Die besten Tennisspieler treffen sich bei den US Open 2025 vom 25. August bis 7. September in New York.

Millionen von Fans wollen das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres online verfolgen. Doch viele fragen sich: Wie kann man die US Open kostenlos sehen – vor allem aus Deutschland? Dieses Jahr gibt es legale Möglichkeiten, das Turnier gratis zu streamen. Und dafür musst du dich virtuell in den USA oder Neuseeland befinden.

Im Folgenden zeige ich dir, welche internationalen Sender die US Open kostenlos übertragen. Um auf sie zuzugreifen brauchst du ein VPN, deshalb zeige ich dir auch, wie du eins einrichtest. So verpasst du kein einziges Spiel.

Wie du die US Open Tennis kostenlos mit einem VPN streamen kannst

Finde ein zuverlässiges VPN und lade es herunter. Ich empfehle NordVPN, jetzt zu 73% reduziert! Installiere das VPN und verbinde dich mit einem Server in Neuseeland. Besuche die TVNZ-Website und registriere dich kostenlos. Starte den kostenlosen USA Open Stream.

Warum braucht man ein VPN, um die US Open online zu streamen?

Fernsehsender sichern sich oft Exklusivrechte für große Turniere wie die US Open und machen die Inhalte nur in bestimmten Ländern verfügbar. Das ist frustrierend, wenn du von einem anderen Ort aus zuschauen willst. Bist du zum Beispiel außerhalb Neuseelands, kannst du wegen geografischer Sperren nicht auf die kostenlose Übertragung der US Open bei TVNZ zugreifen.

Ohne ein zuverlässiges VPN bekommst du beim Versuch, den Stream zu starten, oft diese Fehlermeldung: "Sorry, diese Seite ist nicht vorhanden." Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte von TVNZ nur für Neuseeland gelten. Wer sich nicht im Land befindet, kann den Livestream nicht sehen.

Ein VPN löst dieses Problem. Es ändert den virtuellen Standort deines Geräts. Wenn du dich mit einem Server in Neuseeland verbindest, sieht es für TVNZ so aus, als wärst du gerade vor Ort. So kannst du den kostenlosen TVNZ-Stream der US Open problemlos nutzen – auch wenn du gerade in Deutschland bist.

Deshalb können sich Tennisfans aus der ganzen Welt mit einem VPN mit einem neuseeländischen Server verbinden und die TVNZ-Übertragung der US Open ohne Einschränkungen schauen. So verpasst du kein einziges Spiel. Wenn du ein VPN hast, ist es egal, wo du dich befindest.

Die besten VPNs, um die US Open Tennis online zu streamen

Wir bei Cybernews haben unzählige VPNs getestet. Wenn du die US Open online streamen willst, sind das hier unsere Top-Empfehlungen:

NordVPN – das beste VPN, um die US Open Tennis online zu sehen

– das beste VPN, um die US Open Tennis online zu sehen Surfshark – günstiges VPN für die US Open Tennis

– günstiges VPN für die US Open Tennis ProtonVPN – zuverlässiges VPN aus der Schweiz für die US Open Tennis

Die besten Streaming-Dienste für die US Open 2025

Offiziell wird die US Open auf ESPN übertragen. Das bedeutet: Du brauchst einen Streaming-Dienst, der ESPN im Angebot hat. Im Folgenden findest du einige Dienste, mit denen du die US Open Tennis online sehen kannst.

Streaming-Dienst Preis pro Monat TVNZ (Neuseeland) Kostenlos ESPN (US) $10.99 Eurosport (Deutschland) $10 TSN (Kanada) $8 Sky Sports (Großbritannien) £34.99

Wenn die oben genannten Dienste in deinem Land nicht verfügbar sind, musst du ein VPN verwenden. Es umgeht die geografischen Sperren, indem es deine IP-Adresse anpasst.

Wie du die US Open in Deutschland schauen kannst

In Deutschland wird die US Open 2025 offiziell auf DAZN und Sky Sport gestreamt. Wenn du ein Sky Sports Abo hast, kannst du die Spiele live auf den entsprechenden Kanälen oder über die Sky Go App verfolgen.

Wenn du die US Open kostenlos sehen willst:

Benutze ein VPN, um dich mit einem Server in Neuseeland zu verbinden. Ich empfehle NordVPN.

Besuche die Website von TVNZ Sport.

Suche nach US Open und schaue es dir kostenlos an.

Informationen zu den US Open Tennis 2025

Die US Open zählt zu den traditionsreichsten Hartplatz-Tennisturnieren der Welt. Erstmals wurden sie 1881 in Rhode Island ausgetragen. Heute finden sie auf den Außenplätzen des USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City statt.

Die US Open 2025 startet am 25. August und endet mit dem Herrenfinale am 7. September. Zwei Wochen lang messen sich internationale Topspielerinnen und -spieler bei einem der wichtigsten und meistgesehenen Turniere der Saison.

Diese bekannten Namen solltest du dieses Jahr besonders im Auge behalten:

Jannik Sinner, Wimbledon Weltmeister

Aryna Sabalenka

Carlos Alcaraz

Coco Gauff

Iga Swiatek

Madison Keys

Den vollständigen Turnierplan und weitere Informationen findest du hier.

Zusammenfassung

Mit einem zuverlässigen VPN wie NordVPN und einer stabilen Internetverbindung gibt es keinen Grund, warum du die US Open Turniere verpassen solltest. Egal, wo auf der Welt du bist – mit einem VPN kannst du deine IP-Adresse ändern und geografische Sperren einfach umgehen. Ich hoffe, die Infos in diesem Artikel haben dir geholfen, die US Open Tennis bequem von zu Hause aus zu streamen.

