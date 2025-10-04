Premier League 2025/26 Datum: 4. Oktober 2025 Gratis Stream: Idman TV (Aserbaidschan) VPN: NordVPN, aktuell 73% günstiger

Am Samstag, den 4. Oktober, spielt Chelsea zu Hause gegen Liverpool. Anstoß in Stamford Bridge ist um 18:30 Uhr deutscher Zeit.

Aktuell liegt Liverpool mit 15 Punkten an der Spitze der englischen Liga, Chelsea nur auf Platz acht. In Deutschland läuft das Spiel exklusiv bei Sky, aber ich verrate dir eine Alternative dafür.

Mit einem VPN kannst du auf kostenlose Premier League Streams im Ausland zugreifen und das Spiel gratis schauen. Ich habe die besten Gratis-Livestreams getestet und sage dir, worauf du bei der Wahl deines VPN-Anbieters achten solltest.

Chelsea – Liverpool kostenlos schauen mit VPN: Anleitung

So schaust du Chelsea gegen Liverpool mit VPN:

Abonniere ein gutes Streaming-VPN mit schnellen Servern in Aserbaidschan, wie NordVPN, aktuell 73% günstiger Installiere das VPN auf dem Gerät, mit dem du streamen möchtest, also PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für IdmanTV brauchst du eine IP in Aserbaidschan. Öffne die Website des Senders, klicke auf den Livestream und schaue das Spiel kostenlos in guter Qualität.

Die besten VPNs für gratis Premier League Livestream 2025/26

NordVPN – Sehr schnell, großes Servernetzwerk, perfekt für Sportstreams wie die englische Liga und das Spiel Chelsea gegen Liverpool. Surfshark – Extrem günstig, leicht zu bedienen, kein Verbindungslimit bei der Anzahl der Geräte. Ideal für Familien oder Freunde. Proton VPN – Das VPN des bekannten Schweizer E-Mail-Providers. Datenschutzorientiert und zuverlässig für weltweites Streaming ExpressVPN – Einsteigerfreundlich, mit dedizierten Streaming-Servern und sehr guter Performance. Immer eine gute Alternative. CyberGhost – Benutzerfreundlich mit Streaming-optimierten Servern. Das beste VPN für Nutzer mit geringen IT-Kenntnissen.

Wie kann man Chelsea – Liverpool kostenlos sehen?

Idman TV in Aserbaidschan ist der einzige Sender, um live dabei zu sein. Der Sender überträgt alle Premier League-Spiele gratis.

So schaust du Idman TV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Aserbaidschan. Gehe zur Website von IdmanTV. Starte den Livestream. Schau Chelsea gegen Liverpool gratis.

Idman TV Aserbaidschan funktioniert mit NordVPN

Gut zu wissen. Wenn dein Premier League Stream auf Idman TV nicht funktioniert, versuche den VPN-Server zu wechseln und lade die Seite neu oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Hilft das nicht, deaktiviere deinen Adblocker und lösche Cookies und Cache, um mögliche Konflikte zu beheben.

Premier League 2025 Kalender – die kommenden Spiele

In der folgenden Übersicht stehen alle Premier League Spiel an diesem Wochenende. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Fußball-Streams.

Spiel Datum Leeds – Tottenham Samstag, 4. Oktober, 13:30 Man United – Sunderland Samstag, 4. Oktober, 16:00 Arsenal – West Ham Samstag, 4. Oktober, 16:00 Chelsea – Liverpool Samstag, 4. Oktober, 18:30 Everton – Crystal Palace Sonntag, 5. Oktober, 15:00 Newcastle – Nottingham Sonntag, 5. Oktober, 15:00 Wolverhampton – Brighton Sonntag, 5. Oktober, 15:00 Aston Villa – Burnley Sonntag, 5. Oktober, 15:00 Brentford – Man City Sonntag, 5. Oktober, 17:30

Was du über Chelsea – Liverpool wissen musst

Das Duell zwischen Chelsea und Liverpool verspricht ein hochklassiges Premier-League-Spiel zu werden. Liverpool präsentiert sich aktuell in Topform und hat mit 15 Punkten aus sechs Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Chelsea hingegen steht mit 8 Punkten auf Platz acht und sucht weiterhin nach der richtigen Taktik im Angriff. Der Unterschied ist klar: Während Liverpool eiskalt vor dem Tor agiert, fehlt es den Blues an Durchschlagskraft.

