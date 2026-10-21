Am heutigen Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, spielt der FC Bayern gegen Arsenal London am 3. Spieltag der Champions League 2026/27. Anstoß in der Allianz Arena ist um 21:00 Uhr.

Arsenal hat die ersten beiden Spiele gewonnen und ist noch ohne Gegentor, Bayern dagegen offenbarte beim 3:3 gegen Viking Stavanger eine wacklige Defensive. Ob die Münchner die Abwehr Arsenals heute überwinden können, wird zweifellos spannend.

Viele Fans wären gerne live dabei, aber das Spiel läuft exklusiv bei DAZN. Im Ausland streamen mehrere Sender das Spiel gratis. Per VPN kannst du auch in Deutschland darauf zugreifen und Bayern – Arsenal kostenlos schauen.

Wo kann ich Bayern vs. Arsenal kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen den FC Bayern München gegen Arsenal London heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis RTL Zwee via RTL Play Luxemburg Kostenlos RTÉ 2 Irland Kostenlos Digi Sport 1 Rumänien Kostenlos Prima Sport 2 via OrangeTV Rumänien Kostenlos BTV Action Bulgarien Kostenlos HRT 2 Kroatien Kostenlos TV8 Italien Kostenlos TV3 Litauen Kostenlos TVP Polen Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kostenlos

Champions League gratis schauen mit NordVPN

Wie kann ich Bayern vs. Arsenal kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2026/27

NordVPN: Liefert im Test die höchsten Geschwindigkeiten und hält die Verbindung konstant. Bei Livestreams wie Bayern München gegen Arsenal läuft das Bild dauerhaft in hoher Auflösung. Surfshark: Schnell, günstig und ohne Gerätelimit. Praktisch, wenn das Spiel gleichzeitig auf dem Fernseher und dem Handy laufen soll. Proton VPN: Anbieter aus der Schweiz mit hohem Sicherheitsstandard und belastbaren Leitungen weltweit. Über die volle Spieldauer bleibt die Verbindung stabil. IPVanish: Verwaltet seine Server selbst und erreicht über WireGuard hohe Übertragungsraten. Auch bei Topspielen der Champions League bleibt die Bildqualität sauber. Norton VPN: Kommt von einem etablierten Sicherheitsunternehmen und ist schnell eingerichtet. Für das Ligaphasen-Duell Bayern gegen Arsenal genügt ein Klick auf den passenden Standort.

Warum brauche ich ein VPN, um Bayern vs. Arsenal kostenlos zu schauen?

Rufst du einen ausländischen Champions-League-Stream auf, prüft der Sender deine IP-Adresse und erkennt daran dein Standortland. Aus Deutschland bleiben die Gratis-Übertragungen damit gesperrt.

RTL-Zwee-Livestream ohne VPN in Deutschland nicht erreichbar

Ein VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Senderland, vergibt dir eine lokale IP und gibt den kostenlosen Livestream frei.

Wie kann ich Bayern vs. Arsenal bei RTL Zwee schauen?

RTL Zwee ist meine Empfehlung für das heutige Match Bayern München gegen Arsenal. Der Online-Stream lädt innerhalb von Sekunden und lief im Test stets ohne Aussetzer oder andere Probleme.

So schaust du Bayern vs. Arsenal bei RTL Zwee:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Luxemburg. Öffne den Livestream bei RTL Zwee. Schau Bayern vs. Arsenal gratis live.

Champions League bei RTL Zwee, entsperrt mit VPN

Champions League auf RTL Zwee kostenlos streamen

Tipp: Startet ein Stream nicht, nimm einen anderen Server im selben Land oder teste andere Sender. Oft genügt es, den Stream im privaten Modus zu öffnen, seine Cookies zu löschen oder den Adblocker kurzzeitig zu deaktivieren.

Champions League 2026/27 – Termine am 3. Spieltag

Die Ligaphase der Champions League 2026/27 ist in vollem Gange. Diese Begegnungen stehen am heutigen Mittwoch des 3. Spieltags an.

Spiel Datum und Uhrzeit Como 1907 – Manchester United Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr OSC Lille – Galatasaray Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr Sporting Lissabon – LASK Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Inter – Schachtar Donezk Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Bayern München – Arsenal London Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Aston Villa – Viking Stavanger Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Brügge – RC Lens Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Real Madrid – RB Leipzig Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr

Der Nutzen eines VPNs beschränkt sich nicht auf das heutige Spiel Bayern München vs. Arsenal. Du kannst nahezu die komplette Champions League kostenlos streamen.

Analyse und Prognose: Bayern gegen Arsenal – wer gewinnt?

