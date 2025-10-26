Formel 1 Mexiko kostenlos schauen bei Gratis-Sendern im Ausland
|Datum:
|Sonntag, 26.10.2025, 21:00 Uhr
|F1 Gratis-Stream:
|ServusTV, SRF, RTL Zwee u.a.
|Stream weltweit:
|NordVPN, jetzt 74 % günstiger!
Der Formel 1 Große Preis von Mexiko findet an diesem Sonntag, dem 26. Oktober 2025, statt. Start ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit auf dem legendären Autódromo Hermanos Rodríguez.
In Deutschland läuft die Formel 1 nur über Pay-TV-Sender wie Sky oder F1 TV Pro. Viele Fans suchen deshalb nach kostenlosen F1-Livestreams. Bei Sendern im Ausland läuft das Rennen gratis. Um diese Sender in Deutschland zu empfangen, brauchst du jedoch ein VPN.
Ich habe es getestet! Lies jetzt weiter und erfahre, wie auch du den F1 GP von Mexiko kostenlos streamen kannst.
Wo kann man den Großen Preis von Mexiko kostenlos schauen?
Diese Sender zeigen den Formel 1 GP von Mexiko live und kostenlos. Mit einem VPN kannst du sie in Deutschland online streamen:
|F1-Sender
|Land
|ServusTV
|Österreich
|SRF
|Schweiz
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Canal 5
|Mexiko
Wie du den F1 Mexiko 2025 Livestream kostenlos schauen kannst
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 74 % günstiger.
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit einem Server im Ausland. Wähle Österreich für ServusTV, die Schweiz für SRF, Luxemburg für RTL Zwee oder Mexiko für Canal 5.
- Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße den großen Preis von Mexiko live, kostenlos und in guter Qualität.
Die besten VPNs für F1 Mexiko GP Gratis-Streams
- NordVPN: Das schnellste VPN, mit starker Verschlüsselung. Perfekt für F1-Streams ohne Ausfälle oder Verzögerungen.
- Surfshark: Preiswertes VPN ohne Verbindungslimit. Das heißt, du kannst es auch mit Freunden und Familie teilen.
- Proton VPN: Das Schweizer Open-Source-VPN des bekannten E-Mail-Anbieters, mit strengem Datenschutz.
- ExpressVPN: Sehr gut für Streaming. Inklusive DNS, Threat-Manager und weitere Features für zusätzlichen Schutz.
- CyberGhost VPN: Einsteigerfreundlich, bietet optimierte Streaming-Server für beste Performance.
So schaust du den F1 Mexiko GP kostenlos bei ServusTV
ServusTV ist meiner Meinung nach der beste Sender für den Formel 1 Grand Prix aus Mexiko. Dort bekommst du das gesamte Mexiko GP Rennen live, kostenlos und mit deutschem Kommentar, inklusive Training und Qualifying-Highlights.
So entsperrst du ServusTV in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem Server in Österreich.
- Öffne die Seite ServusTV.com/Sport.
- Wähle F1 Mexiko GP im Live-Programm.
- Genieße das F1-Rennen in Mexiko gratis.
Hier siehst du, wie ich ein F1 Rennen bei ServusTV mit NordVPN entsperren konnte.
Tipp: Falls der Stream nicht sofort läuft, deaktiviere deinen Adblocker, lösche deine Cookies, öffne die Seite im Inkognito-Modus oder probiere einen anderen VPN-Server in Österreich.
Über die Rennstrecke: Autódromo Hermanos Rodríguez
Das Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt zählt zu den traditionsreichsten Strecken im Formel 1-Kalender 2025/26. Die 4,3 Kilometer lange Strecke liegt auf 2.285 Metern Höhe über dem Meeresspiegel und gehört damit zu den höchstgelegenen Rennstrecken der Saison.
Benannt nach den mexikanischen Rennfahrern Pedro und Ricardo Rodríguez, feierte das Autódromo 2015 nach 23 Jahren Pause sein Comeback im Rennkalender.
