Formel 1 - USA Grand Prix 2025 Datum: Sonntag, 19.10.2025, 21:00 Uhr F1 Gratis-Stream: SRF, ORF, u.a. Stream weltweit: NordVPN, jetzt 74 % günstiger!

Diesen Sonntag, am 19. Oktober 2025 gastiert die Formel 1 in Austin auf dem legendären Circuit of the Americas. Das Hauptrennen startet um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Der Große Preis der USA zählt zu den Highlights der F1-Saison, mit packenden Überholmanövern und wilder Texas-Atmosphäre. McLaren liegt weit vorne, Red Bull kämpft um jeden Punkt, Mercedes hofft auf ein Comeback in der heißen Endphase.

Die deutschen F1-Fans wollen beim Showdown in Austin natürlich live dabei sein. Doch um den Livestream in Deutschland zu schauen, braucht man ein Pay-TV-Abo. Es gibt aber auch kostenlose Alternativen. Mit einem VPN bekommst du Zugriff auf Sender im Ausland und kannst den F1-USA-Livestream kostenlos schauen.

Wo kann man den Großen Preis der USA kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen den Formel-1-Grand-Prix von Austin live und kostenlos. Mit einem VPN kannst du sie auch in Deutschland streamen:

F1-Sender Land Inhalte ORF 1 Österreich Überträgt Training, Qualifying und Rennen komplett mit deutschem Kommentar SRF Schweiz Zeigt Qualifying und Rennen live, ebenfalls auf Deutsch RTL Zwee Luxemburg Bietet die volle Live-Action vom Grand Prix mit luxemburgischem Kommentar RTBF Belgien Französische Übertragung des gesamten F1-Wochenendes

F1 Austin gratis schauen mit NordVPN

Livestream F1 Austin GP 2025 kostenlos schauen – Anleitung

Registriere dich bei einem VPN-Anbieter. Ich empfehle NordVPN, aktuell 74 % günstiger. Installiere das VPN. Lade die App herunter und installiere sie auf deinem Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV und richte sie ein. Das dauert nur wenige Minuten. Verbinde dich mit einem Server des jeweiligen Landes. Für ORF 1 wähle Österreich, für SRF die Schweiz. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße das Rennen live, kostenlos und in HD.

Die besten VPNs für kostenlose F1-Streams

NordVPN: Großes Servernetzwerk, ultraschnelle Verbindungen und starke Verschlüsselung. Perfekt für F1-Streams in Top-Qualität. Surfshark: Preiswert, keine Verbindungsbegrenzung und ideal für Haushalte mit mehreren Geräten. Proton VPN: Open-Source-VPN des bekannten Schweizer E-Mail-Anbieters, mit strengem Datenschutz und benutzerfreundlicher App. ExpressVPN: Extrem zuverlässig beim Streaming, mit eigenem DNS und Threat-Manager für zusätzlichen Schutz. CyberGhost VPN: Einsteigerfreundlich und günstig, bietet spezielle Streaming-Server für beste Performance.

So schaust du F1 kostenlos bei ORF 1

ORF 1 ist einer der besten Sender für Formel-1-Fans, denn hier bekommst du Rennen live, kostenlos und mit deutschem Kommentar, inklusive Training und Qualifying-Highlights.

So entsperrst du ORF in Deutschland:

Verbinde dich mit einem Server in Österreich. Öffne die Seite tvthek.orf.at/live. Wähle ORF 1 im Live-Programm. Genieße das F1-Rennen aus Austin gratis.

ORF in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Falls der Stream nicht sofort läuft, deaktiviere deinen Adblocker, lösche deine Cookies, öffne die Seite im Inkognito-Modus oder probiere einen anderen VPN-Server in Österreich.

Formel-1-Terminkalender 2025 – Die kommenden Rennen

Mit einem VPN verpasst du kein einziges Rennen, egal wo du gerade bist. Hier findest du die nächsten Grand-Prix-Termine der Saison 2025:

Grand Prix Ort Datum USA (Austin) Austin 19. Oktober 2025 Mexiko Mexiko-Stadt 26. Oktober 2025 Brasilien São Paulo 9. November 2025 Las Vegas Las Vegas 22. November 2025 Katar Lusail 30. November 2025 Abu Dhabi Yas Marina 7. Dezember 2025

Kann man ein kostenloses VPN für F1 Austin nutzen?

Klar, kostenlose VPNs klingen erstmal verlockend, aber für F1-Livestreams taugen sie meist wenig. Die Verbindungen sind leider zu langsam und überlastet, sodass du beim Rennen in Austin mehr Ruckeln als Racing schaust. Außerdem fehlen fast immer Server in Österreich oder der Schweiz, die du für ORF oder SRF brauchst.

Wenn du das Wochenende rund um den Großen Preis der USA wirklich genießen willst, ist einer der besten VPNs aus meiner Auswahl, die bessere Wahl. Anbieter wie NordVPN bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis der USA kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.

Kann ich andere Sportarten mit einem VPN schauen?

Ein gutes VPN öffnet dir nicht nur die Tür zur Formel 1, sondern zu einer ganzen Welt voller Sportstreams. Mit den richtigen VPN-Servern kannst du auch andere beliebte Wettbewerbe und Turniere kostenlos oder günstiger sehen, darunter:

Zusammenfassung

Der Große Preis der USA in Austin zählt zu den spektakulärsten Events der Formel-1-Saison. Die Fahrer liefern sich auf dem Circuit of the Americas jedes Jahr ein heißes Duell mit langen Geraden, harten Bremspunkten und begeisterten Fans. Dieses Rennen ist pure Action und ein echtes Highlight im Rennkalender.

Ohne Sky-Abo wird’s in Deutschland jedoch schwierig, das Rennen live zu sehen. Die gute Nachricht: Mit einem VPN kannst du kostenlose Livestreams aus dem Ausland freischalten. Bei ORF 1 (Österreich) oder SRF (Schweiz), beide in HD-Qualität und mit deutschem Kommentar.

Also: Wenn du wissen willst, ob Red Bull seine Dominanz in den USA fortsetzt oder McLaren und Mercedes zurückschlagen können. Dann schalte ein, verbinde dein VPN und sei live dabei beim F1 Austin Grand Prix 2025.

FAQ