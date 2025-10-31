Heute, am Freitag, den 31. Oktober 2025, eröffnet das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund den 9. Spieltag der Bundesliga. Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

Dortmund ist am vergangenen Wochenende vom zweiten auf den vierten Platz abgerutscht und will den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Augsburg kämpft darum, sich aus dem unteren Drittel der Tabelle zu lösen. Keine einfache Aufgabe gegen motivierte Borussen.

Fans beider Mannschaften wollen live dabei sein, allerdings läuft das Spiel in Deutschland nur im Pay-TV. Deshalb habe ich offizielle Gratis-Streams im Ausland ausprobiert und verrate, wie man Augsburg gegen BVB kostenlos schauen kann.

Wie schaust du Augsburg gegen Dortmund kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Großbritannien für BBC iPlayer, Brasilien für CazéTV, Rumänien für Digi Sport 3, Brasilien für CazéTV oder Myanmar für den YouTube-Kanal der Bundesliga. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Augsburg vs. Dortmund live und kostenlos.

Wo kannst du Augsburg vs. Dortmund kostenlos schauen?

Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund heute live und gratis im Stream. Alles was du dafür brauchst, ist ein günstiges VPN:

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Die besten VPNs für Augsburg gegen Dortmund

NordVPN: Der Testsieger im Speed-Test mit über 8400 Servern weltweit, ideal für Fußballstreams im Ausland wie die Bundesliga. Surfshark: Sehr günstiges VPN mit guter Performance dafür ohne Verbindungslimit. Freunde und Familien können also auf ihren Geräten mitschauen. Proton VPN: Das VPN des beliebten Schweizer E-Mail-Anbieters. Bekannt für guten Datenschutz und auch gut geeignet für weltweites Streaming. ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie Augsburg gegen Dortmund. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung. Insgesamt ein sehr gutes VPN für Einsteiger.

Warum du für Augsburg gegen Dortmund ein VPN brauchst

BBC iPlayer und andere Sender übertragen das Spiel kostenlos. Sie sind für Zuschauer in Deutschland aber nicht ohne Weiteres erreichbar. Wenn du versuchst den Augsburg gegen Dortmund Livestream aufzurufen, erhältst du nur eine Fehlermeldung.

BBC iPlayer in Deutschland nicht verfügbar

Über ein VPN kannst du deinen Standort virtuell ins Ausland verlegen. Mit einer Verbindung über einen Server in Großbritannien, Brasilien, Myanmar oder Rumänien entsperrst du den Livestream. Die genannten Sender streamen Augsburg gegen Dortmund offiziell, du umgehst lediglich die regionale Sperre (Geoblocking).

So schaust du Augsburg gegen Dortmund kostenlos bei BBC iPlayer

BBC iPlayer überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga 2025/2026 live und gratis, darunter auch das heutige Spiel Augsburg gegen Dortmund. Die Qualität ist sehr gut und du musst dich nicht registrieren. Ich habe es mehrfach erfolgreich getestet.

So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland.

Verbinde dein VPN mit Großbritannien. Gehe zur Website von BBC iPlayer. Streame FCA vs. BVB kostenlos live.

So sieht es aus, wenn du die Bundesliga bei BBC iPlayer mit NordVPN entsperrst.

BBC iPlayer in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Bei Problemen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 9. Spieltag

Spiel Datum und Zeit FC Augsburg – Borussia Dortmund Freitag, 31. Oktober, 20:30 Uhr RB Leipzig – VfB Stuttgart Samstag, 1. November, 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Samstag, 1. November, 15:30 Uhr Union Berlin – SC Freiburg Samstag, 1. November, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen Samstag, 1. November, 15:30 Uhr FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach Samstag, 1. November, 15:30 Uhr Bayern München – Bayer Leverkusen Samstag, 1. November, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Hamburger SV Sonntag, 2. November, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim Sonntag, 2. November, 17:30 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur Augsburg gegen Dortmund kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Analyse & Prognose: Augsburg gegen Dortmund am 9. Spieltag

Der FC Augsburg zeigt unter dem neuen Trainer Sandro Wagner viel Engagement, hat aber Schwierigkeiten, über 90 Minuten konstant Druck zu machen. Defensiv steht das Team besser als im Vorjahr, doch gegen den BVB wartet eine ganz andere Hausnummer.

Borussia Dortmund kommt mit Rückenwind aus einer guten Frühsaison, liegt momentan aber trotzdem sieben Punkte hinter den führenden Bayern. Sie werden alles daran setzen, heute drei Punkte gegen Augsburg mitzunehmen. Eine lösbare Aufgabe für den BVB.

Meine Prognose: Augsburg 1:3 Dortmund.

Kann ich Augsburg gegen Dortmund mit einem Gratis-VPN schauen?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams praktisch nutzlos. Das Datenlimit reicht nicht einmal für eine Halbzeit. Die nötigen Server fehlen ohnehin und dann funktioniert der Stream auch nicht. Wenn das Gratis-VPN nicht ohnehin geblockt wird, führen überlastete Server zu Aussetzern und schlechtem Bild.

Für zuverlässiges Bundesliga-Streaming sind die hier empfohlenen VPNs wesentlich besser. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich Augsburg vs. BVB kostenlos live streamen und bekommst dein Geld hinterher zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Augsburg gegen Dortmund mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist es aber eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden bisher nicht geahndet, solange du dich auf offizielle Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen nutzen!

Gute VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat und du kannst viele Events wie Augsburg gegen Dortmund kostenlos streamen, darunter auch Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Der Auftakt zum 9. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/2026 verspricht ein stimmungsvoller Bundesliga-Abend zu werden. Augsburg empfängt Dortmund mit Heimvorteil und Kampfeswillen, die Borussen werden allerdings wenig Raum lassen. Beste Voraussetzungen für ein intensives Spiel zwischen zwei motivierten Teams.

Wer das Spiel kostenlos sehen möchte, kann das Spiel mit dem VPN-Trick live bei BBC iPlayer, Digi Sport 3, CazéTV oder auf dem YouTube-Kanal der Bundesliga verfolgen. Mit den oben genannten Anbietern ist das problemlos möglich.

Also, VPN verbinden, Stream starten und viel Spaß am 9. Spieltag der Bundesliga.

