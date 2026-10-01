Heute, am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, spielt Irland gegen Österreich am 3. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27. Gespielt wird im Aviva Stadium in Dublin, Anpfiff ist um 20:45 Uhr deutscher Zeit.

Österreich steht nach zwei Siegen an der Gruppenspitze. Irland hat einmal gewonnen und einmal verloren und braucht in Dublin ein gutes Ergebnis, um weiter im Rennen zu bleiben.



In Deutschland läuft das Spiel nicht im Free-TV, sondern nur bei DAZN. Im Ausland zeigen dagegen einige Sender die Partie gratis. Mit einem VPN kannst du Geoblocking umgehen und Irland vs. Österreich kostenlos schauen. Ich habe es getestet und verrate die passenden Sender und VPNs.

Wo kann ich Irland vs. Österreich kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Irland gegen Österreich heute gratis im Livestream:

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Wie kann ich Irland vs. Österreich kostenlos schauen?

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NordVPN: Die Bandbreite bleibt auch dann stabil, wenn kurz vor dem Anpfiff Tausende Fans den Stream starten. Spiele wie Irland vs. Österreich laufen ruckelfrei in HD-Qualität. Surfshark: Liefert konstante Geschwindigkeiten und erlaubt unbegrenzt viele Geräte pro Konto. Das hilft, wenn mehrere Zuschauer die Partie parallel auf verschiedenen Bildschirmen verfolgen. Proton VPN: Der Schweizer Dienst verbindet starke Verschlüsselung mit einer extern geprüften No-Logs-Policy. Seine Server in Österreich und Irland halten Livestreams zuverlässig stabil. IPVanish: Überzeugt mit kurzen Ladezeiten und unbegrenzten Parallelverbindungen. Die Geosperren von ORF 1 und RTÉ 2 fallen im Test verlässlich. Norton VPN: Das Servernetz bleibt überschaubar, deckt die europäischen Free-TV-Streams aber ab. Als Bestandteil der Norton360-Suite eignet es sich vor allem für Einsteiger.

