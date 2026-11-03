Heute, am Dienstag, dem 3. November 2026, spielt Atlético Madrid gegen Bayern München am 4. Spieltag der UEFA Champions League 2026/27. Die Begegnung findet im Estadio Metropolitano in Madrid statt und beginnt um 21:00 Uhr.

Bayern reist ohne Kompany und mit einer stark ausgedünnten Offensive nach Madrid: Musiala, Díaz, Gnabry und Saibari fallen aus, hinter Olise und Neuer stehen Fragezeichen. Ein Sieg heute wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Top 8. Mit einer Niederlage würde der Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale dagegen zur Wackelpartie.

Viele Bayern-Fans würden ihrer Mannschaft heute Abend gerne die Daumen drücken, aber leider läuft die Partie nicht im Free-TV. Per VPN kannst du auf Gratisstreams im Ausland zugreifen und Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos schauen.

Wo kann ich Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos schauen?

Folgende Sender zeigen Atlético Madrid gegen Bayern München gratis im Online-Livestream:

Sender Land Preis RTL Zwee Luxemburg Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos VTM 2 Belgien Kostenlos RTL Play Belgien Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kostenlos Ictimai TV Aserbaidschan Kostenlos Prima Sport 2 via OrangeTV Rumänien Kostenlos

Champions League gratis schauen mit NordVPN

Wie kann ich Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos schauen?

Hol dir ein VPN mit schnellen Servern. Ich empfehle NordVPN, derzeit 78% günstiger. Installiere die Software auf deinem PC, Smartphone, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem Server im jeweiligen Senderland: Luxemburg für RTL Zwee, Kanada für DAZN, Rumänien für Digi Sport 2 und Prima Sport 2 via OrangeTV, Belgien für VTM 2 und RTL Play, Kasachstan für Qazaqstan TV oder Aserbaidschan für Ictimai TV. Öffne den Livestream und schaue Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos.

Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2026/27

NordVPN: Erreicht im Test Spitzenwerte beim Tempo und bleibt auch beim Streamen stets zuverlässig. Das Duell Atlético Madrid gegen Bayern München sollte damit durchgehend in hoher Auflösung laufen. Surfshark: Hohes Tempo zum kleinen Preis, dazu unbegrenzt viele Geräte. Ideal, wenn der Stream parallel auf Fernseher und Handy laufen soll. Proton VPN: Schweizer Dienst mit starkem Datenschutz und leistungsfähigen Leitungen in Europa. Über die kompletten 90 Minuten bleibt die Verbindung belastbar. IPVanish: Betreibt sein Netz in Eigenregie und holt über WireGuard hohe Datenraten heraus. Auch bei stark nachgefragten Europapokalspielen bleibt das Bild scharf. Norton VPN: Stammt von einem bekannten Sicherheitsanbieter und ist in wenigen Minuten startklar. Für das Ligaphasen-Duell in Madrid reicht ein Klick auf das gewünschte Land.

Warum brauche ich ein VPN, um Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos zu schauen?

Rufst du einen ausländischen Champions-League-Stream auf, erkennt der Sender anhand deiner IP-Adresse sofort, aus welchem Land du kommst. Die kostenlosen Übertragungen bleiben für Zuschauer in Deutschland deshalb blockiert.

RTL-Zwee-Livestream ohne VPN gesperrt in Deutschland

Ein VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Senderland, vergibt dort eine lokale IP-Adresse und öffnet damit den Gratis-Livestream.

Wie kann ich Atlético Madrid vs. Bayern München bei RTL Zwee schauen?

Meine erste Wahl für Atlético Madrid gegen Bayern München ist RTL Zwee aus Luxemburg. Der Sender überträgt die Begegnung live im Stream, und in meinen Tests blieb das Bild selbst bei schnellen Umschaltmomenten scharf und ruckelfrei. Wer Alternativen sucht, greift zu Digi Sport 2 oder Prima Sport 2 via OrangeTV aus Rumänien, VTM 2 und RTL Play aus Belgien, DAZN in Kanada, Qazaqstan TV in Kasachstan oder Ictimai TV in Aserbaidschan.

So verfolgst du Atlético Madrid vs. Bayern München bei RTL Zwee:

Verbinde dich per VPN mit einem Server in Luxemburg. Öffne den Livestream des Senders. Schaue Atlético Madrid vs. Bayern München kostenlos live.

Bayern CL-Spiel auf RTL Zwee, entsperrt mit VPN

RTL Zwee in Deutschland schauen mit NordVPN

Tipp: Bleibt ein Stream schwarz, wechsle auf einen anderen Server im selben Land oder probiere einen zweiten Sender. Häufig hilft es auch, die Seite im privaten Fenster zu öffnen, die Cookies zu löschen oder den Adblocker kurz auszuschalten.

Champions League 2026/27 – Termine am 4. Spieltag

Die Ligaphase der Champions League 2026/27 ist in vollem Gange. Hier ist die Übersicht mit allen Begegnungen des 4. Spieltags.

