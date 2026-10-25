Heute, am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, spielt der FC Barcelona gegen Real Madrid. Es ist der 10. Spieltag der spanischen LaLiga 2026/27. Angepfiffen wird um 21:00 Uhr im Spotify Camp Nou in Barcelona.

El Clásico ist die Top-Begegnung jeder LaLiga-Saison und Barcelona will im eigenen Stadion nichts anbrennen lassen. Real Madrid kommt mit wechselhafter Form, aber einem individuell stark besetzten Kader nach Katalonien.

Auch in Deutschland wären viele Fans gerne live dabei, aber LaLiga läuft ausschließlich bei DAZN. Im Ausland übertragen mehrere Anbieter den Clásico gratis. Mit einem VPN schaltest du diese offiziellen Streams weltweit frei und kannst Barcelona gegen Real kostenlos schauen. Ich habe es getestet und verrate die besten Sender und VPNs.

Wo läuft Barcelona vs. Real Madrid kostenlos?

Diese Sender zeigen Barcelona vs. Real Madrid am 10. Spieltag im kostenlosen Livestream.

Sender Land Preis Digi Sport 1 Rumänien Kostenlos CazéTV über YouTube Brasilien Kostenlos Setanta Sports Philippinen Kostenlos

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Wie kann ich Barcelona vs. Real Madrid kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für den Clásico

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Warum brauche ich ein VPN für Barcelona vs. Real Madrid?

Jeder Streaming-Anbieter liest beim Aufruf deine IP-Adresse aus und bestimmt daraus dein Land. Befindest du dich außerhalb des Lizenzgebiets, bleibt der Player schwarz. Genau deshalb sind viele Gratis-Fußballstreams in Deutschland gesperrt.

Digi Sport 1 aus Rumänien ohne VPN nicht verfügbar

Ein gutes VPN weist dir eine IP aus dem Zielland zu und verschleiert deine tatsächliche IP-Adresse. Das Geoblocking greift damit nicht mehr und du erreichst Übertragungen wie den Clásico-Livestream von überall.

So streamst du FC Barcelona gegen Real Madrid kostenlos bei Digi Sport 1

Digi Sport 1 aus Rumänien zeigt Barcelona vs. Real Madrid gratis im Livestream. Im Test lief der Sender ohne Aussetzer, das Bild blieb durchgehend scharf.

In drei Schritten zum Digi-Sport-1-Stream:

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Fußball bei Digi Sport 1 entsperrt mit VPN

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LaLiga Spielübersicht am 10. Spieltag 2026/27

Hier ist eine Tabelle mit allen verbleibenden Partien der aktuellen LaLiga-Runde.

Spiel Datum und Uhrzeit Athletic Club – Getafe CF Sonntag, 25. Oktober, 14:00 Uhr Celta Vigo – Real Betis Sonntag, 25. Oktober, 16:15 Uhr Real Sociedad – UD Levante Sonntag, 25. Oktober, 18:30 Uhr FC Barcelona – Real Madrid Sonntag, 25. Oktober, 21:00 Uhr FC Sevilla – CA Osasuna Montag, 26. Oktober, 21:00 Uhr

Wenn du noch andere Spiele der spanischen Liga sehen möchtest, besuche unsere Seite mit allen kostenlosen LaLiga-Streams.

Prognose: Barcelona vs. Real Madrid – Wer gewinnt?

Barcelona geht mit einer makellosen Bilanz in den Clásico: neun Spiele, neun Siege, sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. In der Champions League verlor Barça bei Paris Saint-Germain allerdings mit 2:4. Dazu kommen Ausfälle, die vor allem die Defensive und das Mittelfeld treffen: Dani Olmo und Eric García fehlen auf jeden Fall, Jules Koundé ist nach einer Bänderverletzung ebenfalls ein Wackelkandidat.

Real Madrid liegt neun Punkte zurück und will den Abstand verkürzen. In der Champions League setzten sich die Königlichen am Mittwoch mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Für José Mourinho ist es der erste Clásico seit seiner Rückkehr auf die Madrider Bank und er muss ihn ohne Vinícius Júnior bestreiten, der eine Sperre absitzt. Auch Rodrygo fehlt langfristig.

Barcelona gewann im Mai mit 2:0 und im Januar im Supercup-Finale mit 3:2. Real war 2025 das letzte Mal erfolgreich. Mourinho kennt das Spiel wie kaum ein anderer – in seiner ersten Madrider Amtszeit holte er aus 17 Clásicos fünf Siege bei sechs Unentschieden und sechs Niederlagen. Die Gastgeber sind klar favorisiert, allerdings muss Barcelonas dezimierte Abwehr dem Madrider Umschaltspiel standhalten.

Reicht ein Gratis-VPN für den Clásico 2026/27?

Für Fußball im Livestream taugen kostenlose VPNs in den meisten Fällen nicht. Das Datenlimit ist oft vor dem Pausenpfiff erreicht, die passenden Länder fehlen im Angebot und die wenigen Server sind überlaufen. Die Folge sind Ruckler, Abbrüche oder eine komplette Sperre.

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Ist es legal, Barcelona vs. Real Madrid über VPN zu schauen?

Ein VPN beim Streamen einzusetzen, ist in Deutschland nicht ausdrücklich untersagt. Möglich ist allerdings ein Verstoß gegen die AGB des jeweiligen Senders. Bleib deshalb bei offiziellen Angeboten und meide eindeutig illegale Portale.

Mit guten VPNs verfolgst du den LaLiga-Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid ohne Zusatzkosten. Sie verschleiern deine Verbindung und öffnen dir offizielle Live-Übertragungen wie die Conference League, die Bundesliga oder die Champions League.

Zusammenfassung

Der Clásico am 10. Spieltag ist das erste Liga-Duell der beiden Schwergewichte in der Saison 2026/27. Barcelona hat im Spotify Camp Nou das Publikum im Rücken, Real Madrid reist als Gegner an, den man in dieser Konstellation nie abschreiben darf.

Wer das Duell am Sonntagabend in Deutschland sehen will, muss nicht zwingend Pay-TV buchen, sondern kann auf ausländische Gratisstreams ausweichen. Wähle einen Sender aus der Tabelle, verbinde das VPN mit dem passenden Land und verfolge Barcelona gegen Real Madrid kostenlos.

Unser Liveticker startet gegen 20:00 Uhr und begleitet dich durch den gesamten Abend. Viel Spaß beim Spiel!

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