Heute, am Samstag, dem 14. November 2026, empfängt Österreich Irland im Rahmen der UEFA Nations League 2026/27. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz.

Österreich führt die Gruppe nach vier Spielen ungeschlagen an. Irland liegt punktgleich mit Kosovo dahinter und braucht in Linz ein gutes Ergebnis, um im Rennen um Platz zwei zu bleiben. Vor eigenem Publikum geht das ÖFB-Team als klarer Favorit in den Abend.



Kein deutscher Free-TV-Sender zeigt das Spiel. Im Ausland läuft es dagegen bei mehreren Sendern gratis. Ich habe getestet, wie du per VPN an diese Streams kommst und Österreich vs. Irland kostenlos schauen kannst.

Wo kann ich Österreich vs. Irland kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern läuft Österreich gegen Irland heute Abend gratis im Livestream:

Sender Land Preis ORF ON Österreich Kostenlos RTÉ 2 Irland Kostenlos

Österreich vs. Irland gratis schauen mit NordVPN

Wie kann ich Österreich vs. Irland kostenlos schauen?

Entscheide dich für ein schnelles, zuverlässiges VPN. Meine Empfehlung ist der Testsieger NordVPN, aktuell 78% günstiger. Installiere die App auf PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem Server in Österreich für ORF ON oder in Irland für RTÉ 2. Öffne den Livestream und verfolge Österreich vs. Irland gratis.

Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Selbst wenn sich kurz vor dem Anpfiff viele Nutzer auf dieselben Server schalten, bleibt die Bandbreite stabil. Die Streams von ORF ON und RTÉ 2 liefen im Test flüssig in HD. Surfshark: Konstantes Tempo und unbegrenzt viele Geräte pro Konto. Praktisch, wenn mehrere Haushaltsmitglieder parallel zuschauen. Proton VPN: Der Schweizer Dienst verbindet starke Verschlüsselung mit einer extern geprüften No-Logs-Politik. Über österreichische Server lief der ORF-Stream durchgehend sauber. IPVanish: Schneller Verbindungsaufbau und keine Gerätegrenze. Die Gratissender entsperrte der Anbieter im Test ohne Zwischenfälle. Norton VPN: Das Servernetz fällt kleiner aus, deckt die relevanten europäischen Standorte jedoch ab. Als Bestandteil von Norton 360 richtet sich der Dienst vor allem an Einsteiger.

Warum brauche ich ein VPN für das Nations-League-Spiel Österreich vs. Irland?

ORF und RTÉ 2 übertragen Österreich vs. Irland ohne Gebühr, gleichen beim Seitenaufruf jedoch deine IP-Adresse ab. Befindet sich dein Standort außerhalb des Sendegebiets, bleibt der Player dunkel. Auch schwache VPNs erkennen die Sender.

Fehlermeldung: ORF ON ist außerhalb Österreichs nicht erreichbar

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Land. Damit öffnen sich die Gratisstreams ohne Sperrmeldung, unabhängig von deinem Aufenthaltsort.

Wie streame ich Österreich vs. Irland bei ORF?

Für deutschsprachiges Publikum ist der ORF die erste Wahl. Das Spiel läuft dort gratis online, in hoher Bildqualität und mit deutschem Kommentar. Der Livestream arbeitet erfahrungsgemäß zuverlässig.

So schaust du Österreich vs. Irland kostenlos beim ORF:

Verbinde dich im VPN mit einem österreichischen Server. Öffne den Livestream-Bereich von ORF ON. Verfolge Österreich vs. Irland kostenlos im Livestream.

Fußball-Livestreams bei ORF, im Ausland entsperrt mit VPN

Österreich vs. Irland bei ORF streamen

Tipp: Startet der Stream nicht, wechsle den Server oder weiche auf den zweiten Sender aus der Tabelle aus. Oft genügt schon ein Inkognito-Fenster, gelöschte Cookies oder ein deaktivierter Adblocker. Mit einem leistungsfähigen VPN klappt der Zugriff auf ORF ON in aller Regel sofort.

Weitere Nations-League-Spiele im Überblick

Das VPN öffnet dir neben Österreich vs. Irland auch nahezu alle übrigen Nations-League-Begegnungen. Hier sind alle Spiele, die heute laufen, sowie einige besonders heiß erwartete Duelle in den nächsten Tagen.

Spiel Datum und Uhrzeit Kosovo – Israel Samstag, 14. November, 15:00 Uhr Georgien – Ungarn Samstag, 14. November, 18:00 Uhr Norwegen – Wales Samstag, 14. November, 18:00 Uhr Österreich – Irland Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Portugal – Dänemark Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Nordirland – Ukraine Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Schweden – Bosnien und Herzegowina Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Rumänien – Polen Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Frankreich – Türkei Sonntag, 15. November, 20:45 Uhr Belgien – Italien Sonntag, 15. November, 20:45 Uhr Spanien – England Sonntag, 15. November, 20:45 Uhr Deutschland – Niederlande Montag, 16. November, 20:45 Uhr Schweiz – Schottland Montag, 16. November, 20:45 Uhr Griechenland – Serbien Montag, 16. November, 20:45 Uhr Israel – Österreich Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr Wales – Portugal Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr Irland – Kosovo Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr

Alle weiteren Spiele und Termine siehst du in unserer Übersicht der aktuellen Nations-League-Gratisstreams.

