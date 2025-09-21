Am Sonntag, den 21. September 2025 findet die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin statt. Anpfiff ist heute um 15:30 Uhr im Waldstadion in Frankfurt (Deutsche Bank Park Stadion).

Beide Teams sind mit hohen Ambitionen in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet. In Deutschland läuft die Partie aber nicht kostenlos im Fernsehen, sondern nur im Pay-TV. Mit einem VPN kannst du auf offizielle Gratis-Livestreams im Ausland zugreifen.

In diesem Guide erfährst du, wie du den Stream freischaltest, erfährst, wer Frankfurt gegen Union kostenlos sendet und was du sonst noch über die Partie wissen musst.

Wo kannst du Frankfurt gegen Union kostenlos schauen?

Hier wird das Bundesliga-Spiel am Sonntag, den 21. September 2025, live und gratis im Stream übertragen.

Sender Land Preis AbemaTV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Frankfurt-Berlin live schauen mit NordVPN

Wie du Frankfurt vs. Union live schauen kannst: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie unseren Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Starte das VPN und wähle einen Serverstandort in Japan. Starte den Stream. Rufe die Abema TV-Website oder App auf, starte den Livestream und genieße Frankfurt gegen Union Berlin kostenlos und ohne Geoblocking.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Der Testsieger für Bundesliga-Streams. Ultraschnelle Server in Japan, starke Verschlüsselung und eine einfache Bedienung Surfshark: Du kannst unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig verbinden, was es perfekt für Familien oder WGs macht Proton VPN: Proton VPN überzeugt mit Sicherheit und Geschwindigkeit. Eine starke Wahl für Streaming und Datenschutz ExpressVPN: Eher höherpreisig, dafür extrem stabil und schnell. Sehr praktisch, wenn du regelmäßig Sport schaust CyberGhost: Sehr benutzerfreundliches VPN und gut für Streaming, ideal für Einsteiger mit geringen IT-Kenntnissen

Warum du für Frankfurt gegen Union ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Frankfurt gegen Union ausschließlich bei Sky bzw. WOW und das ist nicht ganz billig. Für Gelegenheitszuschauer ist ein solches Abo nicht lohnenswert. Im Ausland zeigen offizielle Free-TV-Sender wie Abema TV das Spiel live und kostenlos. Diese Streams sind aber durch Geoblocking für Deutschland gesperrt. Ein VPN ist die Lösung, um die Ländersperre zu umgehen.

Mit einem virtuellen Standort in Japan erhältst du Zugriff auf Abema TV, als würdest du dich direkt vor Ort befinden. So kannst du die Bundesliga 2025/26 gratis in HD-Qualität sehen, sicher, legal und ohne fragwürdige Streams.

Frankfurt gegen Union kostenlos bei Abema TV sehen

AbemaTV ist ein Streaming-Kanal aus Japan, der seit der Saison 2025/2026 jede Woche zwei Spiele aus der Bundesliga kostenlos online sendet. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du nur ein VPN.

So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan. Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf. Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser. Schau Eintracht vs. Union live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga Termine heute – 4. Spieltag

Hier eine Übersicht über alle verbleibenden Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag. Schau am besten vor jedem Bundesliga-Wochenende bei uns vorbei. So bleibst du in dieser Saison auf dem neuesten Stand und verpasst keine kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum und Zeit Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr

Frankfurt gegen Union: Analyse zum 4. Spieltag der Bundesliga 2025/26

Eintracht Frankfurt ist mit viel Schwung in die Saison gestartet und konnte zuletzt mit starker Offensive überzeugen. Besonders die Heimspiele im Deutsche Bank Park sind für die Hessen ein Trumpf. Union Berlin dagegen zeigt einmal mehr seine typische Stabilität in der Defensive, muss aber nach schwankenden Ergebnissen wieder Punkte sammeln.

Das Duell verspricht ein enges Spiel zweier physisch starker Teams, Frankfurt mit mehr individueller Klasse, Union mit eiserner Disziplin. Ein Unentschieden liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Die höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg haben aber die Berliner.

Worauf solltest du bei VPNs für die Bundesliga achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn Fußball-Streaming benötigt eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin kaufst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Japan.

: Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Japan. Schnelle Server : Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen.

: Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen. Geoblocking umgehen : Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können.

: Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können. Kompatibilität : Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router.

: Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Sicherheit: Gute VPNs verschlüsseln deine Verbindung und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy), auch wenn dies für Streaming nicht essenziell ist.

Wie gut können kostenlose VPNs Sender wie Abema entsperren?

Kostenlose VPNs wirken auf den ersten Blick attraktiv, doch für Live-Sport wie die Bundesliga stoßen sie schnell an Grenzen. Datenvolumen, überlastete Server und fehlende Standorte wie Japan machen den Stream über AbemaTV oft unmöglich. Selbst wenn der Zugang kurzzeitig funktioniert, bricht die Verbindung in der Regel bei hoher Auslastung ab.

Kostenpflichtige Anbieter haben stabile, schnelle Server in allen relevanten Ländern, sodass du Frankfurt gegen Union in HD-Qualität schauen kannst regelmäßig Sport online sehen will, spart sich mit einem Premium-VPN nicht nur Frust, sondern erhält zuverlässigen Zugang zu Hunderten Gratis-Sportprogrammen in aller Welt.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dir dieses Spiel live anschauen, hinterher wieder kündigen und dir deine Rückerstattung holen. Volles Entertainment, minimales Risiko!

Ist es legal, Frankfurt gegen Union mit VPN zu streamen?

Ja, der Einsatz eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell nach Japan versetzen, um den kostenlosen AbemaTV-Stream freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du offizielle Sender wie AbemaTV nutzt und nicht auf illegale Streaming-Portale ausweichst.

Mit einem seriösen VPN-Anbieter hast du also eine sichere und legale Möglichkeit, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin live und kostenlos in der Bundesliga 2025/26 zu verfolgen.

Außerdem kannst auch mit einem guten VPN auch andere Gratis-Streams wie die Formel 1, MotoGP oder die Champions League schauen.

Zusammenfassung

Das Duell Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin verspricht Hochspannung. Frankfurt will den Heimvorteil nutzen, Union kämpft um wichtige Punkte. Leider haben Fans ohne Sportpaket keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, es sei denn über ein VPN und Streams im Ausland

In Deutschland läuft das Spiel nämlich exklusiv hinter der Paywall, doch über AbemaTV in Japan kannst du es mit einem VPN völlig kostenlos sehen.

Im Test haben alle oben genannten VPNs funktioniert. Wenn du eine Möglichkeit suchst, live dabei zu sein – günstiger und einfacher geht es nicht.

