Am Sonntag, den 31. August 2025, steigt im Signal Iduna Park das Topspiel dieses Wochenendes, Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Anstoß ist um 17:30 Uhr. Dortmund will nach dem enttäuschenden Remis gegen St. Pauli seinen ersten Sieg einfahren, Union reist nach dem Auftakterfolg selbstbewusst ins Ruhrgebiet.

In Deutschland läuft die Partie wie gewohnt nur hinter der Paywall bei Sky und WOW. Durch einen kleinen Trick kannst du das Spiel aber legal und gratis streamen. Mit einem VPN entsperrst du Streams aus dem Ausland auch in Deutschland – völlig legal und in Top-Qualität.

Lies jetzt weiter, wenn du wissen willst, welche Sender das Spiel kostenlos übertragen.

Wo kannst du Dortmund – Union Berlin kostenlos schauen?

Hier die besten Sender, die das Spiel gratis zeigen. Mit einem VPN kannst du dich virtuell ins jeweilige Land versetzen und das Geoblocking umgehen:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos Canal GOAT Brasilien Kostenlos

Beide Sender zeigen die Partie kostenlos, allerdings nur in ihrem Land. Mit einem VPN kannst du die Streams auch in Deutschland freischalten und das Spiel live und gratis verfolgen.

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

Wie du Dortmund vs. Union Berlin gratis schauen kannst: Anleitung

VPN auswählen – Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in Rumänien und Brasilien, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. VPN-Software installieren – Lade die VPN-App auf dein Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV herunter und folge den Anweisungen. Wähle den richtigen Standort, also einen rumänischen Server für Digi Sport 4 oder Brasilien für Canal GOAT. Stream starten – Öffne die Website, klicke auf "Live" und genieße das Match BVB gegen Union Berlin live und gratis.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Mein Testsieger für die Bundesliga und Live-Sportstreams im Allgemeinen. Sehr leistungsstark und nicht zu teuer. Surfshark: Preiswertes VPN mit vergleichbarem Leistungsumfang. Fast so schnell wie Platz 1, aber günstiger und ohne Gerätelimit. Proton VPN: Ein sehr transparentes VPN mit übersichtlichen Funktionen und Freemium-Version, aber sehr zuverlässig für Live-Sport.

Warum du für Dortmund – Union Berlin ein VPN brauchst

Sky hat sich in diesm Jahr die exklusiven Rechte für die Bundesliga in Deutschland gesichert. Ohne Abo bleibt dir der Zugang also verwehrt und das Sportpaket ist sehr teuer. Free-TV-Sender im Ausland wie Digi Sport 4 in Rumänien oder Canal GOAT in Brasilien zeigen das Spiel Dortmund gegen Union Berlin zwar kostenlos, doch wegen Geoblocking sind diese Streams hierzulande gesperrt.

Ein VPN kann dieses Problem lösen, indem es deine deutsche IP-Adresse verschleiert und dich virtuell mit einem Server im gewünschten Land verbindet. Schon bist du online in Rumänien oder Brasilien und kannst die Streams wie ein lokaler Zuschauer freischalten.

So entsperrst du BVB gegen Union Berlin kostenlos bei Digi Sport 4

Digi Sport 4 aus Rumänien ist der beste Sender, um das Spiel gratis zu streamen. Der Sender überträgt viele Bundesliga-Partien, darunter auch BVB gegen Union Berlin.

So schaust du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 4-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Dortmund gegen Berlin live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich einen Fußballstream bei Digi Sport 4 innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du die anderen Bundesliga-Spiele, die heute stattfinden. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, schau vor dem Bundesliga-Wochenende am besten bei unseren kostenlosen Bundesliga-Streams vorbei.

Spiel Datum Wolfsburg vs. Mainz 31. August 2025, 15:30 Uhr Köln vs. Freiburg 31. August 2025, 19:30 Uhr

Gratis vs. Premium-VPN für Dortmund – Union Berlin

Die Versuchung ist groß, für Dortmund – Union Berlin einfach ein kostenloses VPN zu nutzen. In der Praxis sind solche Anbieter jedoch kaum geeignet, da sie meist nur wenige Server bereitstellen, langsame Geschwindigkeiten haben und das Datenvolumen stark begrenzen. Spätestens bei einem kompletten Bundesliga-Spiel kommt es so zu Abbrüchen oder verpixelten Streams.

Mit einem Premium-VPN bekommst du dagegen schnelle und stabile Verbindungen, eine große Auswahl an Servern in Rumänien und Brasilien und dazu mehr Sicherheit durch starke Verschlüsselung. Der kleine monatliche Betrag lohnt sich, wenn du das Spiel ohne Frust und Unterbrechungen sehen willst. Für Sportfans ist ein VPN wirklich ein Game-Changer!

VPN testen ohne Risiko? NordVPN ist ideal, wenn du dir noch unsicher bist. Über die Geld-zurück-Garantie von 30 Tagen kannst du BVB vs. Union Berlin live streamen und danach selbst entscheiden, ob du beim Abo bleibst oder wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.

Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?

Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern, um Streams wie Digi Sport 4 in Rumänien oder Canal GOAT in Brasilien freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du dabei auf offizielle, kostenlose Übertragungen zurückgreifst und keine unseriösen Quellen nutzt.

Manche Anbieter verbieten den Einsatz von VPNs zwar in ihren Nutzungsbedingungen, ein Gesetz brichst du damit aber nicht. Mit einem Premium-VPN schützt du außerdem deine Verbindung und bleibst beim Streamen anonym und sicher. NordVPN oder Surfshark sind ideal dafür..

Zusammenfassung

Das heutige Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin im Signal Iduna Park ist vielleicht das interessanteste Match an diesem Bundesliga-Wochenende. Zu erwarten ist nicht weniger als ein Duell zweier ambitionierter Teams, das schon in den letzten Jahren für spektakuläre Spiele gesorgt hat. Während Dortmund zuhause traditionell stark ist, bringt Union viel Stabilität und Kampfgeist mit.

In Deutschland läuft die Partie ausschließlich im Pay-TV bei Sky und WOW. Mit einem VPN kannst du das Spiel aber auch kostenlos bei Digi Sport 4 in Rumänien oder bei Canal GOAT in Brasilien verfolgen. Damit sicherst du dir die volle Bundesliga-Action ohne zusätzliche Kosten und erlebst das Topspiel live im Stream.

Mein Tipp: Teste das VPN am besten schon ein paar Stunden zuvor, damit du beim Anpfiff bereit bist!

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