Irland vs. Österreich Liveticker

Irland gegen Österreich: Zusammenfassung des Match-Buzz Verpassen Sie keine Aktion! Irland und Österreich begeisterten die Fans mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden. Von Parrotts Doppelpack über Gregoritschs Ausgleich bis hin zu harten Fouls, VAR-Drama und spannender Nachspielzeit – in diesem Duell war alles geboten! Aufstellungen, Tore, Karten und große Momente hielten die Spannung bis zum Schlusspfiff hoch. Was für eine Achterbahnfahrt! Unentschieden: Irland und Österreich trennen sich 2:2 Was für ein Spiel! Die Republik Irland und Österreich liefern sich ein dramatisches 2:2-Unentschieden, bei dem sich beide Teams nach einem actiongeladenen Duell die Punkte teilen. Abpfiff: Irland und Österreich trennen sich unentschieden Der Schlusspfiff ertönt! Die Republik Irland und Österreich kämpfen sich zu einem spannenden 2:2-Unentschieden. Beide Teams gaben alles, aber keinem gelang am Ende der Siegtreffer in diesem aufregenden Duell. Molumby holt Freistoß für Irland heraus Jayson Molumby bewahrt die Nerven und holt einen wichtigen Freistoß in Irlands eigener Hälfte heraus. Die Boys in Green erobern den Ball zurück, während die Uhr heruntertickt! Foul von Österreichs Kalajdzic abgepfiffen Sasa Kalajdzic wird für ein Foul zurückgepfiffen und verschafft der Republik Irland tief in der Nachspielzeit eine Atempause. Die Spannung steigt, während beide Teams weiterkämpfen! Drei Minuten Nachspielzeit bei Irland gegen Österreich Festhalten! Der vierte Offizielle zeigt drei Minuten Nachspielzeit in diesem spannenden Duell zwischen der Republik Irland und Österreich an. Es bleibt noch Zeit für späte Dramatik! Wöber kassiert Gelbe Karte für Österreich kurz vor Abpfiff Max Wöber wird nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt und erhält eine Gelbe Karte für Österreich, während die Uhr gegen Irland herunterläuft. Die Spannung steigt, je näher das Spielende rückt! Manning verwarnt für Irland nach Foul Ryan Manning aus der Republik Irland wird nach einem Foul an Österreich vom Schiedsrichter verwarnt und sieht die Gelbe Karte. Irland muss jetzt aufpassen, denn das Spiel wird in der Schlussphase hitziger! Gregoritsch gleicht für Österreich in einem Thriller aus Was für ein Schuss von Michael Gregoritsch! Mit einem sensationellen linken Freistoß bringt er Österreich wieder auf 2:2 gegen die Republik Irland heran. Dieses Spiel bleibt einfach spannend! VAR verschafft Irland den Vorteil gegen Österreich Nach einer spannenden Überprüfung bestätigt der VAR das Tor für die Republik Irland! Alexander Prass’ Treffer zählt, Irland geht im Duell gegen Österreich mit 2:1 in Führung. Das Stadion tobt, als die Anzeigetafel wechselt – was für ein entscheidender Moment! Abankwah sieht Gelb nach hartem Foul James Abankwah wird vom Schiedsrichter verwarnt! Der Verteidiger der Republik Irland sieht die Gelbe Karte nach einem harten Zweikampf gegen Österreich. Die Stimmung auf dem Platz wird hitziger—kann Irland einen kühlen Kopf bewahren? Irland übernimmt zur Halbzeit gegen Österreich das Kommando Halbzeit hier und die irischen Fans haben allen Grund zur Freude! Die Republik Irland geht mit einer komfortablen 2:0-Führung gegen Österreich in die Pause. Kann Österreich in der zweiten Hälfte das Blatt wenden, oder macht Irland den Sieg perfekt? Freistoß für Irland: Parrott zieht ein Foul Troy Parrott wird auf dem linken Flügel gefoult und verschafft der Republik Irland einen vielversprechenden Freistoß. Können sie vor der Pause daraus Kapital schlagen? Affengruber-Foul verschafft Irland Gelegenheit Ein Foul von Österreichs David Affengruber schenkt der Republik Irland tief in der Nachspielzeit eine Standardsituation. Der Druck auf die österreichische Abwehr wächst, während wir uns der Halbzeit nähern! Fünf Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte Durchhalten – fünf Minuten Nachspielzeit, um die erste Halbzeit zwischen der Republik Irland und Österreich zu beenden! Gelingt einer der beiden Mannschaften noch etwas vor dem Pausenpfiff? Parrott erhöht Irlands Führung vor der Pause TOR für Irland! Troy Parrott trifft mit rechts ins untere Eck und bringt die Republik Irland gegen Österreich mit 2:0 in Führung. Das heimische Publikum jubelt, während Irland kurz vor der Pause die Partie immer mehr unter Kontrolle bringt! Parrott bringt Irland gegen Österreich in Führung Troy Parrott schießt die Republik Irland in Führung! Mit einem rechten Fuß trifft er aus der Mitte des Strafraums, nachdem Adam Idah eine großartige Kopfballvorlage geliefert hat. Irland liegt jetzt mit 1:0 gegen Österreich vorne. Was für ein Start! Irland verkündet seine Startaufstellung! Hier kommen die Boys in Green! Die Startelf der Republik Irland steht fest: Kelleher, Abankwah, O'Shea, O'Brien, Kitching, Manning, Coventry, Molumby, Moylan, Parrott und Idah sind bereit, den Platz zu betreten. Mal sehen, was diese Mannschaft zu bieten hat! Österreichs Startelf enthüllt! Hier ist die Startaufstellung Österreichs! Affengruber, Danso, Schlager, Seiwald, Adamu, Wanner, Zawieschitzky, Wöber, Veratschnig, Schmid und Wimmer stehen alle in der Anfangsformation. Mal sehen, was diese Mannschaft auf dem Platz zeigen kann! Österreich gegen Irland: Live-Spielbericht Hallo Sportfans! Wir sind bereit für ein spannendes Duell, wenn Österreich auf die Republik Irland trifft. Bleiben Sie dabei für alle Live-Action, Updates und Schlüsselmomente – lassen Sie das Spiel beginnen!

