sich den Gruppensieg? Sei live dabei!

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Gruppe B1 der Nations League 2026/27: die letzten Spiele

Diese Partien stehen heute und am letzten Spieltag noch an:

Spiel Datum Anpfiff Slowenien – Schweiz Freitag, 13. November 2026 20:45 Uhr Schottland – Nordmazedonien Freitag, 13. November 2026 20:45 Uhr Schweiz – Schottland Montag, 16. November 2026 20:45 Uhr Nordmazedonien – Slowenien Montag, 16. November 2026 20:45 Uhr

Auch diese Spiele laufen nicht im deutschen Free-TV, gratis zeigen sie nur Sender in den beteiligten Ländern. Mit einem VPN-Server im passenden Land funktioniert es wie in der Anleitung oben. Das Heimspiel der Schweiz gegen Schottland in St. Gallen läuft zum Beispiel wieder über Play SRF.

Den vollständigen Spielplan der Nations League 2026/27 findest du in unserer Übersicht.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Für einen Fußball-Livestream zählen drei Dinge: Tempo, eine stabile Verbindung und das zuverlässige Umgehen von Geosperren. Kurz vor dem Anpfiff greifen besonders viele Zuschauer gleichzeitig auf Play SRF, Play RTS, Play RSI und RTV Slovenija zu.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in der Schweiz oder in Slowenien. Je mehr Kapazität der Anbieter dort hat, desto seltener bricht der Stream unter Last ab.

: Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in der Schweiz oder in Slowenien. Je mehr Kapazität der Anbieter dort hat, desto seltener bricht der Stream unter Last ab. Geoblocking umgehen : Nicht jedes VPN kommt an den IP-Sperren der Mediatheken vorbei. NordVPN und Surfshark haben das in meinen Tests jedes Mal geschafft.

: Nicht jedes VPN kommt an den IP-Sperren der Mediatheken vorbei. NordVPN und Surfshark haben das in meinen Tests jedes Mal geschafft. Kompatibilität : Gute Anbieter haben Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So schaust du Slowenien gegen Schweiz auf dem Gerät, das dir am liebsten ist.

: Gute Anbieter haben Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So schaust du Slowenien gegen Schweiz auf dem Gerät, das dir am liebsten ist. Sicherheit: Seriöse Dienste verschlüsseln deinen gesamten Datenverkehr und speichern keine Aktivitäten. Unabhängige Audits bestätigen, dass sie dieses No-Logs-Versprechen einhalten.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Für Livesport eignen sich Gratis-VPNs kaum. Schweizer oder slowenische Server fehlen oft ganz, das Bild ruckelt in HD, und das Datenvolumen ist häufig schon zur Pause aufgebraucht. Premium-Dienste bieten dagegen unbegrenztes Datenvolumen und entsperren die Mediatheken zuverlässig.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

In Deutschland ist es nicht verboten, ein VPN zu nutzen. Es kann aber gegen die Nutzungsbedingungen der ausländischen Anbieter verstoßen. Alle hier genannten Sender haben die offiziellen Übertragungsrechte für diese Partie.

Mit einem VPN erreichst du außerdem viele weitere legale Gratisstreams, etwa für die Champions League oder für die Formel 1.

Zusammenfassung

Slowenien und die Schweiz treffen heute um 20:45 Uhr im Stadion Ljudski vrt in Maribor aufeinander. Mit einem Punkt sichert sich die Nati den Gruppensieg und die Rückkehr in die Liga A. Slowenien muss gewinnen, damit es am letzten Spieltag noch um den ersten Platz geht.

Gratis läuft das Spiel auf SRF zwei, RTS 2 und RSI La 2 in der Schweiz und auf RTV Slovenija in Slowenien. Außerhalb dieser Länder sind die Streams gesperrt. Ein VPN verbindet dich mit einem Server im passenden Land und schaltet die Streams frei. Die Einrichtung dauert nur ein paar Minuten.

Vor dem Anpfiff musst du also nur noch dein VPN starten, einen Schweizer Server wählen und Play SRF öffnen. Dann siehst du Slowenien gegen Schweiz live und mit deutschem Kommentar. Viel Spaß!

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