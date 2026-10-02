Heute, am Freitag, 2. Oktober 2026, empfängt Frankreich Italien am 3. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 im Stade de France. Der Anpfiff in Saint-Denis erfolgt um 20:45 Uhr deutscher Zeit.

Die Équipe Tricolore führt Gruppe A1 nach zwei 1:0-Auswärtssiegen in der Türkei und in Belgien mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an. Italien hat unter Rückkehrer Roberto Mancini auf die 0:2-Auftaktpleite gegen Belgien mit einem 4:1 in der Türkei reagiert und liegt drei Zähler dahinter. Für Zinédine Zidane ist es der erste große Heimauftritt als Nationaltrainer. Mit einem Sieg käme Frankreich dem Viertelfinale ein großes Stück näher.



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Liveticker: Frankreich – Italien

Abpfiff: Frankreich und Italien teilen die Punkte Der Schlusspfiff ertönt! Frankreich und Italien beenden dieses intensive Duell mit einem 1-1 Unentschieden. Keine Mannschaft konnte den Sieg holen und beide Teams nehmen je einen Punkt mit. Zweite Halbzeit endet: Frankreich 1-1 Italien Der Schiedsrichter beendet die zweite Halbzeit und alles ist ausgeglichen! Frankreich und Italien gehen nach einem hart umkämpften Spiel mit je einem Tor auseinander. Nach 90 Minuten steht es 1-1! Vergara begeht Foul in der Nachspielzeit Antonio Vergara wird für ein Foul an einem französischen Spieler tief in der Nachspielzeit bestraft. Frankreich erhält einen Freistoß, was die Spannung in den letzten Minuten noch weiter erhöht! Rabiot zieht Freistoß für Frankreich Adrien Rabiot wird in der eigenen Hälfte gefoult und holt einen Freistoß für Frankreich heraus, während das Team sich in der Defensive neu formiert. Starke Aktion von Rabiot in der Schlussphase! Donnarumma vereitelt Camavingas Traumtor Camavinga zieht aus der Distanz mit links ab und bringt einen wuchtigen Schuss aufs Tor, doch Donnarumma reagiert glänzend und lenkt den Ball aus dem Winkel! Schönes Zusammenspiel von Barcola, aber Frankreich gelingt der Durchbruch gegen Italien einfach nicht. Bastoni erhält spät eine Gelbe im Spiel Frankreich gegen Italien In der Nachspielzeit sieht Alessandro Bastoni nach einem Foul die Gelbe Karte. Das ist eine weitere Verwarnung für Italien, während Frankreich in den letzten Sekunden Druck macht! Vier Minuten Nachspielzeit bei Frankreich gegen Italien Jetzt beginnt die heiße Phase! Der vierte Offizielle zeigt 4 Minuten Nachspielzeit für Frankreich gegen Italien an. Kann eine der beiden Mannschaften noch den späten Siegtreffer erzielen oder erleben wir noch ein dramatisches Finish? Bleiben Sie dran! Italien wechselt aus: Scamacca ersetzt Fagioli Italien nimmt eine späte Veränderung vor! Gianluca Scamacca kommt ins Spiel und ersetzt Nicolò Fagioli. Damit will das Team in den letzten Minuten gegen Frankreich noch einmal frische Energie bringen. Vergara verwarnt nach Foul im Duell Frankreich-Italien Gelbe Karte für Italien! Antonio Vergara sieht die Verwarnung nach einem harten Foul gegen Frankreich. Die Spannung steigt, während das Spiel in die Schlussminuten geht – wird das Italiens Herangehensweise in den letzten Momenten beeinflussen? Upamecano verwarnt im Spiel Frankreich gegen Italien Upamecano sieht Gelb! Der französische Verteidiger wird in einem hitzigen Duell zwischen Frankreich und Italien verwarnt. Bleiben Sie dran für weitere spannende Aktionen, denn die Emotionen auf dem Platz kochen hoch! Kean für Italien gegen Frankreich verwarnt Moise Kean sieht die Gelbe Karte! Italiens Stürmer wird in diesem hitzigen Duell mit Frankreich vom Schiedsrichter verwarnt. Die Spannung auf dem Platz ist deutlich spürbar! Bastoni gleicht für Italien mit einem Traumtor aus TOR! Alessandro Bastoni feuert einen grandiosen Linksschuss von außerhalb des Strafraums ab und versenkt den Ball im rechten unteren Eck! Italien gleicht gegen Frankreich aus – es steht 1:1 und die Spannung ist zurück! Olise bringt Frankreich gegen Italien in Führung TOR! Michael Olise schlenzt einen Linksfreistoß ins Netz und bricht den Bann. Frankreich geht mit 1:0 gegen Italien in Führung – was für ein Treffer! Italiens Fagioli gegen Frankreich verwarnt Nicolò Fagioli erhält für Italien eine Gelbe Karte nach einem harten Zweikampf mit einem französischen Spieler. Der Schiedsrichter zögert nicht – Frankreich gegen Italien wird hitziger! Foul von Tonali im Duell mit Frankreich Sandro Tonali wird für ein Foul zurückgepfiffen und verschafft Frankreich in einem intensiven Mittelfeldduell eine Verschnaufpause. Der Schiedsrichter behält die Kontrolle, während beide Teams um die Vorherrschaft kämpfen! Rabiot holt Freistoß für Frankreich heraus Adrien Rabiot ist in der Defensive aufmerksam und holt für Frankreich einen Freistoß heraus. Das nimmt Druck vom eigenen Tor – starke Arbeit vom französischen Mittelfeldspieler! Keine Nachspielzeit bei Frankreich gegen Italien Der vierte Offizielle zeigt an: Keine Nachspielzeit am Ende der ersten Hälfte. Die Spieler gehen direkt in die Kabinen – beide Teams liegen gleichauf, es gibt also nichts zusätzlich zu spielen! Halbzeit ohne Tore: Frankreich gegen Italien Die erste Halbzeit endet, ohne dass Frankreich oder Italien den Bann brechen konnten. Noch keine Tore und alles ist weiterhin offen! Bleiben Sie dran – nach der Pause wird es spannend! Frankreich präsentiert spannende Startelf So läuft Frankreich auf: Kalulu, Camavinga, Olise, Diouf, Maignan, Lacroix, Akliouche, Lepaul, Doué, Da Cunha und Jacquet. Die Bühne ist bereitet – Les Bleus sind bereit für den Einsatz! Italiens Startelf steht fest Italien verkündet seine Startaufstellung! Donnarumma hütet das Tor, während große Namen wie Tonali, Raspadori und Bastoni bereit sind, zu glänzen. Auch auf Frattesi und das Esposito-Duo sollte man achten. Die Azzurri gehen mit einer starken Mannschaft aufs Feld! Italien gegen Frankreich: Der Showdown beginnt! Wir sind live dabei und bereit für das große Aufeinandertreffen zwischen Italien und Frankreich! Bleiben Sie dran, denn wir bringen Ihnen alle Highlights, die Spannung davor und jede Minute des Spiels. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind – es wird garantiert eine spannende Begegnung!