Bayern ist nach dem 6:1 gegen RB Leipzig wieder Bundesliga-Spitzenreiter, erreichte vergangene Woche aber nur ein 3:3 bei Viking Stavanger. Díaz, Olise und Kane sind dauerhaft präsent, und die Offensive funktioniert. Das Problem bleibt die Abwehr und das Torwartspiel. Arsenal ist im Umschaltspiel ein anderes Kaliber als der norwegische Außenseiter. Die Bayern sollten sich heute vorsehen und lieber etwas tiefer stehen als gewohnt.

Arsenal hat den Kasten an den ersten beiden Spieltagen in der Champions League sauber gehalten und beide Spiele souverän gewonnen. Die Londoner verteidigen tief und schaffen im Zentrum Raum für schnelle Vorstöße. Gegen Lille fielen alle drei Tore binnen sieben Minuten, nachdem Saka von der Bank gekommen war.

Bayern muss heute 90 Minuten Dauerdruck aufrechterhalten und hat wenig Platz für Fehler, denn diese werden gnadenlos bestraft. Münchens Stärke in der Allianz Arena könnte helfen, früh in Führung zu gehen. Aber mit jeder torlosen Minute steigt die Wahrscheinlichkeit eines Triumphs für die Gäste.

Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Bei Fußballstreams kommt es auf Tempo, konstante Verbindungen und Sicherheit an – besonders bei einem Topspiel wie Bayern gegen Arsenal, wenn europaweit Hunderttausende gleichzeitig einschalten.

Servernetzwerk : Ohne breite Serverauswahl kommst du an Fußball-Livestreams nicht heran. Die Gratis-Übertragungen der Champions League erreichst du nur über Länder wie Irland, Luxemburg, Italien, Rumänien, Kroatien oder Kasachstan.

: Ohne breite Serverauswahl kommst du an Fußball-Livestreams nicht heran. Die Gratis-Übertragungen der Champions League erreichst du nur über Länder wie Irland, Luxemburg, Italien, Rumänien, Kroatien oder Kasachstan. Geoblocking : Längst nicht jeder Dienst umgeht Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests immer wieder geschafft.

: Längst nicht jeder Dienst umgeht Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests immer wieder geschafft. Kompatibilität : Apps für alle gängigen Systeme sind Pflicht, also für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So schaust du Bayern vs. Arsenal zu Hause, unterwegs oder gemeinsam mit Freunden.

: Apps für alle gängigen Systeme sind Pflicht, also für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So schaust du Bayern vs. Arsenal zu Hause, unterwegs oder gemeinsam mit Freunden. Sicherheit: Gute Anbieter verschlüsseln den Datenverkehr und speichern keine Nutzerdaten (No-Logs-Policy). Für offizielle Auslandssender brauchst du das nicht zwingend, es sagt aber viel über die Qualität des Dienstes.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Für Champions-League-Streams rate ich dir von Gratis-VPNs ab. In den entscheidenden Ländern fehlen oft Server, die Geschwindigkeit bricht ein, und das Datenlimit ist schon vor dem Abpfiff erreicht. Kostenpflichtige Dienste bieten dagegen alles, was ein Fußballstream braucht: hohe Bandbreite, unbegrenztes Datenvolumen und zuverlässiges Entsperren von Ländersperren, für wenige Euro pro Monat.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gewährt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du verfolgst Bayern vs. Arsenal also live und kündigst danach wieder, falls du das VPN nicht weiter nutzen willst.

Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?

Sämtliche Sender aus der Tabelle senden mit offizieller Lizenz. In ihren Nutzungsbedingungen grenzen sie den Zugriff zwar regional ein, nach deutschem Recht ist das Streaming per VPN jedoch in der Regel nicht strafbar.

Der Vorteil bleibt dir über dieses Spiel hinaus: Mit einem VPN erreichst du Tausende legale Gratisstreams, etwa zur Bundesliga oder zur Formel 1.

Zusammenfassung

Bayern gegen Arsenal zählt zu den Schlüsselspielen der Ligaphase in der Champions League 2026/27. Beide Klubs sammeln hier Punkte für die direkte Achtelfinal-Qualifikation und für eine gute Ausgangslage in der Tabelle.

Wer kein Pay-TV-Abo hat, kommt über einen Auslandsstream ans Spiel. Ein Server im passenden Land reicht aus, damit du Bayern gegen Arsenal gratis schauen kannst.

Teure Abos brauchst du dafür nicht: VPN starten, kostenlosen Auslandsstream öffnen und die 90 Minuten aus München mitverfolgen. Viel Spaß.

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