Am heutigen Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, spielt Deutschland gegen Serbien in der Ligaphase der UEFA Nations League 2026/27. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 20:45 Uhr.

Nach dem 1:1 in den Niederlanden und dem 0:1 gegen Griechenland wartet Bundestrainer Jürgen Klopp noch auf seinen ersten Sieg. Das DFB-Team ist mit einem Punkt Dritter der Gruppe A2, Serbien steht punktlos am Tabellenende. Im Blickpunkt stehen Klopps fast komplett neuer Kader und die Frage, wer für den abgereisten Joshua Kimmich die Kapitänsbinde trägt.



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Wo kann ich Deutschland gegen Serbien im Ausland schauen?

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Wie kann ich Deutschland gegen Serbien im Ausland schauen?

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Liveticker: Deutschland – Serbien

Deutschland dominiert Serbien: Zusammenfassung der Spielhöhepunkte Was für ein Duell! Deutschland besiegt Serbien mit 2:0 dank starker Teamarbeit und eiskalter Chancenverwertung. Bischof und Wirtz treffen für die Gastgeber, während Serbien zwar anrennt, aber nicht durchkommt. Die Gemüter erhitzen sich mit mehreren späten Gelben Karten, beide Teams geben alles. Deutschlands Abwehr steht felsenfest und sichert in diesem packenden Spiel drei Punkte! Deutschland sichert sich 2:0-Sieg gegen Serbien Deutschland feiert einen souveränen 2:0-Erfolg gegen Serbien! Die Gastgeber überzeugten in beiden Halbzeiten mit starker Abwehr und effektiven Aktionen. Ein verdienter Sieg für Deutschland – Glückwunsch zu dieser Leistung! Erneutes Foul von Serbien: Kostov verwarnt Vasilije Kostov wird für ein spätes Foul bestraft und Deutschland erhält erneut einen Freistoß. Die Gastgeber bringen die letzten Sekunden souverän über die Zeit und behaupten ihre Führung gegen Serbien! Thiaw stärkt Deutschland mit Freistoß Malick Thiaw sorgt in der Defensive für Sicherheit, nachdem Deutschland einen Freistoß tief in der eigenen Hälfte zugesprochen bekommt. In den letzten Minuten hält Deutschland so die Führung gegen Serbien! Deutschland führt zur Halbzeit gegen Serbien Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeitpause und Deutschland geht mit einer 2:0-Führung gegen Serbien in die Kabine. Bisher eine solide Vorstellung der Gastgeber! Serbien foult: Lukic erhält Strafe Sasa Lukic begeht in der Nachspielzeit ein Foul an Deutschland und verschafft den Gastgebern somit eine Verschnaufpause sowie einen Freistoß. Deutschland bleibt am Drücker! Deutschland erhält späten Freistoß Bambasé Conté holt für Deutschland nach einem Zweikampf kurz vor Schluss einen Freistoß in der eigenen Hälfte heraus. Klug verteidigt, sodass der Druck von Serbien abgewehrt wird – Deutschland steuert auf einen starken Abschluss zu! Nachspielzeit: Zwei Minuten zusätzlich Der vierte Offizielle zeigt zwei Minuten Nachspielzeit an – die Spannung steigt, Deutschland und Serbien kämpfen bis zum Schlusspfiff! Contés kraftvoller Schuss von Serbien geblockt Bambasé Conté zieht nach einem Pass von Janelt mit dem linken Fuß aus der Distanz ab, doch sein Schuss wird geblockt – Deutschland drückt! Cvetkovic holt für Serbien einen defensiven Freistoß Serbiens Mihajlo Cvetkovic gewinnt einen Freistoß in der Nähe seines eigenen Tores – ein entscheidender Moment in der Defensive gegen Deutschland! Foul von Mittelstädt beschert Serbien eine Chance Maximilian Mittelstädt bringt einen Gegenspieler zu Fall – Freistoß für Serbien, spät im Spiel! Gelbe Karte: Maksimovic verwarnt für Serbien Die Gemüter erhitzen sich, als Nemanja Maksimovic für Serbien nach einem harten Foul gegen Deutschland die gelbe Karte sieht. Die Spannung auf dem Platz steigt, während wir uns den letzten Minuten nähern! Gelbe Karte für Gudelj – Serbien! Nemanja Gudelj kassiert eine gelbe Karte für Serbien nach einem harten Foul gegen Deutschland. Der Schiedsrichter lässt Gnade nicht walten – die Verwarnung ist unumgänglich! Wirtz trifft erneut für Deutschland! TOOOR! Deutschland baut die Führung gegen Serbien auf 2:0 aus! Florian Wirtz vollendet einen brillanten Angriff mit einem präzisen Rechtsschuss in die untere rechte Ecke – großartig vorbereitet von Maximilian Mittelstädt. Deutschland hat nun das Spiel fest im Griff! Eine weitere Minute bei Deutschland gegen Serbien Die Tafel wird hochgehalten: Nur 1 Minute Nachspielzeit bleibt vor dem Halbzeitpfiff in diesem spannenden Duell zwischen Deutschland und Serbien! Halbzeit: Deutschland führt knapp gegen Serbien Und das ist der Halbzeitpfiff! Deutschland geht mit einer knappen 1:0-Führung gegen Serbien in die Pause. Im zweiten Durchgang ist noch alles offen – kann Serbien zurückschlagen? Bischof trifft! Deutschland geht in Führung TOR für Deutschland! Tom Bischof schießt den Ball mit einem brillanten Linksschuss aus kurzer Distanz ins Netz und bringt Deutschland mit 1:0 gegen Serbien in Führung. Das Publikum jubelt, als Deutschland in Führung geht! Deutschland präsentiert seine Startelf Die Startaufstellung Deutschlands steht fest! Atubolu hütet das Tor, Raum, Anton, Pavlovic und Thiaw bilden die Abwehrreihe. Im Mittelfeld sorgen Janelt, Bischof und Wirtz für Kreativität. Im Angriff sollen Burkardt, Adeyemi und Baku für Tore sorgen. Mal sehen, wie sich dieses Team schlägt! Serbien stellt Startelf vor So spielt Serbien heute! Auf dem Feld stehen: Nedeljković, Pavlović, Gudelj, Stanković, Jović, Živković, Babić, Terzić, Milinković-Savić, Lukić und Milinković-Savić. Eine starke Mannschaft, bereit, von der ersten Minute an zu kämpfen! Serbien gegen Deutschland: Los geht‘s! Die Bühne ist bereitet! Wir freuen uns, Ihnen alle Highlights zu bringen, wenn Serbien auf Deutschland trifft. Bleiben Sie dran für Live-Berichterstattung, Updates und alle wichtigen Momente – genau hier!