Warum brauchst du ein VPN für Frankreich gegen Italien?

Sowohl TF1 und Rai 1 als auch Virgin Media Two und Digi Sport 1 prüfen beim Start des Streams, ob deine IP-Adresse aus dem jeweiligen Sendegebiet stammt. Liegt die IP außerhalb des Lizenzlandes, bricht der Player die Wiedergabe ab.

Ohne VPN sperrt TF1 den Livestream außerhalb Frankreichs

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Wie streame ich Frankreich gegen Italien kostenlos bei TF1?

TF1 überträgt die Partie gratis mit französischem Kommentar und ist damit die erste Adresse für das Heimspiel der Équipe Tricolore. Italienischen Kommentar liefert Rai 1, englischen Virgin Media Two aus Irland, rumänischen Digi Sport 1.

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Analyse und Prognose: Frankreich gegen Italien – Wer gewinnt?

Frankreich präsentiert sich unter Zidane bislang vor allem defensiv stabil: zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor. Nach vorn fehlte in Kocaeli und Brüssel allerdings die Durchschlagskraft. Den Siegtreffer gegen Belgien erzielte der eingewechselte Michael Olise erst in der 88. Minute. Mit Ousmane Dembélé und Bradley Barcola auf den Flügeln sowie Eduardo Camavinga im Zentrum hat Zidane dennoch genug Qualität, um Spiele über Tempo und Einzelaktionen zu entscheiden.

Italien steckt nach der dritten verpassten WM in Folge mitten im Neuaufbau. Mancinis Comeback begann mit dem 0:2 gegen Belgien in Rom. Beim 4:1 in Bursa zeigte die Squadra Azzurra dann, wie viel Offensivpotenzial in ihr steckt: Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode und Pio Esposito trafen. Im Mittelfeld soll Sandro Tonali das Spiel lenken, Frattesi sorgt mit seinen Läufen in die Spitze für Gefahr.

