Inter Mailand gegen VfB Stuttgart kostenlos schauen – Champions League 2026/27
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Du willst Inter Mailand gegen VfB Stuttgart live sehen, hast aber kein Pay-TV-Abo? Am Mittwoch, dem 25. November 2026, treffen beide Teams in der Champions League aufeinander. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Es gibt einen Weg, die Partie ohne Abo zu verfolgen.
Inter Mailand geht mit dem Anspruch ins Spiel Punkte für die Achtelfinal-Quali zu sammeln, der VfB Stuttgart reist als Außenseiter an. Beide Mannschaften zeigten zuletzt wechselhafte Leistungen, Inter bringt jedoch zweifelsfrei mehr internationale Erfahrung mit.
In Deutschland überträgt kein Free-TV-Sender die Begegnung. Mit einem VPN schaltest du aber Gratis-Streams aus dem Ausland frei, etwa SRF 2 über Play SRF in der Schweiz oder Digi Sport 2 in Rumänien. Ich habe die Methode und die gelisteten Anbieter selbst getestet und erkläre dir, wie es funktioniert.
Wo kann ich Inter Mailand vs. VfB Stuttgart kostenlos schauen?
Diese Sender zeigen Inter Mailand gegen VfB Stuttgart kostenlos im Livestream:
|Sender
|Land
|Preis
|SRF 2 via Play SRF
|Schweiz
|Kostenlos
|RTS 2 via Play RTS
|Schweiz
|Kostenlos
|RSI La 2 via Play RSI
|Schweiz
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo
|USA
|Kostenlos
|Digi Sport 2
|Rumänien
|Kostenlos
|Prima Sport 1 via OrangeTV
|Rumänien
|Kostenlos
Wie kann ich Inter Mailand gegen VfB Stuttgart kostenlos schauen?
- Besorge dir ein schnelles VPN mit zuverlässigen Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 78 % günstiger.
- Installiere die Software auf PC, Smartphone, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Router.
- Verbinde dich mit einem Server in der Schweiz, um SRF 2, RTS 2 oder RSI La 2 freizuschalten. Alternativ wählst du Rumänien oder die USA.
- Starte den Livestream und schaue Inter Mailand gegen VfB Stuttgart live und gratis.
Die besten VPNs für die UEFA Champions League im Livestream
- NordVPN: Im Test der schnellste Anbieter. Die Server liefern konstant hohe Geschwindigkeit, ausreichend für HD-Streams.
- Surfshark: Schnell und günstig. Du verbindest unbegrenzt viele Geräte mit einem Konto, sodass Freunde und Familie gleichzeitig mitschauen können.
- Proton VPN: Starker Datenschutz aus der Schweiz, schnelle Server und ein großes Netz. Dafür zahlst du je nach Tarif etwas mehr.
- IPVanish: Solide Alternative ohne Gerätelimit und schnell genug für Livesport. Der Firmensitz in den USA ist der einzige Abstrich.
- Norton VPN: VPN und Virenschutz in einem als Teil von Norton 360. Der Funktionsumfang ist kompakter, für Einsteiger aber völlig ausreichend.
Warum brauche ich ein VPN, um Inter Mailand vs. VfB Stuttgart kostenlos zu schauen?
Sender erkennen anhand deiner IP-Adresse, aus welchem Land du zugreifst. Ausländische Gratis-Streams blockieren deshalb Anfragen aus Deutschland und zeigen nur eine Fehlermeldung.
Ein zuverlässiges VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Zielland und gibt dir eine dazugehörige IP-Adresse. Der Sender sieht nur diesen virtuellen Standort und gibt den Stream frei.
Wie kann ich Inter Mailand vs. VfB Stuttgart bei SRF 2 über Play SRF schauen?
SRF 2 über Play SRF aus der Schweiz zeigt die Partie kostenlos. In meinen Tests lief der Stream stabil und die Bildqualität war einwandfrei.
So streamst du Inter Mailand gegen VfB Stuttgart bei SRF 2 über Play SRF:
- Verbinde dein VPN mit einem Server in der Schweiz.
- Öffne Play SRF und wähle den Livebereich von SRF 2.
- Schaue Inter Mailand gegen VfB Stuttgart kostenlos.
Tipp: Lädt der Stream nicht, probiere zuerst einen anderen VPN-Server im selben Land. Manchmal hilft auch ein neues Inkognito-Fenster, das Löschen der Cookies oder ein deaktivierter Adblocker. Bei Ländersperren macht schon ein anderer Serverstandort den Unterschied.
Champions League: Alle Spiele des Spieltags im Überblick
Hier findest du die Partien am Mittwoch des Champions-League-Spieltags 2026/27 auf einen Blick.
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|Slavia Prag – Villarreal
|25. November 2026, 18:45 Uhr
|Sabah – Barcelona
|25. November 2026, 18:45 Uhr
|PSG – Roma
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|Schachtar Donezk – Fenerbahçe
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|Inter – VfB Stuttgart
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|Sporting – Man Utd
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|Atlético – Viking
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|LOSC – Bayern
|25. November 2026, 21:00 Uhr
|Club Brügge – Liverpool
|25. November 2026, 21:00 Uhr
Mit deinem VPN verfolgst du nicht nur diese CL-Begegnung im Livestream. Nach demselben Prinzip streamst du viele weitere Champions-League-Spiele kostenlos.
