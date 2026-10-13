Am heutigen Dienstag, dem 13. Oktober 2026, empfängt RB Leipzig die PSV Eindhoven am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Anpfiff in der Red Bull Arena ist um 21:00 Uhr.

Für Leipzig ist es das erste Heimspiel seit der Rückkehr in die Königsklasse. Nach dem 1:4 zum Auftakt in Como steht die Mannschaft von Martín Demichelis bereits unter Druck. Die PSV kam gegen Schachtar Donezk nicht über ein 1:1 hinaus und will in Sachsen den ersten Sieg holen.

Zwei Sender übertragen die Partie gratis: Prima Sport 2 über OrangeTV in Rumänien und DAZN in Deutschland. DAZN zeigt heute die Champions-League-Konferenz kostenlos, dafür genügt ein kostenloses DAZN-Konto ohne Abo. Für den rumänischen Stream brauchst du ein VPN – damit schaltest du ihn frei und kannst Leipzig gegen PSV kostenlos schauen.

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Wo kann ich RB Leipzig gegen PSV kostenlos schauen?

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Wie kann ich RB Leipzig gegen PSV kostenlos schauen?

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Wie kann ich RB Leipzig gegen PSV bei Prima Sport 2 schauen?

Prima Sport hält in Rumänien Rechte an der Champions League und überträgt Leipzig gegen PSV auf Prima Sport 2. Über die Plattform OrangeTV ist der Kanal ohne Kosten abrufbar. Kommentiert wird auf Rumänisch.

So schaust du RB Leipzig gegen PSV bei Prima Sport 2:

Verbinde dich per VPN mit einem Server in Rumänien. Rufe OrangeTV in der App oder im Browser auf. Starte Prima Sport 2 und schaue Leipzig gegen PSV live und kostenlos.

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Champions League: Spieltag im Überblick

Am zweiten Spieltag der Ligaphase stehen am Dienstag neun Partien an. In der Übersicht findest du das Duell in Leipzig und alle weiteren Spiele des Abends mit Anstoßzeit.

Spiel Datum und Uhrzeit Lens – Sporting CP Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr Sabah – Slavia Prag Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr Galatasaray – FC Barcelona Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr RB Leipzig – PSV Eindhoven Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr FC Arsenal – LOSC Lille Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Atlético Madrid – Manchester United Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr FC Villarreal – SSC Napoli Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Viking Stavanger – FC Bayern München Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Inter – FC Brügge Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr LASK – FC Liverpool Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Feyenoord – Como Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Schachtar Donezk – AEK Athen Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Real Betis – FC Porto Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr AS Roma – Real Madrid Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Slovan Bratislava – VfB Stuttgart Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Aston Villa – Fenerbahçe Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Manchester City – PSG Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr

Ein VPN lohnt sich nicht nur für Leipzig gegen PSV. Auf demselben Weg kannst du viele weitere Champions-League-Spiele kostenlos streamen.

Analyse: RB Leipzig gegen PSV Eindhoven – wer gewinnt?

Der Auftakt in Como war für RB Leipzig ein Rückschlag. Gegen den Champions-League-Neuling kassierte die Mannschaft vier Gegentore, nur Andrija Maksimović traf per Distanzschuss. Trainer Martín Demichelis, der im Sommer auf Ole Werner folgte, setzt eigentlich auf kompaktes Verteidigen und schnelles Umschalten. Genau diese Kompaktheit fehlte am Comer See. Kapitän Willi Orbán muss die Abwehr wieder stabilisieren, vorn sollen Marc Guiu und Antonio Nusa für Tore sorgen. Der Druck ist schon jetzt groß, denn eine Woche später reist Leipzig zu Real Madrid.

PSV Eindhoven kommt mit mehr Rückenwind nach Sachsen. Zum Auftakt reichte es gegen Schachtar Donezk zwar nur zu einem 1:1. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Eindhovener aber vier Siege und ein Unentschieden. Der Europapokalsieger von 1988 spielt mutigen, ballsicheren Offensivfußball und hat in der Königsklasse reichlich Erfahrung. Gegen ein Leipziger Team, das noch nach seiner Ordnung sucht, kann das unangenehm werden.

