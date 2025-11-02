Heute, am Sonntag, dem 2. November 2025, um 15:30 Uhr, spielt der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV im Müngersdorfer Stadion (RheinEnergieStadion).

Beide Traditionsvereine sind erst dieses Jahr wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen und machen ihre Sache bisher recht ordentlich. Die Fans können sich auf ein erbittertes Duell freuen.

Leider läuft das Spiel nicht im Free-TV. Im Ausland es aber live im Internet übertragen. Mit einem VPN kannst du das Spiel Köln gegen HSV kostenlos schauen, auch in Deutschland.

Wo kann man Köln gegen HSV kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen 1. FC Köln gegen HSV heute live und gratis im Stream:

Sender Land Preis DAZN Kanada Kostenlos CazéTV via YouTube Brasilien Kostenlos Bundesliga via YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du 1. FC Köln vs. HSV kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dein VPN mit einem Server in Brasilien für CazéTV oder Myanmar für den offiziellen Bundesliga-Kanal bei YouTube. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und schaue Köln vs. HSV live und kostenlos.

Die besten VPNs für 1. FC Köln gegen HSV

NordVPN: Der Sieger im Speed-Test, mit Streaming-Servern auf der ganzen Welt. Das ideale VPN für Live-Fußballstreams Surfshark: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, unbegrenzte Verbindungen. Freunde und Familienmitglieder können also gratis mitschauen Proton VPN: Schweizer Anbieter, bekannt für starken Datenschutz und solide Performance. Funktioniert auch für Gratis-Bundesliga-Streams ExpressVPN: Eines der meistgenutzten VPNs. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Streams wie 1. FC Köln gegen HSV CyberGhost: Einfach zu bedienen und mit speziellen Servern für Streaming. Ein solides und günstiges VPN, vor allem für Einsteiger

Warum du für Köln gegen HSV ein VPN brauchst

Wer öfter Bundesliga schauen möchte, braucht drei verschiedene Pay-TV-Abos. Viele Fans suchen nach Gratis-Streams. Sender im Ausland streamen Bundesliga kostenlos, in Deutschland siehst du nur eine Fehlermeldung.

CazéTV YouTube-Kanal aus Brasilien geblockt in Deutschland

Ein VPN (Virtual Private Network) verlegt deine virtuelle Position nach Brasilien oder Myanmar. So aktivierst du die offiziellen Free-TV-Übertragungen. Sicher, diskret und in stabiler Streaming-Qualität.

So schaust du 1. FC Köln vs. HSV kostenlos bei Digi Sport 2

Mein bevorzugter Sender für Köln gegen HSV ist der YouTube-Kanal CazéTV. Der Sender sendet zahlreichen Bundesliga-Streams im Internet, aber nur für Zuschauer in Brasilien.

So entsperrst du CazéTV in Deutschland

Verbinde dein VPN mit einem Server in Brasilien. Gehe zu den Streams bei CazéTV. Schau 1. FC Köln vs. HSV live und gratis.

So siehst es aus, wenn du den Stream mit NordVPN entsperrst.

YouTube-Livestream bei CazéTV Brasilien in Deutschland entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es Probleme mit dem Stream geben, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025/26: Spielübersicht am 9. Spieltag

Spiel Datum und Zeit FC Augsburg – Borussia Dortmund Freitag, 31. Oktober, 20:30 Uhr RB Leipzig – VfB Stuttgart Samstag, 1. November, 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Samstag, 1. November, 15:30 Uhr Union Berlin – SC Freiburg Samstag, 1. November, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen Samstag, 1. November, 15:30 Uhr FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach Samstag, 1. November, 15:30 Uhr FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen Samstag, 1. November, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Hamburger SV Sonntag, 2. November, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim Sonntag, 2. November, 17:30 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur 1. FC Köln gegen den Hamburger SV kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Analyse & Prognose: 1. FC Köln vs. HSV am 9. Spieltag – Wer gewinnt?

Köln hat vergangenes Jahr die 2. Bundesliga gewonnen und bringt seine soliden Ansätze auch in der 1. Liga zur Geltung. In Heimspielen glänzt die Mannschaft mit Stabilität.

Der HSV ist auswärts nach wie vor anfällig und steht unter Druck. Allerdings hab es dieses Jahr auch schon einige Glanzmomente und die Motivation nach dem Aufstieg war in allen Spielen zu spüren.

Köln liegt in der Tabelle fünf Plätze vorne, die jüngste Bilanz gegen den HSV spricht jedoch eine andere Sprache. In den vergangenen 10 Jahren konnte der HSV in neun Spielen fünf Siege verbuchen, Köln hingegen nur zwei.

Meine Prognose: 1. FC Köln 2 – 2 Hamburger SV

Kann ich 1. FC Köln vs. HSV mit einem Gratis-VPN schauen?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams wenig nützlich. Das Datenlimit reicht nicht einmal für eine Halbzeit und es gibt keine Server in den benötigten Ländern. Überlastete Netzwerke führen zu Aussetzern und schlechtem Bild. Oder man wird von vorneherein geblockt.

Für Bundesliga-Streaming reicht ein VPN für wenige Euro pro Monat. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich 1. FC Köln gegen HSV kostenlos live streamen und bekommst dein Geld hinterher zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, 1. FC Köln gegen HSV mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar und Privatpersonen werden nicht abgemahnt. Solange du dich auf offizielle Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und niemals illegale Plattformen nutzen.

Gute VPNs kosten nur wenige Euro im Monat und du kannst viele Events wie 1. FC Köln vs. HSV kostenlos streamen, darunter auch Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Köln gegen HSV wird ganz sicher ein spannendes Duell. Die Bilanz spricht für den HSV, die aktuelle Platzierung in der Tabelle und der Heimvorteil aber für Köln.

Mit den Livestreams im Ausland kannst du live dabei sein, auch ohne Pay-TV-Abo. Über einen Server in Myanmar kannst das Spiel sogar über den offiziellen YouTube-Kanal der Bundesliga streamen. Oder du nutzt das bewährte CazéTV aus Brasilien.

Einfach VPN starten, Stream öffnen und Köln gegen HSV kostenlos schauen!