Warum brauche ich ein VPN für das Nations-League-Spiel Irland vs. Österreich?

ORF 1 und RTÉ 2 zeigen Irland vs. Österreich gratis im Netz, kontrollieren beim Start des Players aber deine IP-Adresse. Erkennt der Sender deinen Standort außerhalb des Lizenzgebiets, bleibt der Stream gesperrt. Gleiches passiert, wenn du ein unzuverlässiges VPN nutzt.

ORF-Fehlermeldung, nicht erreichbar außerhalb Österreichs

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse im Land deiner Wahl. Die Streams von ORF 1 oder RTÉ 2 starten ohne Fehlermeldung, unabhängig von deinem tatsächlichen Aufenthaltsort.

Wie streame ich Irland vs. Österreich bei ORF 1?

Für deutschsprachige Zuschauer führt der kürzeste Weg über ORF 1: Der österreichische Sender kommentiert auf Deutsch und stellt das Spiel über seinen Livestream gratis bereit.

So schaust du Irland vs. Österreich kostenlos bei ORF 1

Verbinde dein VPN mit Österreich. Öffne den Livestream-Bereich von ORF 1. Verfolge Irland vs. Österreich gratis im Livestream.

Fußball-Livestreams bei ORF, im Ausland entsperrt mit VPN

Irland vs. Österreich bei ORF 1 streamen

Tipp: Startet ein Stream nicht, wechsle den Server oder weiche auf einen anderen Sender aus der Tabelle aus. Oft lösen auch ein privates Browserfenster, gelöschte Cookies oder ein kurzzeitig deaktivierter Adblocker das Problem.

Aktuelle Nations-League-Highlights

Dein VPN öffnet dir nicht nur Irland vs. Österreich, sondern praktisch alle Begegnungen der Nations League. Diese Länderspiele stehen im Oktober auf dem Plan:

Spiel Datum Anstoßzeit (MESZ) Irland – Österreich Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr Deutschland – Serbien Donnerstag, 1. Oktober 20:45 Uhr Frankreich – Italien Freitag, 2. Oktober 20:45 Uhr Kroatien – England Samstag, 3. Oktober 18:00 Uhr Spanien – Tschechien Samstag, 3. Oktober 20:45 Uhr Schweiz – Slowenien Samstag, 3. Oktober 20:45 Uhr Kosovo – Österreich Sonntag, 4. Oktober 18:00 Uhr Griechenland – Deutschland Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr Niederlande – Serbien Sonntag, 4. Oktober 20:45 Uhr Italien – Türkei Montag, 5. Oktober 20:45 Uhr Frankreich – Belgien Montag, 5. Oktober 20:45 Uhr Kroatien – Spanien Dienstag, 6. Oktober 20:45 Uhr England – Tschechien Dienstag, 6. Oktober 20:45 Uhr Schweiz – Nordmazedonien Dienstag, 6. Oktober 20:45 Uhr

Weitere Termine und Begegnungen findest du in unserer Übersicht mit allen aktuellen Nations-League-Gratis-Streams.

Analyse und Prognose: Irland gegen Österreich – Wer gewinnt?

Irland geht mit drei Punkten und wechselhafter Form ins Heimspiel. Auf die 0:1-Pleite gegen Kosovo folgte ein überzeugendes 3:0 in Israel, das zeigt, wozu die Mannschaft mit hohem Tempo und langen Bällen in die Spitze fähig ist. Im Aviva Stadium setzt Irland traditionell auf Intensität, frühe Zweikämpfe und Standards, um dem Favoriten den Spielfluss zu nehmen.

