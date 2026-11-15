Heute, am Sonntag, dem 15. November 2026, spielt Weltmeister Spanien gegen England im Riyadh Air Metropolitano in Madrid. Es ist das Topspiel zum Abschluss der Gruppe A3 in der Nations League 2026/27 und das Rückspiel zu einem der besten Länderspiele des Herbstes: Ende September drehte Spanien in Wembley einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg.

Beide Teams stehen bereits im Viertelfinale, heute geht es um Platz eins. Spanien hat alle fünf Gruppenspiele gewonnen und führt mit 15 Punkten, England folgt mit 12 Zählern. La Roja reicht damit ein Unentschieden, die Three Lions müssen in Madrid gewinnen.



In Deutschland läuft die Partie nicht im Free-TV, sondern nur bei DAZN im Abo. Kostenlos zeigen sie ITV in Großbritannien, RTVE in Spanien und Virgin Media Two in Irland, allerdings nur für Zuschauer im jeweiligen Land. Doch mit einem VPN kannst du Spanien gegen England kostenlos schauen. Wie das funktioniert, zeige ich dir hier Schritt für Schritt.

Anstoß heute um 20:45 Uhr In Großbritannien ist es dann 19:45 Uhr, mit dieser Uhrzeit steht das Spiel auch im ITV-Programm. Verbinde dein VPN am besten schon vor dem Anpfiff. Mit NordVPN bist du in wenigen Minuten startklar. Jetzt NordVPN sichern und Spanien gegen England gratis schauen

Wo kann ich Spanien gegen England kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Spanien gegen England heute gratis im Livestream:

Sender Land Kommentar Preis ITV1 (ITVX) Großbritannien Englisch Kostenlos La 1 (RTVE Play) Spanien Spanisch Kostenlos Virgin Media Two Irland Englisch Kostenlos

Wie kann ich Spanien gegen England kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Das Netz umfasst Tausende Server an 224 Standorten, darunter Großbritannien, Spanien und Irland. Für jeden der drei Gratisstreams hast du also eine passende Verbindung. Auch wenn sich kurz vor dem Anpfiff viele Fans gleichzeitig auf britische Server schalten, verteilt NordVPN die Last gut. Für den Abend in Madrid ist das meine erste Wahl. Surfshark: Ein Abo deckt beliebig viele Geräte ab. Läuft ITVX auf dem Fernseher und RTVE Play zum Vergleich auf dem Laptop, reicht dafür ein einziges Konto. Server in allen drei Ländern mit Gratisstream sind ebenfalls dabei. Proton VPN: Wer viel Wert auf Datenschutz legt, ist bei Proton VPN richtig. Der Dienst aus der Schweiz verschlüsselt stark und hat seine No-Logs-Richtlinie extern prüfen lassen. Für das Spiel in Madrid stehen dir Server in Großbritannien, Spanien und Irland zur Verfügung. IPVanish: Die Verbindung steht in wenigen Sekunden und du kannst beliebig viele Geräte gleichzeitig nutzen. Das ist praktisch, wenn du kurz vor dem Anpfiff noch zwischen ITVX und RTVE Play wechseln willst. So kannst du dich auch spontan für den spanischen Kommentar aus dem Metropolitano entscheiden. Norton VPN: Das Servernetz ist kleiner, für die drei Gratissender reicht es aber aus. Wer Norton 360 nutzt, hat das VPN oft schon im Paket und muss nichts zusätzlich kaufen. Für Einsteiger ist das eine bequeme Lösung.

Warum brauchst du ein VPN für Spanien gegen England?

ITVX, RTVE Play und Virgin Media Two gleichen beim Start des Streams deine IP-Adresse ab. Kommt sie aus Deutschland, siehst du statt des Anstoßes nur eine Fehlermeldung.

Ohne VPN sperrt ITVX den Livestream außerhalb Großbritanniens

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland und weist dir dessen IP-Adresse zu. Wählst du einen britischen Server, geht ITVX davon aus, dass du in Großbritannien sitzt, und gibt den Livestream frei. Wo du dich tatsächlich befindest, spielt dann keine Rolle mehr.

Wie streame ich Spanien gegen England kostenlos bei ITV?

Deutschen Kommentar bietet keiner der Gratissender. Wenn du Englisch verstehst, ist ITV die beste Anlaufstelle: ITV1 zeigt die Partie im britischen Free-TV, online läuft sie kostenlos auf ITVX.

So schaust du Spanien gegen England gratis bei ITV:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Großbritannien. Öffne ITVX und melde dich mit einem kostenlosen Konto an. Wähle den Livestream von ITV1 und schaue Spanien gegen England live.

Mit einem VPN-Server in Großbritannien startet der Livestream auf ITVX ohne Sperre

Tipp: Ruckelt das Bild, wechsle auf einen anderen britischen Server oder weiche auf Virgin Media Two aus. Dort läuft das Spiel ebenfalls mit englischem Kommentar, dafür brauchst du einen Server in Irland. Oft helfen auch ein privates Browserfenster oder gelöschte Cookies.

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Analyse: Spanien gegen England – wer gewinnt?

