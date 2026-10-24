Heute, am Samstag, dem 24. Oktober 2026, empfängt der 1. FC Köln den FC Schalke 04 zum 7. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff im RheinEnergieStadion ist um 15:30 Uhr.

Für beide Klubs kommt das Traditionsduell zur richtigen Zeit, denn sie haben am vergangenen Spieltag jeweils mit 0:1 verloren. Köln steht mit sieben Punkten auf Platz zwölf, Aufsteiger Schalke hat als Fünfzehnter nur zwei Zähler weniger. Auf beiden Seiten ist außerdem die Liste der Ausfälle lang.

In Deutschland zeigt Sky das Spiel als Einzelspiel im Abo, die Konferenz läuft bei DAZN. Kostenlos übertragen dagegen drei Plattformen im Ausland. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch von Deutschland aus und kannst Köln gegen Schalke kostenlos schauen.

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Wo kann ich Köln gegen Schalke kostenlos schauen?

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Wie kann ich Köln gegen Schalke kostenlos schauen?

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Liveticker: 1. FC Köln – FC Schalke 04

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Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Schalke?

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Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Gratisstream in Deutschland

Ein VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im Ausland. YouTube oder Fandango sehen dann eine IP-Adresse aus Irland oder den USA und spielen den Stream ab.

Wie streame ich Köln gegen Schalke kostenlos auf YouTube?

In Irland zeigt die Bundesliga ausgewählte Partien live und gratis auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. Du brauchst dafür weder ein Abo noch ein Konto. Mit eingeschaltetem VPN kommst du auch von Deutschland aus an den Stream.

So schaust du 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 kostenlos auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Rufe den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube auf. Starte den Livestream von Köln gegen Schalke.

Mit NordVPN und einem irischen Server läuft die Bundesliga kostenlos auf YouTube

Tipp: Lädt der Stream nicht, probiere einen anderen Server in Irland. Hilft das nicht, melde dich bei YouTube ab oder öffne die Seite in einem privaten Browserfenster. Die Standortdaten deines Google-Kontos können die Erkennung deines tatsächlichen Standorts beeinflussen. Eine zweite Option auf YouTube ist SportyNet: Mit einem Server in Brasilien siehst du das Spiel dort gratis mit portugiesischem Kommentar.

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Bundesliga 2026/27: Der 7. Spieltag im Überblick

Köln gegen Schalke ist eine von fünf Partien am Samstagnachmittag. So ist der 7. Spieltag angesetzt:

Spiel Datum und Uhrzeit VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Freitag, 23. Oktober 2026, 20:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Samstag, 24. Oktober 2026, 18:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 25. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München Sonntag, 25. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN entsperrst du neben Köln gegen Schalke auch viele weitere Fußball-Livestreams aus dem Ausland.

Analyse: Köln gegen Schalke – wer gewinnt?

Der 1. FC Köln ist unter René Wagner bisher schwer auszurechnen. Auf das 3:2 zum Auftakt gegen Hoffenheim folgten ein 1:4 in Stuttgart, ein 1:1 gegen Bremen und ein 1:2 beim HSV. Nach der Länderspielpause gewann der FC das Derby gegen Gladbach mit 2:1, in Frankfurt setzte es dann eine knappe 0:1-Niederlage. Zu Hause ist Köln in dieser Saison noch ungeschlagen. Die Verletztenliste wird allerdings immer länger: Neben Thijs Dallinga fehlt jetzt auch Ellyes Skhiri, der sich im Derby am Sprunggelenk verletzt hat. In der Innenverteidigung fallen zudem Timo Hübers, Rav van den Berg und Joël Schmied aus. Ragnar Ache trainiert nach seiner Muskelverletzung wieder teilweise mit, ist für Samstag aber noch keine Option.

Der FC Schalke 04 ist mit viel Euphorie in die erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg gestartet. Vor allem das 0:0 gegen den FC Bayern sorgte für Aufsehen. Die Defensive um Torhüter Loris Karius ist das Prunkstück der Mannschaft von Miron Muslić – sieben Gegentore in sechs Spielen sind ein ordentlicher Wert. Vorn hakt es dagegen gewaltig: Mit vier Treffern stellt S04 die harmloseste Offensive der Liga; im eigenen Stadion gelang noch gar kein Tor. Seit dem 3:1 bei Union Berlin Mitte September warten die Königsblauen auf einen Sieg. Auch personell gibt es Sorgen: Ron Schallenberg und Moussa Sylla fallen aus, hinter Edin Džeko steht nach einer Platzwunde ein Fragezeichen.

Für Köln sprechen der Heimvorteil und die jüngere Bilanz, denn in den letzten vier Pflichtspielen gegen Schalke hat der FC nicht verloren. Die Gäste dürften kompakt stehen und auf Konter lauern, wie beim Auswärtssieg in Berlin. Da beide Teams in der kommenden Woche in der 2. Runde des DFB-Pokals gefordert sind, könnte auch die Rotation eine Rolle spielen. Ich sehe den FC knapp vorn, ein Remis würde mich angesichts der Schalker Abwehrstärke aber nicht überraschen.

Feiert Köln den dritten Heimsieg der Saison oder platzt beim Aufsteiger endlich der Knoten im Angriff? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf und am Samstagnachmittag mit fünf Parallelspielen sind diese schnell am Limit. Das Ergebnis sind Ruckler, ein unscharfes Bild oder ein Abbruch genau im falschen Moment. Mit einem Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich zuverlässiger durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Köln gegen Schalke über ein VPN zu schauen?

In Deutschland darfst du ein VPN nutzen. Die Ländersperren der Streamingdienste ergeben sich aus Lizenzverträgen, nicht aus einem gesetzlichen Verbot. Mit einem VPN greifst du auf das offizielle Angebot eines Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung zu. Das ist deutlich sicherer als zweifelhafte Streamingseiten.

Zusammenfassung

Köln will seine Heimserie ausbauen und muss dafür die vielen Ausfälle in der Abwehr kompensieren, Schalke sucht nach einem Weg zum Tor. Im RheinEnergieStadion treffen damit zwei Traditionsklubs aufeinander, die sich nach unten absetzen wollen.

In Deutschland bleibt das Spiel hinter der Bezahlschranke von Sky und DAZN. Gratis läuft es dagegen im Ausland: auf dem Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, bei Fandango in den USA und bei SportyNet auf YouTube in Brasilien. Ein zuverlässiges VPN bringt dich zu diesen Streams und damit kostenlos zu Köln gegen Schalke.

Verbinde dich mit einem Server in Irland, öffne den Livestream und sei ab 15:30 Uhr dabei, wenn in Müngersdorf angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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