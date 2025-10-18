Die Bundesliga-Saison 2025/26 ist in vollem Gange, und heute, am 18. Oktober 2025 spielt der 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen, Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Fußballfans in Deutschland wissen, Bundesliga-Streams sind oft hinter teuren Paywalls verborgen. Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, das Spiel kostenlos zu genießen.

Ich habe es getestet und einige Tipps zusammengestellt, wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos sehen kannst. Los geht's!

Wo du Mainz gegen Leverkusen kostenlos sehen kannst

Bevor du dein VPN einrichtest, hier die besten kostenlosen und günstigen Streaming-Optionen für Mainz vs. Leverkusen:

Sender Land Preis Abema TV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Bundesliga via YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos siehst – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Such dir ein schnelles und zuverlässiges VPN mit großem Servernetzwerk und starker Verschlüsselung. Unser Testsieger NordVPN, ist aktuell 74% günstiger. Installiere die VPN-App. Lade das VPN auf dein Gerät herunter und richte es ein (PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV). Verbinde dich mit dem richtigen Server. Wähle einen japanischen Server für Abema TV oder einen brasilianischen Server für Canal GOAT. Greife auf die Streaming-Plattform zu. Besuche die Website oder App des Senders und beginne, Mainz gegen Leverkusen live zu sehen!

Die besten VPNs für Bundesliga-Streaming

NordVPN: Hohe Geschwindigkeit, fortschrittliche Verschlüsselung und exzellente Streaming-Leistung für Sender im Ausland Surfshark: Erschwinglich, zuverlässig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte. Deine Freunde und Familie können also mitschauen Proton VPN: Datenschutzorientiert mit starken Streaming-Fähigkeiten. Ideal für Power-User, die sich absolute Sicherheit wünschen ExpressVPN: Eines der schnellsten VPNs, ideal für HD-Streaming von Events wie der Bundesliga und andere Sport-Streams CyberGhost: Etwas langsamer, aber benutzerfreundlich, mit Streaming-optimierten Servern, zudem günstig und großes Netzwerk

Warum du für Mainz gegen Leverkusen ein VPN brauchst

Mainz gegen Leverkusen läuft in Deutschland nur im Pay-TV. Im Netz läuft das Spiel kostenlos. Der Haken: Der Stream ist in Deutschland blockiert. Du siehst nur eine Fehlermeldung.

Mit einem virtuellen Standort in Japan erhältst du Zugriff auf Abema TV, als würdest du dich direkt vor Ort befinden. So kannst du die Bundesliga 2025/26 gratis in HD-Qualität sehen, sicher, legal und ohne zwielichtige Streams.

Wie du Mainz gegen Leverkusen kostenlos auf Abema TV schaust

Eine der besten kostenlosen Möglichkeiten, Mainz gegen Leverkusen zu sehen, ist Abema TV. Der Sender bietet qualitativ hochwertige Bundesliga-Berichterstattung, ist aber nur in Japan verfügbar.

So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan. Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf. Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser. Schau Mainz vs. Leverkusen live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 7. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Mainz gegen Leverkusen kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 7. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Mainz – Leverkusen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr RB Leipzig – HSV Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Köln – Augsburg Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Heidenheim – Werder Bremen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Wolfsburg – VfB Stuttgart Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr FC Bayern – Dortmund Samstag, 18. Oktober, 18:30 Uhr Freiburg – Eintracht Frankfurt Sonntag, 19. Oktober, 15:30 Uhr St. Pauli – Hoffenheim Sonntag, 19. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: Mainz gegen Leverkusen am 7. Spieltag

Leverkusen will nach dem starken Vorjahr wieder oben mitspielen und ist der klare Favorit. Eine offensive Spielweise, schnelle Flügelspieler und taktische Flexibilität macht die Werkself zu einem der gefährlichsten Teams der Liga.

Mainz ist nicht in guter Form. Mit nur einem Sieg und vier Punkten reicht es aktuell nur für Rang 16 der Tabelle. Da hatten sich die Recken von Bo Henriksen sicher mehr erwartet.

Leverkusen hat in den vergangenen Spielen gegen den FSV konstant gepunktet. Im letzten Duell im Mai trennte man sich 2:2, damals sicherte sich Mainz die Europacup-Teilnahme. Diesmal geht es für die 05er aber ums Überleben.

Mainz wird kämpfen, aber die individuelle Klasse spricht für Leverkusen. Meine Prognose: 2:3 für Leverkusen

Kostenlose vs. bezahlte VPNs – welches solltest du verwenden?

Es gibt zwar kostenlose VPNs, aber diese sind oft langsam, haben zu wenige Server und bergen Sicherheitsrisiken. Wenn du ernsthaftes Streaming betreiben willst, ist ein bezahltes VPN die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, stärkere Sicherheit und einen zuverlässigeren Zugriff auf kostenlose Bundesliga-Streams.

Für zuverlässiges Streaming von Mainz gegen Leverkusen führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass du Mainz gegen Leverkusen kostenlos anschauen und eine Rückerstattung erhalten kannst, wenn du nicht zufrieden bist.

Ist es legal, Mainz gegen Leverkusen mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist aber es eine Grauzone. Einige Streaming-Plattformen versuchen, die VPN-Nutzung zu blockieren. Ein qualitativ hochwertiges VPN ist allerdings schwer zu erkennen und sorgt für eine stabile und sichere Verbindung.

Mit einem guten VPN kannst du übrigens nicht nur Mainz gegen Leverkusen kostenlos streamen, sondern auch viele andere Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Mainz empfängt Bayer Leverkusen heute zum Bundesliga-Duell. Für die 05er ist es ein Schlüsselspiel am Ende der Tabelle, Leverkusen will seine Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern.

In Deutschland läuft die Partie nur bei einem der zahlreichen Pay-TV-Sender. Über den VPN-Trick kannst du Mainz gegen Leverkusen kostenlos über Sender im Ausland verfolgen.

Also, VPN aktivieren, Stream starten und mitfiebern.