Analyse und Prognose: Österreich gegen Irland – wer gewinnt?

Österreich hat sich an die Gruppenspitze gesetzt und punktet unter Ralf Rangnick vor allem über aggressives Pressing und eine hohe Laufleistung im Mittelfeld. Die Offensive sucht früh den Weg in die Tiefe, die Außenbahnen schalten sich konsequent ein. Auffällig ist zudem die gute Moral, denn in beiden Auswärtsspielen lag das Team zurück und holte am Ende noch ein Remis heraus.

Irland holt seine Ergebnisse meist über Disziplin statt über Ballbesitz, verteidigt kompakt und sucht die Chancen nach Balleroberungen und bei Standards. Vorn läuft fast alles über Troy Parrott, der den Großteil der irischen Treffer in dieser Gruppe erzielt hat – auch im Hinspiel in Dublin war er doppelt erfolgreich. Gegen ihn muss die österreichische Innenverteidigung bei Flanken und zweiten Bällen früh im Zweikampf sein.

Die Favoritenrolle liegt bei Österreich, das in Linz mehr Spielanteile und die klareren Gelegenheiten haben dürfte. Irland setzt auf Umschaltmomente und ruhende Bälle. Genau damit hat das ÖFB-Team im Hinspiel schon einmal Probleme gehabt.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Beim Fußball im Livestream zählen drei Faktoren: Tempo, eine stabile Leitung und das zuverlässige Aushebeln von Ländersperren. Bei Österreich vs. Irland greifen zahlreiche Fans zeitgleich auf dieselben Streams zu. Dieser Belastung hält längst nicht jeder Anbieter stand.

Servernetzwerk : Für die Gratisstreams benötigst du Standorte in Österreich und Irland. Je mehr Server zur Auswahl stehen, desto seltener kommt es zu Aussetzern.

: Für die Gratisstreams benötigst du Standorte in Österreich und Irland. Je mehr Server zur Auswahl stehen, desto seltener kommt es zu Aussetzern. Geoblocking umgehen : Anbieter wie ORF ON blockieren bekannte VPN-IP-Adressen. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark setzen sich dennoch durch.

: Anbieter wie ORF ON blockieren bekannte VPN-IP-Adressen. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark setzen sich dennoch durch. Kompatibilität : Starke Dienste bringen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router mit. Damit verfolgst du Österreich vs. Irland auf jedem Bildschirm.

: Starke Dienste bringen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router mit. Damit verfolgst du Österreich vs. Irland auf jedem Bildschirm. Sicherheit: Beim Streaming steht sie nicht im Vordergrund, eine auditierte No-Logs-Politik bleibt trotzdem ein Qualitätsmerkmal. Sie garantiert, dass deine Nutzerdaten nicht protokolliert werden.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Zum Livefußball passen Gratis-VPNs nicht. Meist fehlen die nötigen Serverstandorte, die Geschwindigkeit reicht nicht für HD-Streams und das Datenvolumen ist vor dem Schlusspfiff aufgebraucht. Premium-Anbieter stellen dagegen unbegrenztes Datenvolumen, hohe Geschwindigkeit und eine verlässliche Entsperrung der Sender bereit.

VPN testen ohne Risiko Für Neukunden gilt bei NordVPN eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du verfolgst Österreich vs. Irland live und kündigst danach ohne Umstände, falls du das VPN nicht weiter nutzt.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Der Einsatz eines VPNs für Streaming ist in Deutschland nicht gesetzlich verboten. Die aufgeführten Sender halten offizielle Übertragungsrechte, was wesentlich sicherer ist, als illegale Streams zu nutzen. Darüber hinaus erschließt dir ein VPN weitere legale Gratisstreams, etwa für die Bundesliga oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Heute empfängt Österreich Irland in der Linzer Raiffeisen Arena. Für das ÖFB-Team geht es um mehr als drei Punkte: Ein Heimsieg macht Gruppensieg und Aufstieg in die Liga A schon vor dem letzten Spieltag fix. Irland wiederum braucht Zählbares, um den zweiten Platz und damit die Playoff-Chance nicht aus der Hand zu geben.

RTÉ 2 und ORF übertragen das Spiel ohne Gebühr, in Deutschland bleibt nur der kostenpflichtige Weg. Geoblocking riegelt die Gratisstreams aus dem Ausland allerdings ab. Ein VPN hebt diese Sperre binnen weniger Minuten auf.

Aktiviere dein VPN rechtzeitig vor dem Anpfiff und verfolge Österreich gegen Irland live und gratis.

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