Am Sonntag, den 21. September 2025, spielt Arsenal gegen Manchester City. Anstoß im Emirates Stadium in London ist heute, um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Arsenal liegt im Titelrennen auf Platz 2 die Citizens auf Platz 8. In Deutschland läuft das Match exklusiv bei Sky. Doch im Ausland gibt es TV-Sender, bei denen man den Livestream von FC Arsenal gegen Man City kostenlos schauen kann. Per VPN kannst du auch in Deutschland darauf zugreifen.

Ich habe die besten legalen Gratis-Livestreams getestet und sage dir, worauf du bei der Wahl deines VPN-Anbieters achten solltest.

Wo kannst du Arsenal vs. Manchester City kostenlos schauen?

Aktuell überträgt nur ein Sender Arsenal vs. Man City. Wenn wir noch mehr Sender finden, tragen wir sie ein.

Sender Land Preis Idman TV Aserbaidschan Kostenlos

Premier League gratis mit NordVPN

So schaust du Arsenal gegen Manchester City kostenlos

Abonniere ein gutes Streaming-VPN mit schnellen Servern in Aserbaidschan, wie NordVPN, aktuell 73% günstiger Installiere das VPN auf dem Geräte, mit dem du streamen möchtest, also PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für IdmanTV brauchst du eine IP in Aserbaidschan. Öffne die Website des Senders, klicke auf den Livestream und schaue das Spiel kostenlos in guter Qualität.

Die besten VPNs für Premier League Livestream 2025/26

NordVPN: Sehr schnelle Server, zuverlässig auch bei Premier-League-Spielen. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie Surfshark: Unbegrenzte Geräte, starke Performance, besonders günstig im Langzeitabo Proton VPN: Anbieter aus der Schweiz, legt großen Wert auf Sicherheit, Transparenz und Zuverlässigkeit ExpressVPN: Premium-Option mit guter Geschwindigkeit und sehr einfacher Bedienung CyberGhost: Ideal für Einsteiger, die weniger technikaffin sind und betreibt viele Streaming-optimierte Server

Warum du für FC Arsenal gegen Manchester City ein VPN brauchst

In Deutschland laufen nur wenige Spiele aus der Premier League im Free-TV. Offiziell liegen die deutschen Senderechte für dieses Match bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst WOW. Wer Arsenal gegen City live sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo.

Anders sieht es im Ausland aus: Sender wie Idman TV (Aserbaidschan) übertragen die Premier League kostenlos. Dieser Stream ist in Deutschland gesperrt. Mit einer VPN-Verbindung in Aserbaidschan kannst du Geoblocking umgehen und dir den Gratis-Livestream freischalten. Ein VPN gibt dir mehr Freiheit beim Streaming und schützt deine Netz-Verbindung.

Arsenal gegen Man City kostenlos schauen bei Idman TV

Idman TV aus Aserbaidschan ist die einzige Option, wenn du live dabei sein willst. Der Sender überträgt alle Premier League-Spiele gratis.

So schaust du IdmanTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Aserbaidschan. Gehe zur Website von IdmanTV. Starte den Livestream. Schau Arsenal gegen Man City gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei IdmanTV entsperrt habe.

IdmanTV Aserbaidschan entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Premier League-Terminkalender am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Arsenal gegen Man City schauen, sondern die komplette Premier League Saison. Auch heute stehen noch eine weitere spannende Begegnung an.

Spiel Datum & Uhrzeit Sender Bournemouth – Newcastle Sonntag, 21. September, 15:00 Uhr Idman TV (Aserbaidschan) Arsenal – Man City Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Idman TV (Aserbaidschan)

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Fußball-Streams.

Funktionieren Gratis-VPNs für Premier-League-Streams?

Kostenlose VPNs sind verlockend, um Spiele wie Arsenal gegen Manchester City im Livestream zu verfolgen. Doch wer es schon einmal probiert hat, weiß, wie schnell diese Dienste an ihre Grenzen stoßen. Gratis-VPNs bieten nur ein begrenztes Datenvolumen. Länder wie Aserbaidschan sind selten vertreten. Selbst wenn der Stream läuft, sorgt die langsame Verbindungen für Aussetzer oder verpixelte Bilder. Wirklich genießen kann man das Spiel so nicht.

Die hier empfohlenen VPNs leiden nicht unter solchen Problemen. Sie haben schnelle Server in den richtigen Ländern und der Stream läuft flüssig in HD-Qualität. Für Sportfans lohnen sich die wenigen Euro für ein Premium-VPN.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN: Du gehst keinerlei Risiko ein, denn der Anbieter hat eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst Arsenal London gegen Manchester City kostenlos live streamen und bekommst dein Geld hinterher zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Premier League per VPN zu streamen?

VPNs zu verwenden ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf dort frei zugängliche TV-Sender zuzugreifen. Möglicherweise verstößt du gegen die Nutzungsbedingungen der Streaming-Sender, aber nicht gegen das Gesetz.

Mit einem seriösen VPN kannst du gratis Premier-League-Streams bedenkenlos genießen. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, die Bundesliga, oder die Champions League.

Zusammenfassung

Arsenal gegen Manchester City ist eines der Topspiele des 5. Premier-League-Spieltags. Die Gunners wollen vor heimischem Publikum zeigen, dass sie auf Augenhöhe mit dem Titelverteidiger sind, während City noch Anschluss in der Tabelle sucht. Trainer Pep Guardiola hat aber keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Mannschaft in der Premier League ganz oben mitmischen will.

Für Fans weltweit verspricht dieses Duell Spannung pur. In Deutschland läuft die Partie aber nicht im Free-TV, doch mit einem VPN kannst du dir den Zugang zu kostenlosen Auslandsstreams sichern. Ohne teures Abo und ohne auf Qualität und Stabilität verzichten zu müssen. Ein gutes VPN öffnet dir außerdem die Tür zu weiteren Fußball-Highlights in der Saison 2025/26 und schützt dich gegen Gefahren im Internet.

Also: VPN an, Stream einschalten. Fehlt nur noch ein kaltes Getränk und das Spiel kann losgehen!