Spanien hat in Gruppe A3 alle fünf Spiele gewonnen und ist seit 43 Partien ungeschlagen. Das 2:0 am Donnerstag in Prag war allerdings mühsam: Álex Baena traf per Elfmeter, erst in der Nachspielzeit machte Marc Pubill alles klar. Gegen England kehrt Lamine Yamal zurück, der in Prag gefehlt hat. Im Hinspiel in Wembley hatte er Spanien schon nach knapp zwei Minuten in Führung gebracht, bevor Baena und Oyarzabal von der Bank aus das 3:2 sicherten.

England hat seit der Niederlage in Wembley alle vier Gruppenspiele gewonnen, zuletzt am Donnerstag 2:1 gegen Kroatien. Morgan Rogers brachte die Three Lions in Führung, Harry Kane entschied die Partie bei seinem Rekordeinsatz per Elfmeter. Der Gegentreffer fiel allerdings erneut nach einem eigenen Fehler, schon im Hinspiel hatten zwei Ballverluste die Partie gekostet. Thomas Tuchel muss seine Defensive also gerade gegen Spaniens Offensive stabilisieren.

Im Metropolitano kann Spanien mit einem Unentschieden im Rücken abwarten, England muss das Spiel machen. Genau daraus könnte ein offener Schlagabtausch entstehen, wie ihn schon das Hinspiel mit fünf Toren geboten hat. Spaniens Ballbesitz trifft auf eine englische Offensive, die in dieser Ligaphase bereits 16-mal getroffen hat. Langweilig dürfte der Abend in Madrid also kaum werden.

Wer holt sich Platz eins in Gruppe A3? Sei live dabei!

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Gruppe A3: die letzten beiden Spiele

Heute endet die Ligaphase der Gruppe A3. Beide Partien des letzten Spieltags werden gleichzeitig angepfiffen:

Spiel Datum Anpfiff Spanien – England Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr Kroatien – Tschechien Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr

Spanien und England haben das Viertelfinale im März 2027 schon sicher, heute geht es nur noch um die Reihenfolge.

Den vollständigen Spielplan der Nations League 2026/27 findest du in unserer Übersicht.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Bei einem Fußball-Livestream kommt es auf drei Dinge an: Geschwindigkeit, eine stabile Verbindung und einen zuverlässigen Zugang trotz Geosperre. Gerade bei einem Topspiel wie Spanien gegen England sind kurz vor dem Anpfiff besonders viele Zuschauer gleichzeitig online.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Großbritannien, Spanien oder Irland. Je mehr Kapazität ein Anbieter dort hat, desto stabiler läuft der Stream auch bei hoher Auslastung.

: Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Großbritannien, Spanien oder Irland. Je mehr Kapazität ein Anbieter dort hat, desto stabiler läuft der Stream auch bei hoher Auslastung. Geoblocking umgehen : Mediatheken wie ITVX sperren bekannte VPN-IP-Adressen gezielt. Ein guter Anbieter tauscht seine IP-Adressen regelmäßig aus, damit du trotzdem auf den Stream zugreifen kannst.

: Mediatheken wie ITVX sperren bekannte VPN-IP-Adressen gezielt. Ein guter Anbieter tauscht seine IP-Adressen regelmäßig aus, damit du trotzdem auf den Stream zugreifen kannst. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten Standard sein. So schaust du das Spiel auf dem Gerät, das dir am liebsten ist.

: Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten Standard sein. So schaust du das Spiel auf dem Gerät, das dir am liebsten ist. Sicherheit: Seriöse Dienste verschlüsseln deinen gesamten Datenverkehr und speichern keine Aktivitäten. Unabhängige Audits zeigen, ob sie dieses No-Logs-Versprechen auch einhalten.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Für Livesport sind Gratis-VPNs kaum geeignet. Server in Großbritannien, Spanien oder Irland fehlen oft, HD-Bilder ruckeln, und das Datenvolumen ist häufig schon vor der Pause aufgebraucht. Kostenpflichtige Dienste bieten unbegrenztes Datenvolumen und kommen deutlich zuverlässiger an den Sperren der Mediatheken vorbei.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland erlaubt. Der Zugriff auf ausländische Mediatheken kann aber gegen deren Nutzungsbedingungen verstoßen. Alle hier genannten Sender besitzen die offiziellen Übertragungsrechte für Spanien gegen England.

Ein VPN öffnet dir übrigens noch viele weitere legale Gratisstreams, zum Beispiel für die Champions League oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Spanien und England treffen heute um 20:45 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in Madrid aufeinander. Spanien reicht ein Punkt zum Gruppensieg, England muss gewinnen, um Platz eins noch zu holen.

Gratis läuft die Partie bei ITV in Großbritannien, bei RTVE in Spanien und auf Virgin Media Two in Irland. Von Deutschland aus sind diese Streams gesperrt, mit einem VPN-Server im passenden Land kommst du aber ohne Probleme an sie heran.

Für englischen Kommentar verbindest du dich mit einem britischen Server und öffnest ITVX. Viel Spaß beim Spiel!

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