Für Leipzig sprechen der Heimvorteil und die individuelle Qualität im Kader, für PSV die bessere Form und die eingespielte Mannschaft. Es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs, ein klarer Favorit ist nicht auszumachen. Ich rechne mit einem offenen Spiel, in dem Leipzig leicht im Vorteil ist. Ein Remis wäre aber keine Überraschung.

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Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Ein Champions-League-Abend stellt jede Verbindung auf die Probe. Zum Anpfiff schalten Hunderttausende gleichzeitig ein und dann zeigt sich, welcher Anbieter Tempo, Stabilität und Sicherheit wirklich liefert.

Servernetzwerk : Entscheidend ist, in welchen Ländern ein VPN Server betreibt. Für Leipzig gegen PSV brauchst du einen Standort in Rumänien. Bietet der Dienst dort keinen Server an, bleibt Prima Sport 2 über OrangeTV gesperrt.

: Entscheidend ist, in welchen Ländern ein VPN Server betreibt. Für Leipzig gegen PSV brauchst du einen Standort in Rumänien. Bietet der Dienst dort keinen Server an, bleibt Prima Sport 2 über OrangeTV gesperrt. Geoblocking : Nicht jedes VPN kommt an Ländersperren vorbei. NordVPN und Surfshark haben sie in meinen Tests zuverlässig überwunden.

: Nicht jedes VPN kommt an Ländersperren vorbei. NordVPN und Surfshark haben sie in meinen Tests zuverlässig überwunden. Kompatibilität : Gute Anbieter haben Apps für alle gängigen Geräte, von PC und Laptop über Smartphone und Tablet bis hin zu Smart-TV und Router. So entscheidest du selbst, ob du das Spiel unterwegs oder auf dem großen Fernseher schaust.

: Gute Anbieter haben Apps für alle gängigen Geräte, von PC und Laptop über Smartphone und Tablet bis hin zu Smart-TV und Router. So entscheidest du selbst, ob du das Spiel unterwegs oder auf dem großen Fernseher schaust. Sicherheit: Starke Verschlüsselung und eine No-Logs-Richtlinie gehören bei seriösen Diensten zum Standard. Für einen offiziellen Sender wie Prima Sport brauchst du sie nicht zwingend. Sie zeigen aber, wie gewissenhaft ein Anbieter arbeitet.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Davon rate ich ab. Kostenlose Dienste lassen dich den Serverstandort oft nicht frei wählen und ihre Server sind gerade an Fußballabenden überlastet. Hinzu kommen Datenlimits, die nach einer Halbzeit in HD aufgebraucht sein können. Kostenpflichtige Anbieter bieten volle Geschwindigkeit, unbegrenztes Datenvolumen und zuverlässige Standorte. Dafür zahlst du nur wenige Euro im Monat.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs erlaubt und Prima Sport besitzt die offiziellen Übertragungsrechte für Rumänien. Das VPN nützt dir auch über diesen Abend hinaus: Mit derselben Verbindung erreichst du zahlreiche weitere legale Gratisstreams, von der Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Nach der Niederlage in Como braucht RB Leipzig im ersten Heimspiel dringend Punkte. Die PSV reist formstark an und will den ersten Sieg der Ligaphase holen. Mit Blick auf das Gastspiel bei Real Madrid in einer Woche wird dieses Spiel für Leipzig schon richtungsweisend.

Ein Pay-TV-Abo brauchst du dafür nicht. Mit einem VPN-Server in Rumänien öffnest du Prima Sport 2 über OrangeTV so, als säßest du in Bukarest, und schaust Leipzig gegen PSV kostenlos. In Deutschland kommst du außerdem mit einem kostenlosen DAZN-Konto in die Champions-League-Konferenz.

Jetzt fehlen nur noch wenige Schritte: VPN aktivieren, rumänischen Server wählen, OrangeTV öffnen und den Champions-League-Abend in Leipzig genießen.

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