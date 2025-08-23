MotoGP Ungarn 2025 Fr, 22. August: Training: 15.00 Uhr Sa, 23. August: Qualifikation: 10:50 Uhr So, 24. August: Rennen: 14:00 Uhr Gratis-Stream: ServusTV (Österreich), SRF, RTL Zwee Bestes VPN: NordVPN mit 73% Rabatt

Bei der Motorrad-WM 2025 steht mit dem MotoGP Großen Preis von Ungarn vom 22. bis 24. August ein weiteres spannendes Rennwochenende bevor.

Zum ersten Mal seit 1992 kehrt die MotoGP nach Ungarn zurück, diesmal auf den Kurs des brandneuen Balaton Park Circuits nahe des Plattensees. Fans freuen sich auf packende Zweikämpfe und ein Wochenende voller rasanter Motorsport-Action.

In Deutschland läuft der Ungarn-GP exklusiv bei Sky doch mit einem kleinen Trick kannst du das komplette Rennwochenende kostenlos im Livestream schauen. Welche Sender das Rennen kostenlos übertragen, welche VPNs sich dafür eignen und welche Fahrer die Favoriten für dieses Rennen sind, erfährst du hier.

Wo kannst du den Ungarn GP kostenlos anschauen?

Es gibt einige Sender, die den MotoGP Ungarn kostenlos übertragen, allerdings nur in bestimmten Ländern. Mit einem VPN kannst du die Streams entsperren und auch in Deutschland genießen.

Sender Land Beschreibung ServusTV Österreich Überträgt Training, Qualifying, Sprint und Rennen mit deutschem Kommentar SRF Schweiz Zeigt MotoGP ebenfalls kostenlos, ideal für Zuschauer mit Schweizer Kommentar RTL Zwee Luxemburg Bietet eine kostenlose Übertragung des MotoGP inklusive Qualifying RTBF Belgien Französischer Kommentar, komplette Berichterstattung über das Ungarn-Wochenende

MotoGP Ungarn gratis schauen mit NordVPN

Um diese Streams zu sehen, musst du dich virtuell in das jeweilige Land versetzen. Mit einem VPN kannst du den Ungarn-GP gratis und legal im Livestream schauen. Wie es genau funktioniert, erklären wir im nächsten Abschnitt.

MotoGP Ungarn 2025 im Gratis-Livestream – Anleitung

Kostenlose MotoGP-Streams wie bei ServusTV oder SRF sind eigentlich nur im jeweiligen Heimatland des Senders verfügbar. Mit einem VPN umgehst du die Sperre und schaust den Grand Prix von Ungarn überall gratis live. So funktioniert es:

Abonniere ein gutes MotoGP-VPN – Wähle einen schnellen und zuverlässigen Anbieter wie NordVPN, aktuell 73% günstiger, das den Stream entsperren kann. Installiere das VPN – Installiere die App oder Software auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Router oder Smart-TV. Stelle eine Verbindung zu einem VPN-Server her – Für ServusTV verbindest du dich mit einem Server in Österreich, für SRF mit der Schweiz oder für RTBF mit Belgien. Genieße das Rennen! – Öffne die Website oder App des Senders, starte den Stream und genieße das gesamte MotoGP-Wochenende aus Ungarn kostenlos live.

Die besten VPNs für den MotoGP Ungarn

NordVPN – Schnell, stabil, ideal für HD-Streams und mit großem Servernetzwerk in Österreich, Schweiz, Luxemburg und Belgien. Surfshark – Sehr günstig, schützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig – perfekt für Familien. Proton VPN – Mit kostenloser Version, allerdings nur mit fünf Servern; für MotoGP-Streams brauchst du die Premium-Variante. ExpressVPN – Premium-Anbieter mit Top-Geschwindigkeit und solider Streaming-Performance. CyberGhost VPN – Einsteigerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern für Sport und Live-Events.

So schaust du den Ungarn GP kostenlos bei ServusTV

ServusTV bleibt auch 2025 die beste kostenlose Adresse für MotoGP-Übertragungen, allerdings nur in Österreich. Der Sender zeigt Trainings, Qualifying, Sprint und das Hauptrennen in voller Länge mit deutschem Kommentar.

So entsperrst du ServusTV kostenlos in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich.

