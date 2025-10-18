Mainz gegen Leverkusen kostenlos schauen – Bundesliga 2025/26
Die Bundesliga-Saison 2025/26 ist in vollem Gange, und heute, am 18. Oktober 2025 spielt der 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen, Anstoß ist um 15:30 Uhr.
Fußballfans in Deutschland wissen, Bundesliga-Streams sind oft hinter teuren Paywalls verborgen. Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, das Spiel kostenlos zu genießen.
Ich habe es getestet und einige Tipps zusammengestellt, wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos sehen kannst. Los geht's!
Wo du Mainz gegen Leverkusen kostenlos sehen kannst
Bevor du dein VPN einrichtest, hier die besten kostenlosen und günstigen Streaming-Optionen für Mainz vs. Leverkusen:
|Sender
|Land
|Preis
|Abema TV
|Japan
|Kostenlos
|Canal GOAT via YouTube
|Brasilien
|Kostenlos
|Bundesliga via YouTube
|Myanmar
|Kostenlos
Wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos siehst – Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Such dir ein schnelles und zuverlässiges VPN mit großem Servernetzwerk und starker Verschlüsselung. Unser Testsieger NordVPN, ist aktuell 74% günstiger.
- Installiere die VPN-App. Lade das VPN auf dein Gerät herunter und richte es ein (PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV).
- Verbinde dich mit dem richtigen Server. Wähle einen japanischen Server für Abema TV oder einen brasilianischen Server für Canal GOAT.
- Greife auf die Streaming-Plattform zu. Besuche die Website oder App des Senders und beginne, Mainz gegen Leverkusen live zu sehen!
Die besten VPNs für Bundesliga-Streaming
- NordVPN: Hohe Geschwindigkeit, fortschrittliche Verschlüsselung und exzellente Streaming-Leistung für Sender im Ausland
- Surfshark: Erschwinglich, zuverlässig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte. Deine Freunde und Familie können also mitschauen
- Proton VPN: Datenschutzorientiert mit starken Streaming-Fähigkeiten. Ideal für Power-User, die sich absolute Sicherheit wünschen
- ExpressVPN: Eines der schnellsten VPNs, ideal für HD-Streaming von Events wie der Bundesliga und andere Sport-Streams
- CyberGhost: Etwas langsamer, aber benutzerfreundlich, mit Streaming-optimierten Servern, zudem günstig und großes Netzwerk
Warum du für Mainz gegen Leverkusen ein VPN brauchst
Mainz gegen Leverkusen läuft in Deutschland nur im Pay-TV. Im Netz läuft das Spiel kostenlos. Der Haken: Der Stream ist in Deutschland blockiert. Du siehst nur eine Fehlermeldung.
Mit einem virtuellen Standort in Japan erhältst du Zugriff auf Abema TV, als würdest du dich direkt vor Ort befinden. So kannst du die Bundesliga 2025/26 gratis in HD-Qualität sehen, sicher, legal und ohne zwielichtige Streams.
Wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos auf Abema TV schaust
Eine der besten kostenlosen Möglichkeiten, Mainz gegen Leverkusen zu sehen, ist Abema TV. Der Sender bietet qualitativ hochwertige Bundesliga-Berichterstattung, ist aber nur in Japan verfügbar.
So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan.
- Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf.
- Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser.
- Schau Mainz vs. Leverkusen live und kostenlos.
Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.
Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 7. Spieltag
Mit einem VPN kannst du Mainz gegen Leverkusen kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
Hier die Übersicht für den 7. Spieltag.
|Spiel
|Datum und Zeit
|Mainz – Leverkusen
|Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
|RB Leipzig – HSV
|Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
|Köln – Augsburg
|Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
|Heidenheim – Werder Bremen
|Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
|Wolfsburg – VfB Stuttgart
|Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
|FC Bayern – Dortmund
|Samstag, 18. Oktober, 18:30 Uhr
|Freiburg – Eintracht Frankfurt
|Sonntag, 19. Oktober, 15:30 Uhr
|St. Pauli – Hoffenheim
|Sonntag, 19. Oktober, 17:30 Uhr
Prognose: Mainz gegen Leverkusen am 7. Spieltag
Leverkusen will nach dem starken Vorjahr wieder oben mitspielen und ist der klare Favorit. Eine offensive Spielweise, schnelle Flügelspieler und taktische Flexibilität macht die Werkself zu einem der gefährlichsten Teams der Liga.
