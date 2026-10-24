Heute Abend, am Samstag, dem 24. Oktober 2026, steigt im Signal Iduna Park eines der Topspiele des 7. Bundesliga-Spieltags: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Der BVB ist punktgleich mit dem FC Bayern Zweiter und in der Liga noch ungeschlagen, hat aber die letzten beiden Bundesligaspiele nicht gewonnen. Frankfurt reist als Elfter mit acht Punkten an und hat nach dem Rücktritt von Sportvorstand Markus Krösche eine unruhige Woche hinter sich. Rückenwind gibt der Eintracht immerhin der 1:0-Sieg gegen Köln.

In Deutschland läuft das Samstagabendspiel ausschließlich bei Sky im Abo. Kostenlos zeigen es dagegen drei Plattformen im Ausland. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch von Deutschland aus und kannst Dortmund gegen Frankfurt kostenlos schauen.

Anstoß heute Abend um 18:30 Uhr Beim einzigen Bundesligaspiel am Samstagabend schalten Fans aus vielen Ländern gleichzeitig die Gratisstreams ein. Richte dein VPN deshalb schon vor Anpfiff ein – NordVPN ist in rund zwei Minuten startklar. Jetzt NordVPN sichern und Dortmund gegen Frankfurt gratis streamen

Wo kann ich Dortmund gegen Frankfurt kostenlos schauen?

Bei diesen Anbietern läuft das Topspiel ohne Abo und ohne Kosten:

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Wie kann ich Dortmund gegen Frankfurt kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für Dortmund gegen Frankfurt?

Jede Streamingplattform liest beim Aufruf deine IP-Adresse aus und erkennt daran deinen Standort. Rufst du den Stream aus Deutschland auf, siehst du nur eine Fehlermeldung, denn die Übertragungsrechte gelten ausschließlich im jeweiligen Lizenzgebiet.

Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Gratisstream in Deutschland

Ein VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Ausland. YouTube oder Digi Sport sehen dann eine IP-Adresse aus Irland, Brasilien oder Rumänien und geben den Stream frei.

Wie streame ich Dortmund gegen Frankfurt kostenlos auf YouTube?

In Irland überträgt die Bundesliga ausgewählte Partien live und gratis auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. Ein Abo oder Konto brauchst du dafür nicht. Mit einem aktiven VPN funktioniert der Stream auch in Deutschland.

So schaust du Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt kostenlos auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Öffne den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube. Starte den Livestream von Dortmund gegen Frankfurt.

Mit NordVPN und einem irischen Server läuft das Bundesliga-Topspiel kostenlos auf YouTube

Tipp: Startet der Stream nicht, wechsle auf einen anderen Server in Irland. Klappt es dann immer noch nicht, melde dich bei YouTube ab oder nutze ein privates Browserfenster, da die Standortdaten deines Google-Kontos die VPN-Verbindung überlagern können. Eine zweite YouTube-Option ist SportyNet: Mit einem Server in Brasilien siehst du das Spiel dort gratis mit portugiesischem Kommentar.

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Bundesliga 2026/27: Der 7. Spieltag im Überblick

Dortmund gegen Frankfurt ist das einzige Bundesligaspiel am Samstagabend. So ist der 7. Spieltag angesetzt:

Spiel Datum und Uhrzeit VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Freitag, 23. Oktober 2026, 20:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Samstag, 24. Oktober 2026, 18:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 25. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München Sonntag, 25. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN erreichst du neben Dortmund gegen Frankfurt auch viele weitere Fußball-Livestreams aus dem Ausland.

Analyse: Dortmund gegen Frankfurt – wer gewinnt?

Borussia Dortmund ist mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen glänzend in die Saison gestartet. Nach der langen Länderspielpause ist der Schwung aber vorerst weg: Auf das 2:2 gegen Werder Bremen folgten ein 0:1 in der Champions League bei Bodø/Glimt und ein torloses Remis bei Union Berlin. Am Dienstag gelang beim Sabah FK in Baku zwar ein mühsamer 2:1-Sieg, doch die weite Reise steckt dem Team noch in den Beinen. Das Prunkstück bleibt die Defensive: Vier Gegentore in sechs Ligaspielen sind Bestwert. Verzichten muss Niko Kovač auf Konstantinos Karetsas, der sich bei Union eine Bandverletzung zugezogen hat, sowie auf die Langzeitverletzten Emre Can und Giannis Konstantelias (beide Kreuzbandriss).

Bei Eintracht Frankfurt ist seit dem Sommer Adi Hütter in seiner zweiten Amtszeit zurück, nachdem sich der Klub von Albert Riera getrennt hatte. Der Saisonstart verlief holprig: Mit 10:16 Toren und acht Punkten liegt die Eintracht nur auf Rang elf. Nach dem 0:6-Debakel in Leipzig stellte Hütter auf eine Viererkette um und wurde gegen Köln mit dem ersten Heimsieg und der ersten weißen Weste der Saison belohnt. Kapitän Robin Koch gewann dabei 19 von 22 Zweikämpfen. Für Unruhe sorgte dagegen die Führungsebene, denn Sportvorstand Markus Krösche hat den Klub am vergangenen Sonntag auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Statistik spricht klar für Dortmund: Von den letzten 15 Bundesliga-Heimspielen gegen Frankfurt hat der BVB 14 gewonnen. Die einzige Ausnahme war ein 2:1-Sieg der Eintracht im April 2021 – an der Seitenlinie stand damals Adi Hütter. Ich sehe Dortmund vorn, zumal die Frankfurter Defensive auswärts noch nicht gefestigt wirkt. Weil der BVB zuletzt aber offensiv stockte und die Reisestrapazen aus Baku spüren dürfte, rechne ich mit einem engeren Spiel, als es die Bilanz vermuten lässt.

Beendet der BVB seine kleine Durststrecke in der Liga oder gelingt Hütter wie 2021 der Überraschungscoup in Dortmund? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer und beim Topspiel am Samstagabend sind diese schnell überlastet. Die Folge sind Ruckler, ein verwaschenes Bild oder ein Verbindungsabbruch genau in der entscheidenden Szene. Mit einem Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich zuverlässiger durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Dortmund gegen Frankfurt über ein VPN zu schauen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs für Streaming nicht ungesetzlich. Die Ländersperren der Streamingdienste beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem gesetzlichen Verbot. Mit einem VPN rufst du das offizielle Angebot eines Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung auf. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten.

Zusammenfassung

Dortmund will nach zwei sieglosen Ligaspielen wieder in die Spur finden und den Druck auf den FC Bayern hochhalten. Frankfurt möchte den Schwung aus dem Köln-Spiel mitnehmen und nach einer turbulenten Woche zeigen, dass die neue Defensivordnung auch auswärts trägt.

In Deutschland bleibt das Topspiel hinter der Bezahlschranke von Sky. Kostenlos läuft es dagegen im Ausland: auf dem Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, bei SportyNet auf YouTube in Brasilien und bei Digi Sport 4 in Rumänien. Ein zuverlässiges VPN bringt dich zu diesen Streams und damit gratis zu Dortmund gegen Frankfurt.

Verbinde dich mit einem Server in Irland, öffne den Livestream und sei ab 18:30 Uhr dabei, wenn im Signal Iduna Park angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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