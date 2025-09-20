Heute, am Samstag, den 20. September 2025 spielt RB Leipzig gegen 1. FC Köln in der Red Bull Arena. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Sachsen wollen ihre Heimstärke nutzen, während Köln nach einem ordentlichen Saisonstart weiter Punkte gegen die großen Teams sammeln will.

Viele Fans möchten gerne live dabei sein, aber in Deutschland läuft die Partie nur im Pay-TV bei Sky. Es gibt aber auch legale, kostenlose Alternativen im Ausland. Mit einem VPN kannst du die Streams entsperren und Leipzig gegen Köln kostenlos schauen.

Wie das geht und welches die besten Sender und VPNs sind, verrate ich in diesem Bericht.

Wo kannst du RB Leipzig gegen Köln kostenlos schauen?

Dies hier sind die besten Gratis-Sender, um die Begegnung RB Leipzig gegen 1. FC Köln gratis zu streamen:

Sender Land Preis Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Sporty TV Nigeria Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos

Leipzig vs. Köln live schauen mit NordVPN

RB Leipzig gegen Köln live schauen mit VPN: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie unseren Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien (für Canal Goat via YouTube) oder Nigeria (für Sporty TV). Starte den Stream. Öffne einfach die Website des Senders und streame RB Leipzig gegen Köln live, gratis und in voller Länge.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: meine Top-Empfehlung: schnelle Server in Brasilien und Nigeria, ideal für HD- und 4K-Streams Surfshark: Preis-Leistungs-Wunder mit unbegrenzten Verbindungen, perfekt für Familien oder Freunde Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Sicherheit und stabilen Streaming-Verbindungen ExpressVPN: sehr stabil und schnell, besonders für internationale Streams geeignet CyberGhost: benutzerfreundlich und mit Streaming-optimierten Servern, ideal für Einsteiger

Warum du für RB Leipzig – Köln ein VPN brauchst

In Deutschland zeigt ausschließlich Sky die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln live. Ohne Abo hast du hierzulande keinen Zugriff auf den offiziellen Stream. Im Ausland übertragen manche Online-Sender das Spiel allerdings kostenlos. Das Problem ist jedoch Geoblocking. Die Gratis-Livestreams sind nur in den jeweiligen Ländern freigegeben.

Mit einem VPN kannst du deine IP-Adresse ändern und dich virtuell nach Brasilien oder Nigeria versetzen. Dadurch schaltest du die offiziellen Gratis-Sender frei und kannst Leipzig gegen Köln kostenlos schauen.

So entsperrst du Leipzig gegen Köln kostenlos bei Canal GOAT

Canal GOAT aus Brasilien ist die beste Möglichkeit, das Spiel live und gratis zu verfolgen. Der Sender streamt Bundesliga-Spiele frei auf YouTube. Ohne Kosten, ohne Anmeldung, einfach einschalten.

So schaust du Canal GOAT via YouTube in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien Rufe Canal GOAT bei YouTube auf Öffne den Leipzig vs. Köln-Livestream Genieße das Match kostenlos

Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei CanalGOAT innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

RB Leipzig gegen Köln: Analyse zum 4. Spieltag der Bundesliga 2025/26

RB Leipzig geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Die Sachsen sind solide in die Saison gestartet, auch wenn die Leistung noch nicht konstant über 90 Minuten stimmt. Besonders die Offensive rund um Xavi Simons und Benjamin Šeško sorgt regelmäßig für Gefahr. Mit Heimvorteil und individueller Klasse gilt Leipzig als Favorit.

Der 1. FC Köln reist dagegen als Außenseiter an, hat sich aber zuletzt kampfstark präsentiert. Trainer Timo Schultz setzt auf ein kompaktes Mittelfeld und schnelles Umschalten – genau das, womit Leipzig in der Vergangenheit manchmal Probleme hatte.

Historisch gesehen hat RB Leipzig in direkten Duellen die Oberhand. Für das Duell am Samstag spricht vieles für die Gastgeber.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele (Auszug)

Hier eine Übersicht über alle verbleibenden Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag. Schau am besten vor jedem Bundesliga-Wochenende bei uns vorbei. So bleibst du in dieser Saison auf dem neuesten Stand und verpasst keine kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum und Zeit Augsburg – Mainz Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Hoffenheim – Bayern Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Hamburger SV – Heidenheim Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Werder – SC Freiburg Samstag, 20. September, 15:30 Uhr RB Leipzig – Köln Samstag, 20. September, 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr

Worauf solltest du bei VPNs für die Bundesliga achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn Fußball-Streaming benötigt eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie RB Leipzig gegen 1. FC Köln kaufst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Brasilien.

: Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Brasilien. Schnelle Server : Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen.

: Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen. Geoblocking umgehen : Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können.

: Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können. Kompatibilität : Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router.

: Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Sicherheit: Gute VPNs verschlüsseln deine Verbindung und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy), auch wenn dies für Streaming nicht essenziell ist.

Gratis-VPNs vs. Premium-Dienste für Leipzig gegen Köln

Auf den ersten Blick wirken Gratis-VPNs verlockend. Für Fußball-Streams taugen sie aber selten: Datenlimits sind schnell aufgebraucht, die Server überlastet und Standorte wie Brasilien fehlen fast immer. Das bedeutet schlechte Qualität oder gar keinen Zugriff auf den Stream.

Premium-VPNs kosten nur ein paar Euro im Monat, bieten dafür aber genau das, was du für Spiele wie Leipzig gegen Köln brauchst: schnelle Verbindungen, stabile Server und gute Verschlüsselung.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dir dieses Spiel live anschauen, hinterher wieder kündigen und dir deine Rückerstattung holen.

Ist es legal, Bundesliga per VPN im Ausland zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf legale Free-TV-Übertragungen zuzugreifen.

Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Sender hältst. Mit unseriösen Streams setzt du dich hingegen zahlreichen Risiken aus, darunter Viren, Abmahnungen, Werbetracker, Datensammler oder schlechte Qualität. Premium-VPNs geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung. Außerdem kannst auch mit einem guten VPN auch andere Gratis-Streams sehen, darunter Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

RB Leipzig gegen Köln am 4. Spieltag der Bundesliga 2025/26 bringt klare Rollenverteilungen mit sich: Leipzig als Champions-League-Teilnehmer mit Heimstärke, Köln als kämpferischer Außenseiter. Ein Sieg der Sachsen ist wahrscheinlich, doch die Geißböcke haben schon oft gezeigt, dass sie mit Einsatz und Effizienz überraschen können.

Du willst RB Leipzig gegen Köln kostenlos streamen?

Mit einem VPN schaltest du dir die Partie kostenlos frei zum Beispiel über Canal Goat (Brasilien) oder Sporty TV (Nigeria). So verpasst du keine Sekunde und kannst die Bundesliga 2025/26 online in voller Länge genießen, ohne ein deutsches Pay-TV-Abo abschließen zu müssen.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