Mainz ist nicht in guter Form. Mit nur einem Sieg und vier Punkten reicht es aktuell nur für Rang 16 der Tabelle. Da hatten sich die Recken von Bo Henriksen sicher mehr erwartet.
Leverkusen hat in den vergangenen Spielen gegen den FSV konstant gepunktet. Im letzten Duell im Mai trennte man sich 2:2, damals sicherte sich Mainz die Europacup-Teilnahme. Diesmal geht es für die 05er aber ums Überleben.
Mainz wird kämpfen, aber die individuelle Klasse spricht für Leverkusen. Meine Prognose: 2:3 für Leverkusen
Kostenlose vs. bezahlte VPNs – welches solltest du verwenden?
Es gibt zwar kostenlose VPNs, aber diese sind oft langsam, haben zu wenige Server und bergen Sicherheitsrisiken. Wenn du ernsthaftes Streaming betreiben willst, ist ein bezahltes VPN die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, stärkere Sicherheit und einen zuverlässigeren Zugriff auf kostenlose Bundesliga-Streams.
Für zuverlässiges Streaming von Mainz gegen Leverkusen führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.
NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass du Mainz gegen Leverkusen kostenlos anschauen und eine Rückerstattung erhalten kannst, wenn du nicht zufrieden bist.
Ist es legal, Mainz gegen Leverkusen mit VPN zu schauen?
Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist aber es eine Grauzone. Einige Streaming-Plattformen versuchen, die VPN-Nutzung zu blockieren. Ein qualitativ hochwertiges VPN ist allerdings schwer zu erkennen und sorgt für eine stabile und sichere Verbindung.
Mit einem guten VPN kannst du übrigens nicht nur Mainz gegen Leverkusen kostenlos streamen, sondern auch viele andere Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.
Zusammenfassung
Mainz empfängt Bayer Leverkusen heute zum Bundesliga-Duell. Für die 05er ist es ein Schlüsselspiel am Ende der Tabelle, Leverkusen will seine Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern.
In Deutschland läuft die Partie nur bei einem der zahlreichen Pay-TV-Sender. Über den VPN-Trick kannst du Mainz gegen Leverkusen kostenlos über Sender im Ausland verfolgen.
Also, VPN aktivieren, Stream starten und mitfiebern.
FAQ
Wie kann ich Mainz gegen Leverkusen kostenlos sehen?
Das Spiel ist kostenlos auf Abema TV (Japan), Bundesliga Kanal bei Youtube (Myanmar), und Canal GOAT über YouTube (Brasilien) verfügbar. Wenn du dich außerhalb dieser Länder befindest, kannst du die Streams trotzdem mit einem VPN erreichen. Verbinde dich einfach mit einem passenden Server deines Streams und genieße das Spiel ohne Einschränkungen.
Wo kann ich die Bundesliga kostenlos sehen?
Mehrere internationale Sender bieten kostenlose Bundesliga-Berichterstattung, darunter Abema TV (Japan), Canal GOAT (Brasilien) und Bundesliga via YouTube (Myanmar). Diese Kanäle sind geografisch eingeschränkt, aber ein VPN ermöglicht es dir, die Sperren zu umgehen und Spiele live von überall aus zu streamen. Folge unserer Anleitung, um alle Bundesliga-Spiele zu sehen.
Welche Sender übertragen das Spiel kostenlos?
Im Ausland läuft Mainz gegen Leverkusen bei Abema TV in Japan, Bundesliga bei YouTube in Myanmar, und Canal GOAT in Brasilien. In Deutschland gibt es keine Free-TV-Ausstrahlung, dort ist der Zugang nur mit Pay-TV möglich.