Österreich führt die Gruppe mit sechs Punkten an und gewann beide Partien mit 3:1 – gegen Israel und gegen Kosovo. In der Abwehr fehlt Kevin Danso wegen einer Gelbsperre, dafür kehren Konrad Laimer und Michael Gregoritsch in den Kader zurück, was dem Mittelfeld Struktur und dem Angriff eine zusätzliche Anspielstation gibt. Die Bilanz spricht ebenfalls für die Gäste: In 16 Duellen gab es neun österreichische Siege bei drei irischen, zuletzt trennten sich beide im Juni 2017 mit 1:1.

Österreich übernimmt voraussichtlich die Spielkontrolle, Irland sucht sein Heil in Umschaltmomenten und ruhenden Bällen vor eigenem Publikum.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Beim Fußball-Livestreaming zählen drei Punkte: Tempo, eine stabile Verbindung und das zuverlässige Umgehen von Geosperren. Bei einem Spiel mit Entscheidungscharakter wie die heutige Begegnung Irland vs. Österreich greifen viele Zuschauer zeitgleich auf dieselben Streams zu. Das schafft nicht jedes VPN!

Servernetzwerk : Die genannten Gratisstreams erreichst du nur über VPN-Server in Österreich oder Irland. Je mehr Standorte ein Anbieter dort betreibt, desto geringer ist das Ausfallrisiko.

: Die genannten Gratisstreams erreichst du nur über VPN-Server in Österreich oder Irland. Je mehr Standorte ein Anbieter dort betreibt, desto geringer ist das Ausfallrisiko. Geoblocking umgehen : Nicht jedes VPN knackt Ländersperren zuverlässig. Sender wie ORF 1 versuchen, VPN-Nutzer auszusperren. Premium-Anbieter wie NordVPN und Surfshark sind darauf vorbereitet und bestehen auch diesen Test.

: Nicht jedes VPN knackt Ländersperren zuverlässig. Sender wie ORF 1 versuchen, VPN-Nutzer auszusperren. Premium-Anbieter wie NordVPN und Surfshark sind darauf vorbereitet und bestehen auch diesen Test. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zum Standard. So verfolgst du Irland vs. Österreich flexibel von überall und über jeden der genannten Sender.

: Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zum Standard. So verfolgst du Irland vs. Österreich flexibel von überall und über jeden der genannten Sender. Sicherheit: Nicht entscheidend für Streams, aber ein wichtiges Aushängeschild eines seriösen Anbieter ist eine geprüfte No-Logs-Policy. Sie garantiert, dass niemals Daten gespeichert werden.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Gratis-VPNs eignen sich für Livesport nicht. Server in Österreich oder Irland fehlen häufig komplett, bei HD-Streams bricht das Tempo ein und das Datenvolumen endet spätestens zur Halbzeit. Premium-Dienste bringen dagegen alles mit, was ein Fußballstream braucht: volles Tempo ohne Limit und Ländersperren, die verlässlich fallen.

VPN testen ohne Risiko NordVPN gewährt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du streamst Irland vs. Österreich also live und kündigst danach unkompliziert, falls du das VPN nicht weiter benötigst.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

VPNs sind in Deutschland erlaubt. Alle hier aufgeführten Sender halten gültige Übertragungsrechte und zeigen die Partie legal. Darüber hinaus öffnet dir ein VPN Tausende weitere offizielle Gratisstreams, von den übrigen Nations-League-Spielen über die Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Am Donnerstag empfängt Irland Österreich im Aviva Stadium. Österreich verteidigt die Tabellenführung in Gruppe 3, Irland braucht Punkte, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Damit gehört die Partie zu den wichtigsten Begegnungen des 3. Spieltags in Liga B.

Übertragen wird das Spiel gratis bei ORF 1 und RTÉ 2, in Deutschland dagegen nur kostenpflichtig bei DAZN. Außerhalb Österreichs und Irlands sperrt Geoblocking den Zugriff auf die freien Streams. Mit einem VPN schaltest du sie von jedem Ort aus frei, die Einrichtung kostet nur wenige Minuten.

Leg dir Snacks und Getränke zurecht, starte dein VPN und verfolge Irland gegen Österreich live und kostenlos. Wir sind mit dem Liveticker dabei und berichten vom Spiel.

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