Der deutsche CEO von GitHub hat seinen Rücktritt verkündet, um etwas Neues zu probieren, und stärkt damit Microsofts Position.

Thomas Dohmke tritt als CEO von GitHub zurück, um zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Nach dem Verkauf seines Start-ups an Microsoft war Dohmke in die USA gezogen.

Der scheidende GitHub-Chef erklärt, es sei Zeit, zu seinen "Start-up-Wurzeln" zurückzukehren und die Plattform zu verlassen, um "wieder Gründer zu werden".

Zuvor hatte Microsoft Dohmkes HockeyApp übernommen, die "Entwicklern erleichtert, ihre mobilen Apps im Beta-Test zu prüfen und Absturzberichte zu sammeln", so Dohmke.

HockeyApp, die nichts mit Hockey zu tun hat, wurde 2015 von Microsoft übernommen, später aber eingestellt und in Microsofts Visual Studio App Center überführt.

In einem Blogbeitrag erklärte der Dohmke, dass er bis Ende 2025 im Amt bleiben werde, aber "mit einem tiefen Gefühl des Stolzes auf alles gehe, was als Remote-First-Organisation aufgebaut wurde".

Dohmke sagte, dass "GitHub und sein Führungsteam seine Mission als Teil der Microsoft CoreAI-Organisation fortsetzen werden. Weitere Details folgen in Kürze".

Microsoft übernahm die beliebte Code-Repository-Plattform 2018 für 7,5 Milliarden Dollar in Aktien, wie aus einer früheren Meldung hervorgeht.

Statt Dohmke zu ersetzen, werden GitHub und sein Führungsteam künftige Entscheidungen innerhalb von Microsoft’s CoreAI-Team regeln, einer neuen Abteilung, die verschiedene Teams unter der Leitung von Jay Parikh vereint. Die CoreAI-Abteilung ist demnach auch für die weitere Entwicklung von GitHub Copilot verantwortlich.

Dohmke erwähnte einige seiner Erfolge im Unternehmen, von der Unterstützung des ehemaligen GitHub-CEOs Nat Friedman während Microsofts Übernahme bis zur Zusammenarbeit mit "Microsofties" und "Hubbers".

Der scheidende CEO postete auch auf Twitter (jetzt X) und wiederholte dort im Wesentlichen die Informationen aus seinem Blogbeitrag.

Im Post schrieb Dohmke, dass er nach vier Jahren als CEO das Unternehmen verlasse, das "mehr als 1 Milliarde Repos und Forks sowie über 150 Millionen Entwickler" habe.