Besuche ServusTV ON über die Website oder die App.

Gehe zum Live-Bereich.

Genieße den Ungarn MotoGP live und kostenlos.

Ohne VPN erscheint eine Fehlermeldung wegen Geoblocking.

Mit einer Verbindung über NordVPN oder Surfshark klappt der Zugriff reibungslos und du verfolgst das komplette Rennwochenende vom Balaton kostenlos und in HD.

MotoGP-Kalender 2025

Mit einem VPN kannst du nicht nur den Großen Preis von Ungarn sehen, sondern die komplette Saison verfolgen, natürlich kostenlos und live. Hier ein Überblick über die nächsten Rennen:

Großer Preis Strecke Datum Großer Preis von Ungarn Balaton Park 22.–24. August Großer Preis von Katalonien Rennstrecke Barcelona-Catalunya 05.-07. September Großer Preis von San Marino Misano Weltrennstrecke Marco Simoncelli 12.-14. September Großer Preis von Japan Mobilitätszentrum Motegi 26.-28. September Großer Preis von Indonesien Mandalika International Street Circuit 03.–05. Oktober Großer Preis von Australien Phillip Island Circuit 17.–19. Oktober

Bleib mit unserem MotoGP-Streaming-Guide auf dem Laufenden, damit du kein einziges Rennen verpasst!

Kannst du ein kostenloses VPN nutzen, um den MotoGP Ungarn zu schauen?

In der Theorie ja, in der Praxis eher nicht. Kostenlose VPNs sind meist zu langsam, die Server ständig überlastet und Streams brechen dauernd ab. Dazu kommen fragwürdige Geschäftsmodelle, Werbung oder eingeschränkte Server-Standorte: Österreich, Schweiz oder Luxemburg fehlen fast immer.

Das einzige halbwegs brauchbare Gratis-VPN ist Proton VPN, allerdings funktioniert die Free-Version auch nicht für den MotoGP in Ungarn. Österreich, die Schweiz und Belgien gehören nicht zu den kostenlosen Serverstandorten! Für stabile HD-Streams ohne Frust lohnt sich daher ein günstiges Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark. Beide kannst du risikofrei mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie testen, perfekt, um den Ungarn-GP komplett kostenlos zu schauen.

Ohne Risiko testen? Die günstigste Variante von NordVPN kostet nur €3.09/Monat, und kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Falls du das VPN nach dem Großen Preis von Ungarn wieder kündigst, kannst du dein Abo wieder beenden und bekommst dein Geld zurück.

Kannst du mit einem VPN auch andere Sportarten kostenlos schauen?

Definitiv. Mit einem VPN entsperrst du nicht nur MotoGP, sondern auch viele andere Sportarten, die im Ausland gratis laufen. Champions-League, Bundesliga, Premier League, Formel 1 und viele andere Sportstreams sind bei ausländischen Free-TV-Sendern kostenlos verfügbar.

Auf diese Weise zahlst du kein teures Pay-TV-Abo, sondern nutzt einfach die offiziellen Free-TV-Angebote aus anderen Ländern. Ein VPN ändert deinen virtuellen Standort, und schon kannst du internationale Livestreams ohne Einschränkungen schauen. Und es kostet nur wenige Euro pro Monat.

Zusammenfassung

Mit der Rückkehr der MotoGP nach Ungarn feiert die Motorrad-WM 2025 ein echtes Highlight. Der brandneue Balaton Park Circuit verspricht spannende Rennen und ein einzigartiges Erlebnis für Fans.

Mit seinem Sieg in Österreich hat Marc Márquez sechs Rennen in Folge gewonnen. Ob er diese Dominanz auch auf dem neuen Kurs am Balaton ausspielen kann, wird sich zeigen. Bruder Álex Márquez sowie Francesco Bagnaia sowie Marco Bezzecchi auf Rang 3 und 4 haben definitiv großes Interesse, seine Siegesserie zu beenden. Ungarn ist vielleicht die letzte Chance für die Verfolger den Führenden noch einzuholen.

Mit einem VPN schaltest du die kostenlosen Streams von ServusTV, SRF, RTL Zwee oder RTBF frei, verfolgst das gesamte Wochenende live und sicherst du dir die volle MotoGP-Action ohne Zusatzkosten.