Analyse und Prognose: Inter Mailand gegen VfB Stuttgart – Wer gewinnt?
Inter Mailand verbindet defensive Ordnung mit präzisem Aufbauspiel und viel internationaler Erfahrung. Zu Hause kontrolliert das Team Tempo und Ballbesitz.
Der VfB Stuttgart setzt auf Tempo und mutiges Offensivspiel. Findet die Mannschaft früh Lücken, bleibt sie im Spiel. Bei Fehlern im Aufbau bestraft Inter das schnell.
Für Inter sprechen Erfahrung und Heimvorteil, für Stuttgart die Offensivkraft. Standardsituationen und Effizienz vor dem Tor entscheiden. Deshalb sehe ich Inter leicht im Vorteil.
Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?
Beim Fußball-Streaming zählen Geschwindigkeit, eine stabile Verbindung und Sicherheit, insbesondere bei einem Champions-League-Spiel wie Inter Mailand gegen VfB Stuttgart, wenn viele Fans gleichzeitig streamen.
- Servernetzwerk: Bei Live-Fußball zählt die Standortauswahl. Nur mit funktionierenden Servern in der Schweiz, Rumänien oder den USA erreichst du die kostenlosen Streams.
- Geoblocking: Nicht jeder Dienst umgeht Ländersperren zuverlässig. NordVPN und Surfshark haben diese Hürde in meinen Tests wiederholt gemeistert.
- Kompatibilität: Wichtig sind Apps für alle gängigen Plattformen – PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So schaust du das Spiel zu Hause, unterwegs oder in großer Runde.
- Sicherheit: Gute Anbieter verschlüsseln den Datenverkehr und speichern keine Nutzungsdaten (No-Logs-Policy). Für offizielle Auslandssender ist das kein Muss, sagt aber viel über die Qualität des Dienstes aus.
Kann ich Champions League mit einem kostenlosen VPN schauen?
Für Champions-League-Livestreams sind Gratis-VPNs eine schlechte Wahl. Es fehlt an Servern in den entscheidenden Ländern, die Geschwindigkeit bricht ein, und das Datenlimit ist oft schon zur Halbzeit erreicht. Kostenpflichtige Dienste liefern dagegen genau das, was Livestreams brauchen: hohes Tempo, unbegrenztes Datenvolumen und verlässliches Entsperren. Das alles für wenige Euro pro Monat.
Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?
VPNs zum Streamen zu nutzen, ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten, kann aber gegen die Nutzungsbedingungen einzelner Sender verstoßen. Alle in diesem Artikel genannten Kanäle verfügen über offizielle Übertragungsrechte und zeigen die Partie völlig legal. Der Vorteil beschränkt sich zudem nicht auf die Champions League: Ein VPN öffnet dir Tausende Streams im Ausland, etwa zur Bundesliga oder zur Formel 1.
Zusammenfassung
Inter Mailand trifft am 25. November um 21:00 Uhr in der Champions League auf den VfB Stuttgart. Inter will die Heimstärke ausspielen, Stuttgart braucht Punkte aus Italien. In Deutschland läuft die Partie nicht im Free-TV.
Die Lösung ist ein VPN. Mit einem Schweizer Server schaust du das Spiel bei SRF 2 über Play SRF gratis, alternativ über RTS 2, RSI La 2, CBS Sports Golazo, Digi Sport 2 oder Prima Sport 1.
Also: VPN aktivieren, kostenlosen Auslandsstream öffnen, Spiel genießen. Viel Spaß!
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FAQ
Wie kann ich Inter Mailand gegen VfB Stuttgart kostenlos schauen?
Installiere ein VPN und verbinde dich mit einem Server in der Schweiz. Rufe danach Play SRF auf und starte SRF 2. Aus Deutschland ist der Stream normalerweise gesperrt, mit VPN schaust du das Spiel kostenlos.
Wo läuft Inter Mailand gegen VfB Stuttgart gratis?
Die Partie zeigen SRF 2, RTS 2 und RSI La 2 (Schweiz), CBS Sports Golazo (USA) sowie Digi Sport 2 und Prima Sport 1 (Rumänien) kostenlos. Per VPN verlegst du deinen Standort ins jeweilige Land und erhältst Zugriff auf den Livestream.
Läuft der Stream auch auf Smartphone oder Smart-TV?
Ja, alle empfohlenen Anbieter haben Apps für iOS, Android und weitere Plattformen. Du schaust mobil auf dem Handy oder bringst das Spiel per Smart-TV, Router, HDMI-Kabel oder Screencast auf den großen Bildschirm.
Welches VPN eignet sich am besten für Fußballstreams?
Bei Live-Sport ist NordVPN die erste Wahl, weil es hohes Tempo mit stabilen Servern kombiniert. Gute Alternativen sind Surfshark, Proton VPN, IPVanish und Norton VPN.