Am heutigen Dienstag, den 28. Oktober 2025 findet das Rückspiel Frankreich gegen Deutschland im Halbfinale der UEFA Women’s Nations League 2025 statt. Anpfiff ist um 21:10 Uhr im Stade Michel-d’Ornano in Caen. Nach dem Sieg im Hinspiel reicht der Frauen-Nationalmannschaft ein Unentschieden für den Finaleinzug.

Alle Fans der DFB-Frauen wollen natürlich live dabei sein. In Deutschland kein Problem, hier wird das Spiel live im TV und Livestream gezeigt. Falls du dich gerade im Ausland aufhältst, könntest du aber Probleme haben, einen Gratis-Stream zu finden.



Ich habe getestet, wie du das Spiel von überall live und gratis schauen kannst. Mit diesem Trick kannst du Frankreich gegen Deutschland kostenlos schauen, sogar im Ausland.

Wo kannst du Frankreich gegen Deutschland streamen?

Hier die besten Sender, um Frankreich vs. Deutschland im Nations-League-Halbfinale der Frauen online zu streamen:

Nations League Sender Land Kosten ZDF Deutschland Kostenlos Sportschau.de Deutschland Kostenlos Joyn Deutschland Kostenlos

Frankreich vs. Deutschland live mit NordVPN

In Deutschland ist der Livestream im Internet kostenlos verfügbar. Zuschauer im Ausland können jedoch möglicherweise nicht auf die deutschen Streams zugreifen. Wenn du Nations League von überall kostenlos genießen möchtest, kannst du ein VPN nutzen. So geht's!

So streamst du Frankreich gegen Deutschland im Ausland

Wähle ein schnelles VPN – Ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger mit unserem Link. Installiere die VPN-Software – Lade die VPN-Software herunter und richte sie ein (PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV). Verbinde dein VPN mit einem deutschen Server – Klick in der VPN-Liste auf Deutschland, um die deutschen Sender zu entsperren. Starte den Livestream – Gehe zur Website von ZDF, Sportschau oder Joyn und schauen Frankreich gegen Deutschland live und kostenlos.

Die besten VPNs für den Online-Stream: Frankreich gegen Deutschland

NordVPN – Der Sieger im Speed-Test 2025 und meinen Testergebnisse zufolge das beste VPN für Fußball-Streaming im In- und Ausland. Surfshark VPN – Günstig, zuverlässig und schützt unbegrenzt viele Geräte. Meiner Meinung nach das beste VPN für Sparfüchse. Proton VPN – Datenschutzfreundlich und bewährt für Live-Fußball. Kostet ein paar Euro mehr, ist aber ein gute Alternative zu den Top-Plätzen. ExpressVPN – Sehr schnell und extrem beliebt für Streaming und Download. Ebenfalls etwas teurer, aber trotzdem eine gute Wahl für die Nations League. CyberGhost – Das vielleicht beste VPN für Einsteiger mit minimalen IT-Kenntnissen, inklusive Streaming-optimierten Servern, ideal für Fußball.

So schaust du Frankreich gegen Deutschland weltweit bei ZDF

Die einfachste Möglichkeit, um Deutschland gegen Frankreich auch im Ausland kostenlos online zu streamen, ist ZDF in Kombination mit einem guten VPN. Der Sender sendet das Match live, in guter Qualität, mit deutschem Kommentar. Außerhalb Deutschlands sind Livestreams aber in aller Regel nicht verfügbar.

So entsperrst du die Nations League bei ZDF weltweit:

Verbinde dich mit einem deutschen VPN-Server.

Gehe zur ZDF-Mediathek und starte den Stream.

Genieße Frankreich–Deutschland live und kostenlos.

DFB-Frauen im ZDF entsperrt mit NordVPN

Diese Methode funktioniert auch für den Livestream bei Sportschau.de und Joyn. Um Joyn im Ausland streamen zu können, musst du aber zuerst einen Account erstellen. Falls du sonstige Probleme mit dem Stream hast, probiere einen anderen Sender, wechsle deinen VPN-Server, öffne den Stream in einem Inkognito-Fenster oder deaktiviere deinen Adblocker.

Kann man Nations League mit einem kostenlosen VPN streamen?

Kostenlose VPNs sind verlockend, die Einschränkungen, besonders beim Streaming, sind aber gravierend. Im Test scheitert es meist schon daran, dass die richtigen Länder nicht zur Verfügung stehen. Bekommt man eine Verbindung, ist diese häufig zu langsam. Heißt, der Stream ruckelt oder fällt komplett aus. Außerdem erkennen Streaming-Plattformen Gratis-VPNs und blockieren sie.

Für gutes Bild und sicheren Zugang zu Fußball-Livestreams wie die Nations League sind die hier empfohlenen VPNs deutlich besser geeignet.

VPN-Test ohne Risiko? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn du dich neu registrierst, kannst du das Spiel Frankreich vs. Deutschland kostenlos schauen und bekommst eine Rückerstattung, wenn du hinterher wieder kündigst.

Analyse & Prognose: Frauen Nations League Halbfinale Frankreich vs. Deutschland

Deutschland geht mit dem Vorsprung von 1:0 aus dem Hinspiel in die Rückrunde. Ein knapper Vorteil, der dennoch Druck erzeugt. Der Treffer von Klara Bühl in der 79. Minute entschied die erste Partie. Deutschland wirkt defensiv organisiert, effizient und mental stark. Dennoch darf die Mannschaft sich nicht zu sehr hinter dem Ergebnis verstecken, sondern muss aktiv das Finale ansteuern.

Frankreich war im Hinspiel zwar streckenweise überlegen, aber die nötige Durchschlagskraft fehlte bislang die Konsequenz. Jetzt geht es um alles, gut möglich, dass die "Bleus" noch ein paar Reserven in der Hinterhand haben.

Auf beiden Seiten gibt es Ausfälle. Die DFB-Fußballerinnen müssen im Halbfinalrückspiel ohne Linda Dallmann auskommen. Frankreichs Top-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto kann verletzungsbedingt ebenfalls nicht dabei sein.

Meine Prognose: Frankreich startet druckvoll, Deutschland setzt auf Konter und Organisation. Ein hart umkämpftes Spiel ist sehr wahrscheinlich. Ich tippe auf 1:1 nach 90 Minuten und einen Finaleinzug für Deutschland dank des Auswärtstreffers aus dem Hinspiel.

Ist es legal, Nations League mit VPN zu schauen?

Das Streamen der Nations League per VPN ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten, solange du keine illegalen Streaming-Seiten benutzt. VPNs sind in Deutschland vollkommen legal. Einen offiziellen Sender zu nutzen, der die Nations League im Ausland zeigt, und dich per VPN mit dem passenden Land zu verbinden, könnte aber gegen Urheberrechte verstoßen. Allerdings wurden Privatpersonen bisher nie dafür belangt.

Solange du keine illegalen Streaming-Seiten nutzt, bist du in aller Regel auf der sicheren Seite.

Zusammenfassung

Das heutige Rückspiel Frankreich gegen Deutschland ist ein echtes Highlight im Frauen-Fußball. Es ist die Chance für den Einzug ins Finale 2025. In Deutschland kannst du das Spiel über ZDF, Sportschau.de oder Joyn kostenlos live erleben. Mit VPN sogar im Ausland.

Einfach Livestream starten und Frauen-Fußball der Spitzenklasse erleben. Wir sind auf jeden Fall live dabei!