Spiel Datum und Uhrzeit Galatasaray – VfB Stuttgart Dienstag, 3. November, 18:45 Uhr Schachtar Donezk – Sporting Lissabon Dienstag, 3. November, 18:45 Uhr Atlético Madrid – FC Bayern München Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr FC Barcelona – Aston Villa Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Bodø/Glimt – OSC Lille Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr LASK – Slovan Bratislava Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Manchester United – AS Rom Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr FC Villarreal – Paris Saint-Germain Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr AEK Athen – Real Madrid Mittwoch, 4. November, 18:45 Uhr Fenerbahçe Istanbul – FC Liverpool Mittwoch, 4. November, 18:45 Uhr Borussia Dortmund – Real Betis Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr RC Lens – FC Como Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr FC Porto – SSC Neapel Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr PSV Eindhoven – FC Brügge Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr RB Leipzig – Manchester City Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr Slavia Prag – Arsenal London Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr Viking Stavanger – Sabah FK Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr

Ein VPN schaltet übrigens nicht nur Atlético Madrid vs. Bayern München frei. Du kannst damit fast die gesamte Champions League kostenlos streamen.

Analyse und Prognose: Atlético Madrid gegen Bayern München – wer gewinnt?

Atlético Madrid lebt im Metropolitano von einer eng gestaffelten Defensive und einer Kulisse, die jeden Gegner zermürbt. Simeones Elf attackiert erst an der Mittellinie und sucht danach über Julián Álvarez und Lookman den direkten Weg nach vorn. In der spanischen Liga ist die Mannschaft seit Wochen ungeschlagen, im Mittelfeld fehlen mit Hjulmand, Koke und Cardoso allerdings drei Stammkräfte.

Bayern hat mit Weltfußballer Harry Kane einen Stürmer, der auch aus wenigen Chancen Tore macht. Um ihn herum wird es aber eng: Aaron Danks vertritt weiterhin den erkrankten Trainer Kompany, Musiala und Díaz fehlen schon länger und nach dem 2:2 gegen Dortmund fallen auch Gnabry und Saibari aus. Olise ist angeschlagen, Neuer kämpft nach seinen Fußproblemen um das Comeback. Immerhin ist Kimmich zurück.

Entscheidend wird, ob die Bayern Kane trotz Notbesetzung mit genug Bällen versorgen. Bleibt er isoliert, steigt Atléticos Chance auf ein Konter- oder Standardtor mit jeder Minute.

Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Für Fußballstreams zählen Tempo, stabile Leitungen und Sicherheit, erst recht bei einem Duell wie Atlético Madrid gegen Bayern München, das europaweit Hunderttausende gleichzeitig verfolgen.

Servernetzwerk : Ohne genügend Standorte bleibt dir der Zugang zu Fußball-Livestreams verwehrt. Die kostenlosen Champions-League-Übertragungen laufen über Länder wie Rumänien und Belgien.

: Ohne genügend Standorte bleibt dir der Zugang zu Fußball-Livestreams verwehrt. Die kostenlosen Champions-League-Übertragungen laufen über Länder wie Rumänien und Belgien. Geoblocking : Nicht jeder Dienst knackt Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests wiederholt geschafft.

: Nicht jeder Dienst knackt Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests wiederholt geschafft. Kompatibilität : Apps für alle gängigen Plattformen gehören dazu, also PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So verfolgst du Atlético Madrid vs. Bayern München daheim, unterwegs oder in der Runde mit Freunden.

: Apps für alle gängigen Plattformen gehören dazu, also PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So verfolgst du Atlético Madrid vs. Bayern München daheim, unterwegs oder in der Runde mit Freunden. Sicherheit: Seriöse Anbieter verschlüsseln den Traffic und führen keine Nutzerprotokolle (No-Logs-Policy). Für offizielle Auslandssender ist das kein Muss, zeigt aber, wie solide ein Dienst arbeitet.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Von Gratis-VPNs rate ich bei Champions-League-Streams ab. Häufig sind die benötigten Server gar nicht vorhanden, das Tempo schwankt gewaltig, und das Datenlimit ist noch vor der Halbzeit aufgebraucht. Gute VPNs liefern hingegen alles, was du für Fußballstreams brauchst: viel Bandbreite, unbegrenztes Datenvolumen und verlässliches Entsperren von Geoblocking – und das für wenige Euro im Monat.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN räumt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ein. Du streamst Atlético Madrid vs. Bayern München also live und kündigst anschließend wieder, falls du das VPN nicht länger brauchst.

Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?

Alle Sender aus der Tabelle übertragen mit offizieller Lizenz. Ihre Nutzungsbedingungen begrenzen den Zugriff zwar auf bestimmte Regionen, nach deutschem Recht ist Streaming per VPN jedoch in aller Regel nicht strafbar.

Der Vorteil bleibt dir über dieses Spiel hinaus: Mit einem VPN erreichst du Tausende legale Gratisstreams, etwa zur Bundesliga oder zur Formel 1.

Zusammenfassung

Atlético Madrid gegen Bayern München gehört zu den Schlüsselspielen der Ligaphase. Beide Klubs sammeln hier Punkte für einen Platz unter den Top 8 und damit für den direkten Einzug ins Achtelfinale. Wer verliert, braucht an den restlichen Spieltagen deutlich bessere Ergebnisse.

Wer kein Pay-TV-Abo besitzt, nutzt einfach eine ausländische Übertragung. Eine Serververbindung ins richtige Land reicht aus, damit Atlético Madrid gegen Bayern München live auf deinem Bildschirm läuft.

VPN aktivieren, kostenlosen Auslandssender öffnen und 90 Minuten Champions League aus Madrid verfolgen. Rund eine Stunde vor Anpfiff starten wir mit dem Liveticker.

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren

FAQ