Warum brauche ich ein VPN für Deutschland gegen Serbien?

Sender wie ZDF, RTS und Digi Sport 2 prüfen bei jedem Aufruf deine IP-Adresse und lassen nur Zuschauer aus dem jeweiligen Lizenzgebiet durch. Sitzt du außerhalb, bricht der Gratisstream mit einer Fehlermeldung ab.

Ohne deutsche IP-Adresse blockiert die ZDF-Mediathek den Livestream

Ein VPN weist dir eine IP-Adresse im gewünschten Land zu. Damit giltst du für den Sender als lokaler Zuschauer und der Livestream von Deutschland gegen Serbien wird freigeschaltet.

Wie streame ich Deutschland gegen Serbien kostenlos beim ZDF?

Am schnellsten kommst du über die ZDF-Mediathek zum Bild, inklusive deutschem Kommentar. Deshalb ist sie meine erste Wahl. RTS überträgt auf Serbisch, Digi Sport 2 aus Rumänien ist die dritte Option.

So streamst du Deutschland gegen Serbien kostenlos beim ZDF:

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Tipp: Bleibt das Bild schwarz, nimm einen anderen Server oder wähle einen alternativen Sender aus der Tabelle. Häufig hilft schon ein Inkognito-Fenster, gelöschte Cookies oder ein kurz deaktivierter Adblocker.

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Analyse: Deutschland gegen Serbien – Wer gewinnt?

Klopp setzt mit Deutschland diesmal auf seinen zweiten Kader, in dem neun Spieler noch auf ihr Debüt warten. Mit Jamal Musiala und Kai Havertz fehlen zwei Offensivkräfte verletzt, umso mehr Verantwortung ruht auf Florian Wirtz, der als Favorit auf die Kapitänsbinde gilt. Tempo sollen junge Angreifer wie Lennart Karl und Said El Mala bringen, die Abstimmung in der neuen Formation ist aber noch nicht gefestigt.

Serbien reist nach Heimniederlagen gegen Griechenland und die Niederlande als Tabellenletzter an und muss bereits um den Klassenerhalt kämpfen. Trainer Veljko Paunović hat zwar keine Ausfälle zu beklagen, Unterstützung von den Rängen gibt es wegen einer UEFA-Strafe aber nicht: Der Gästeblock bleibt leer.

