Der Formel 1 Große Preis von Singapur findet heute, am 5. Oktober 2025 auf dem spektakulären Marina Bay Street Circuit statt.

Das Formel 1 Nachtrennen läuft in Deutschland wie gewohnt bei Sky. Doch es gibt einen Trick, wie du das Formel 1-Rennen in Singapur kostenlos streamen kannst. ServusTV überträgt das Rennen gratis für Zuschauer in Österreich. Mit einem VPN kannst du das Geoblocking umgehen und auf kostenlose Formel-1-Sender im Ausland zugreifen.

In diesem Artikel erfährst du, welche Sender den GP von Singapur kostenlos zeigen, wie du sicheren Zugriff bekommst und welches VPN sich am besten für die Formel 1 in Singapur eignet.

Wo kann ich den Großen Preis von Singapur kostenlos sehen?

Diese Sender übertragen das Rennen live und kostenlos im Internet.

F1-Sender Land Preis ServusTV Österreich Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Kostenlos SRF Schweiz Kostenlos RTBF Belgium Kostenlos

Formel 1 Singapur GP 2025 kostenlos schauen – Anleitung

Abonniere ein VPN: Wähle ein schnelles, zuverlässiges VPN, das den F1-Stream entsperren kann, NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-Software: Lade die VPN-Software herunter und richte sie ein, egal ob auf Smartphone, Laptop, PC oder Smart-TV. Serververbindung herstellen: Für ServusTV wähle einen Server in Österreich, für SRF die Schweiz und so weiter. Stream starten: Besuche die Senderseite, z.B. ServusTV On, und schaue die Formel 1 aus Singapur live und kostenlos.

Die besten VPNs für Formel 1 Singapur GP gratis:

NordVPN: Schnelle Verbindungen, sicher und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für F1-Streams im Ausland. Surfshark: Sehr günstig und kein Verbindungslimit, perfekt für Freunde, WGs oder große Familien. Proton VPN: Bietet eine kostenlose Testversion, ist sehr sicher und kann Livestreams entsperren. ExpressVPN: Stabile, schnelle Verbindungen, perfekt für Sportstreams. Etwas teurer, aber gute Performance. CyberGhost VPN: Einfach zu bedienen und für F1-Streams optimiert. Ideales VPN für Einsteiger ohne Vorkenntnisse.

Schaue F1 Singapur GP kostenlos auf ServusTV

Der österreichische Sender überträgt die Formel 1 offiziell und kostenlos in HD-Qualität, inklusive deutschem Kommentar. Mit einem VPN kannst du ServusTV auch außerhalb Österreichs empfangen und alle Rennen live und gratis streamen.

So schaust du ServusTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich Öffne ServusTV On über die Webseite oder App Gehe zum Live-Bereich Schaue den Großen Preis von Singapur live und kostenlos

Formel 1-Livestream bei ServusTV entsperrt mit NordVPN

Übersicht über die Marina Bay Strecke

Der Marina Bay Street Circuit gehört zu den spektakulärsten Strecken im Formel-1-Kalender. Mit seinen engen Kurven, schnellen Geraden und 23 beleuchteten Kurven, erleuchtet von über 1.500 Scheinwerfern. Es wird definitiv zu einem einzigartigen Erlebnis: das erste Nachtrennen in der Geschichte der F1. Die Mischung aus technischer Herausforderung und elektrisierender Stimmung vor Ort macht dieses Rennen zu einem modernen Klassiker der F1.

Formel-1-Kalender 2025 – Kommende Rennen

Mit einem VPN kannst du alle F1-Inhalte kostenlos sehen, einschließlich aller Live-Rennen. Hier eine Übersicht über die nächsten Formel-1-Rennen:

F1 Grand Prix F1-Strecke Datum Großer Preis von Singapur Marina Bay Street Circuit 03. – 05. Oktober Großer Preis von Amerika Circuit of The Americas 17.–19. Oktober Großer Preis von Mexiko Autódromo Hermanos Rodríguez 24.–26. Oktober Großer Preis von Brasilien Autódromo José Carlos Pace 07.–09. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Street Circuit 21.–23. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit 28.–30. November

Mit unserem F1-Streaming-Guide bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst kein einziges Rennen!

Kann ich ein kostenloses VPN nutzen, um die Formel 1 zu sehen?

Ja, du kannst theoretisch ein kostenloses VPN verwenden, aber in der Praxis haben diese meist erhebliche Einschränkungen beim Livestreaming:

Niedrige Geschwindigkeit : Gratis-Server sind oft überlastet, was zu Unterbrechungen und schlechter Bildqualität führt.

: Gratis-Server sind oft überlastet, was zu Unterbrechungen und schlechter Bildqualität führt. Schlechte Infrastruktur : Viele kostenlose VPNs bieten nur wenige Server an, was den Zugriff auf viele internationale Streams unmöglich macht.

: Viele kostenlose VPNs bieten nur wenige Server an, was den Zugriff auf viele internationale Streams unmöglich macht. Datenschutzrisiken: Einige kostenlose VPNs protokollieren deine Browserdaten oder blenden aufdringliche Werbung ein und gefährden deine Sicherheit.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis von Singapur kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.

Zusammenfassung

Der Große Preis von Singapur zählt zu den Highlights der Formel-1-Saison 2025. Mit meiner Anleitung bist du bestens vorbereitet, um den Formel 1 Singapur GP kostenlos live zu streamen.

Mit dem richtigen VPN brauchst du keine teuren Pay-TV-Abos, umgehst Geoblocking mit Leichtigkeit und schaust die Formel 1 gestochen scharf im Livestream und ohne Unterbrechungen.

Starte dein VPN, verbinde dich mit einem internationalen Server und erlebe die ganze Spannung der Formel 1 unter den Lichtern von Marina Bay.