Bei Chelsea fällt Kapitän Reece James erneut aus, Cole Palmer steht kurz davor. Auch bei Liverpool gibt es einige angeschlagene Spieler, doch die Tiefe im Kader dürfte es Jürgen Klopp erlauben, diese Ausfälle zu kompensieren. Der Heimvorteil an der Stamford Bridge bleibt Chelseas größte Stärke, dort sind sie traditionell schwer zu schlagen.

In der vergangenen Saison endeten die Begegnungen zwischen beiden Teams 1:1 in London und 4:1 für Liverpool an der Anfield Road. Dennoch konnte Liverpool in den letzten fünf Auswärtsspielen bei Chelsea nicht gewinnen. Mit zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften ist auch diesmal ein intensives und unterhaltsames Spiel zu erwarten.

Kann man die Premier League mit einem kostenlosen VPN streamen?

Ein kostenloses VPN klingt verlockend, aber für Idman TV und andere ausländische Streams funktioniert es in der Regel nicht. Kostenlose Dienste haben meist wenige Server, langsameres Internet und Datenlimits. Das Ergebnis: Ruckelige, verpixelte Bilder und Aussetzer in den spannendsten Momenten. Nicht ideal für Fußball-Livestreams.

Kostenpflichtige VPNs sind deutlich zuverlässiger. Sie bieten mehrere Server in Aserbaidschan oder anderen Ländern, schnelle Verbindungen und keine Datenlimits. Zusätzlich profitierst du von besserer Sicherheit.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Dank dieser Option, kannst du Chelsea gegen Liverpool kostenlos schauen und bekommst dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Chelsea – Liverpool auf deinem Smart-TV schauen

Die Premier League schaust du natürlich am liebsten auf dem großen Bildschirm. Hat dein Fernseher einen App-Store? Dann lade einfach NordVPN oder Surfshark direkt herunter. Dein Smart-TV unterstützt keine VPN-Apps? Dann hast du folgende Optionen:

VPN auf deinem Router installieren – Deckt sofort dein gesamtes Netzwerk ab, also auch deinen Fernseher.

– Deckt sofort dein gesamtes Netzwerk ab, also auch deinen Fernseher. Streamen über Chromecast/AirPlay – Übertrage Idman TV einfach von deinem Smartphone auf den Fernseher.

– Übertrage Idman TV einfach von deinem Smartphone auf den Fernseher. HDMI-Kabel – Altmodisch, aber funktioniert immer.

Weitere Vorteile eines VPNs

Ein VPN kann mehr, als nur Premier-League-Streams freischalten:

Sicher surfen – Deine Daten werden verschlüsselt, ideal bei der Nutzung öffentlicher WLANs.

– Deine Daten werden verschlüsselt, ideal bei der Nutzung öffentlicher WLANs. Privatsphäre – Deine echte IP-Adresse bleibt verborgen, sodass Websites, Werbetreibende und dein Internetanbieter nicht sehen können, was du online machst.

– Deine echte IP-Adresse bleibt verborgen, sodass Websites, Werbetreibende und dein Internetanbieter nicht sehen können, was du online machst. Weltweit streamen – Zugriff auf kostenlose Sportübertragungen aus dem Ausland, Bundesliga, Champions League, Eredivisie oder Formel 1.

Zusammenfassung

Am 4. Oktober trifft Chelsea gegen Liverpool an der Stamford Bridge zu einem wichtigen Premier-League-Spiel. Liverpool steht an der Tabellenspitze, während Chelsea dringend Punkte braucht, um sich aus dem Tabellenmittelfeld zu lösen.

In Deutschland läuft das Spiel bei Sky oder WOW allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo. Mit einem VPN kannst du jedoch Livestreams im Ausland freischalten und Chelsea vs. Liverpool kostenlos schauen. Am einfachsten funktioniert das über Idman TV in Aserbaidschan, das alle Premier-League-Spiele ohne Paywall überträgt.

Kurz gesagt: VPN aktivieren, einen Server in Aserbaidschan wählen, Idman TV aufrufen und entspannen – so einfach bekommst du die Premier League kostenlos auf deinen Bildschirm.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

FAQ