Wie eng es zwischen beiden Teams zugehen kann, zeigten die Duelle in der Nations League 2024/25. Italien gewann in Paris mit 3:1, Frankreich revanchierte sich in Mailand mit demselben Ergebnis. Die Gastgeber gehen mit Heimvorteil, besserer Form und stabilerer Defensive als Favorit ins Spiel, müssen aber auf den verletzten Ibrahima Konaté verzichten. Mein Tipp ist ein knapper Heimsieg. Entscheidend wird, ob Frankreichs Offensive diesmal früher trifft als in den ersten beiden Partien.

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Frankreich und Italien in der Nations League 2026/27: alle Termine

Für Frankreich und Italien geht es in der Ligaphase Schlag auf Schlag weiter. Diese Termine stehen im Kalender:

Spiel Datum Anpfiff Frankreich – Italien Freitag, 2. Oktober 2026 20:45 Uhr Frankreich – Belgien Montag, 5. Oktober 2026 20:45 Uhr Italien – Türkei Montag, 5. Oktober 2026 20:45 Uhr Italien – Frankreich Donnerstag, 12. November 2026 20:45 Uhr Belgien – Italien Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr Frankreich – Türkei Sonntag, 15. November 2026 20:45 Uhr

Für die übrigen Spieltage gilt dieselbe Ausgangslage wie an diesem Abend: Im deutschen Free-TV läuft keine Übertragung, gratis zeigen die Partien nur Sender in den beteiligten Ländern. Ein VPN-Server im passenden Land öffnet diese Streams. Die Schritte aus der Anleitung oben bleiben unverändert.

Den vollständigen Spielplan der Nations League 2026/27 findest du in unserer Übersicht.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Bei einem Fußball-Livestream kommt es auf drei Punkte an: Tempo, eine stabile Leitung und das sichere Umgehen von Geosperren. Rund um den Anpfiff belasten besonders viele Zuschauer gleichzeitig die Mediatheken von TF1, Rai, Virgin Media Two und Digi Sport.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Frankreich, Italien, Irland oder Rumänien. Je mehr Standorte dort verfügbar sind, desto seltener bricht die Verbindung unter Last ab.

: Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Frankreich, Italien, Irland oder Rumänien. Je mehr Standorte dort verfügbar sind, desto seltener bricht die Verbindung unter Last ab. Geoblocking umgehen : Längst nicht jedes VPN kommt an IP-Sperren vorbei. NordVPN und Surfshark nehmen diese Hürde in meinen Tests durchgängig.

: Längst nicht jedes VPN kommt an IP-Sperren vorbei. NordVPN und Surfshark nehmen diese Hürde in meinen Tests durchgängig. Kompatibilität : Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. Damit siehst du Frankreich gegen Italien auf dem Gerät deiner Wahl.

: Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. Damit siehst du Frankreich gegen Italien auf dem Gerät deiner Wahl. Sicherheit: Vertrauenswürdige Dienste speichern keine Aktivitäten (No-Logs-Policy) und verschlüsseln den gesamten Datenverkehr. Unabhängige Audits bestätigen, dass die Anbieter dieses Versprechen einlösen.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Kostenlose VPNs taugen nicht für Livesport. Server in Frankreich oder Italien fehlen häufig, HD-Bilder stocken und das Datenvolumen ist oft vor der Pause aufgebraucht. Premium-Dienste bringen dagegen alles mit, was ein Fußballstream verlangt: unbegrenztes Datenvolumen und verlässlich entsperrte Mediatheken.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Ein VPN einzusetzen, ist in Deutschland nicht illegal. Möglicherweise verstößt es gegen die Nutzungsbedingungen der ausländischen Anbieter. Sämtliche hier aufgeführten Sender besitzen jedoch offizielle Übertragungsrechte für diese Partie.

Darüber hinaus erreichst du mit einem VPN zahlreiche weitere legale Gratisstreams, einschließlich der Bundesliga und der Formel 1.

Zusammenfassung

Frankreich und Italien stehen sich am Freitag, 2. Oktober 2026, um 20:45 Uhr im Stade de France gegenüber. Gewinnt Zidanes Team, setzt es sich in Gruppe A1 auf sechs Punkte von Italien ab. Mancinis Mannschaft braucht dagegen Zählbares, um im Rennen um die Viertelfinalplätze nicht den Anschluss zu verlieren.

Gratis läuft die Begegnung bei TF1 in Frankreich, Rai 1 in Italien, Virgin Media Two in Irland und Digi Sport 1 in Rumänien – außerhalb dieser Länder greift Geoblocking. Ein VPN setzt dich auf einen Server im passenden Land und schaltet den kostenlosen Stream von überall frei. Eingerichtet ist das in wenigen Minuten.

Vor dem Anpfiff aktivierst du also nur noch dein VPN, wählst einen französischen Server und rufst TF1 auf – dann siehst du Frankreich gegen Italien live. Viel Spaß!

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