Heimrecht, Tabellenlage und individuelle Qualität sprechen klar für Deutschland. Findet die neu zusammengewürfelte DFB-Elf jedoch nicht schnell ihre Ordnung, kann ein Gegner, der unter Zugzwang steht, unangenehm werden.

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Nations League: Spielplan und Termine

Dein VPN öffnet dir weit mehr als nur Deutschland gegen Serbien. Diese Begegnungen der Nations League stehen in den kommenden Tagen an:

Spiel Datum Anstoß (MESZ) Gruppe Ort Deutschland – Serbien Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr A2 Allianz Arena, München Griechenland – Niederlande Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr A2 Toumba-Stadion, Thessaloniki Dänemark – Portugal Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr A4 Parken, Kopenhagen Wales – Norwegen Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr A4 Cardiff City Stadium, Cardiff Belgien – Türkei Freitag, 2. Oktober 20:45 Uhr A1 Stade Maurice Dufrasne, Lüttich Frankreich – Italien Freitag, 2. Oktober 20:45 Uhr A1 Stade de France, Saint-Denis Kroatien – England Samstag, 3. Oktober 18:00 Uhr A3 Stadion HNK Rijeka, Rijeka Spanien – Tschechien Samstag, 3. Oktober 20:45 Uhr A3 Estadio Carlos Tartiere, Oviedo Griechenland – Deutschland Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr A2 Toumba-Stadion, Thessaloniki Niederlande – Serbien Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr A2 Philips Stadion, Eindhoven Portugal – Norwegen Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr A4 Estádio do Dragão, Porto Wales – Dänemark Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr A4 Cardiff City Stadium, Cardiff

Alle Übertragungen und weitere Begegnungen der UEFA Nations League 2026/27 findest du in unserer kompletten Streamingübersicht zur Nations League.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Drei Punkte zählen beim Fußball-Livestream: Geschwindigkeit, eine stabile Leitung und das sichere Aushebeln von Ländersperren. Bei einem Heimspiel wie Deutschland gegen Serbien stürmen zum Anpfiff Zehntausende Zuschauer gleichzeitig dieselben Server.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams erreichst du nur über Standorte in Deutschland, Serbien oder Rumänien. Je mehr Server pro Land bereitstehen, desto kleiner das Ausfallrisiko.

: Die Gratisstreams erreichst du nur über Standorte in Deutschland, Serbien oder Rumänien. Je mehr Server pro Land bereitstehen, desto kleiner das Ausfallrisiko. Geoblocking umgehen : Nicht jeder Dienst knackt IP-Sperren auf Dauer. NordVPN und Surfshark bestehen diese Prüfung regelmäßig.

: Nicht jeder Dienst knackt IP-Sperren auf Dauer. NordVPN und Surfshark bestehen diese Prüfung regelmäßig. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zur Grundausstattung. So schaust du Deutschland gegen Serbien auf jedem Gerät und bei jedem der genannten Sender.

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Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Gratis-VPNs eignen sich nicht fürs Streaming. Standorte in den nötigen Ländern fehlen häufig, die Geschwindigkeit sackt bei Livebildern ab und das Datenvolumen endet noch vor der Halbzeit. Premium-Anbieter decken dagegen alles ab, was ein Fußballabend braucht: unbegrenztes Datenvolumen, schnelle Server und Entsperren, auf das Verlass ist.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Der Einsatz von VPNs ist in Deutschland erlaubt. Alle hier aufgeführten Sender besitzen offizielle Übertragungsrechte und zeigen das Spiel auf legalem Weg. Obendrein erschließt dir ein VPN Tausende weitere offizielle Gratisstreams – von den übrigen Nations-League-Partien über die Bundesliga und Champions League bis hin zur Formel 1.

Zusammenfassung

Am 3. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 empfängt Deutschland Serbien am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 20:45 Uhr in München. Das DFB-Team braucht nach einem Punkt aus zwei Spielen dringend einen Sieg, das punktlose Serbien kämpft bereits gegen den Abstieg aus Liga A.

Übertragen wird die Partie auf ZDF, RTS und Digi Sport 2. Außerhalb des jeweiligen Landes greift allerdings die Sperre. Ein VPN räumt sie in wenigen Minuten aus dem Weg: Verbinde dich mit einem Server im passenden Land, starte den Gratisstream und verfolge das Spiel, egal wo du gerade bist.

Jetzt heißt es nur noch: Snacks bereitlegen, VPN starten, Server auswählen und Deutschland gegen Serbien live verfolgen. Viel Spaß!

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