Die große Höhe stellt die Teams und Fahrer vor besondere Herausforderungen: Die dünne Luft verringert sowohl die Motorleistung als auch den Abtrieb der Boliden.
Formel-1-Terminkalender 2025 – Die kommenden Rennen
Mit einem VPN verpasst du kein einziges Rennen, egal wo du gerade bist. Viele weitere F1-Rennen und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Formel 1-Streams. Hier die letzten Grand-Prix-Termine der Formel-1-Saison 2025:
|Grand Prix
|Ort
|Datum
|Brasilien
|São Paulo
|9. November 2025
|Las Vegas
|Las Vegas
|22. November 2025
|Katar
|Lusail
|30. November 2025
|Abu Dhabi
|Yas Marina
|7. Dezember 2025
Kann man ein kostenloses VPN für F1 Mexiko nutzen?
Nein. Kostenlose VPNs klingen verlockend, aber für F1-Livestreams taugen sie nicht. Die Verbindungen sind zu langsam und die Server überlastet, sodass du beim Rennen in Mexiko mehr Ruckeln als Racing schaust. Außerdem fehlen fast immer Server in Österreich oder der Schweiz. Die brauchst du aber für ServusTV oder SRF.
Wenn du den Großen Preis Mexiko wirklich genießen willst, ist einer der VPNs aus meiner Auswahl die bessere Wahl. Alle haben eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, das heißt, du könntest das VPN auch einfach nur mal testen und hinterher wieder kündigen.
NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis von Mexiko kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.
Zusammenfassung
Der Große Preis von Mexiko gehört zu den spannendsten Rennen der Formel 1-Saison 2025. Piastri führt vor Norris und es scheint, als hätte McLaren die Sache fest im Griff. Verstappen liegt jedoch nur 40 Punkte hinten und könnte den beiden Führenden durchaus noch gefährlich werden.
Mit dieser Anleitung und einem zuverlässigen VPN kannst du den F1 Mexiko Grand Prix 2025 live und kostenlos verfolgen. Ganz ohne teures Pay-TV-Abo oder nervige Fehlermeldungen.
Aktiviere dein VPN, verbinde dich mit einem Server in Österreich oder der Schweiz, und schalte den kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentar ein. Dich erwartet ein Rennen voller Spannung, Strategie und Formel 1-Action!
FAQ
Wo kann ich den Mexiko GP kostenlos schauen?
Bei ServusTV (Österreich), SRF (Schweiz), RTL Zwee (Luxemburg) oder Canal 5 (Mexiko) kannst du den Großen Preis von Mexiko 2025 kostenlos schauen. Mit einem VPN wie NordVPN, kannst du diese Streams auch in Deutschland freischalten.
Wie kann ich Formel 1 Mexiko GP in Deutschland sehen?
Sky Deutschland überträgt das Rennen im Pay-TV. Mit einem zuverlässigen VPN erhältst du Zugang zu den kostenlosen Streams von ServusTV oder SRF. Meine Empfehlung für F1 Mexiko GP ist NordVPN.
Welches VPN ist das beste für Formel 1?
NordVPN ist die beste Wahl für F1-Streams. Dieses VPN ist superschnell, verfügt starke Verschlüsselung und 8300 Server in über 126 Ländern.
Kann ich Formel 1 auf meinem Handy schauen?
Ja, das geht auch. Lade die VPN-App herunter, verbinde dich mit einem Server in Österreich oder der Schweiz und streame direkt über die Website oder App des Senders.
Kann ich mit einem VPN auch F1 TV Pro nutzen?
Ja, mit einem VPN kannst du F1 TV Pro in Deutschland schauen, obwohl der Sender hier nicht mehr offiziell verfügbar ist, und dann weltweit darauf zugreifen. Die Preise von F1 TV Pro unterscheiden sich je nach Land.