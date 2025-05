Heute, am 7. Mai 2025, trifft Paris Saint-Germain auf Arsenal London im Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel PSG gegen Arsenal endete mit einem 1:0 für PSG. Die Engländer müssen also heute wirklich Gas geben, sonst sind sie raus!

Das Spiel in Deutschland zu schauen, ist leider nicht ganz einfach, da es nur im Pay-TV übertragen wird. Kostenlose Online-Streams aus dem Ausland sind blockiert. Trotzdem kannst du PSG gegen Arsenal kostenlos sehen, wenn du ein VPN benutzt.

Folge meiner Anleitung, wenn du den PSG vs. Arsenal Livestream kostenlos schauen willst. Anstoß ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo PSG vs. Arsenal kostenlos und legal streamen?

Hier sind die besten kostenlosen PSG vs. Arsenal Streams, die du mit einem VPN entsperren kannst:

Sender Land Kosten RTÉ 2 Irland Kostenlos RTÉ 2 Schweiz Kostenlos SRF Zwei Schweiz Kostenlos SRF Zwei Schweiz Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Kostenlos RTL Play Belgien Kostenlos VTM 2 Belgien Kostenlos bTV Action Bulgarien Kostenlos Mega TV Griechenland Kostenlos Digisport 1 Rumänien Kostenlos HRT Kroatien Kostenlos TRT 1 Türkei Kostenlos TVP 1 Polen Kostenlos Tapmad Pakistan Kostenlos

PSG vs. Arsenal kostenlos streamen mit NordVPN

Die besten kostenlosen Sender, die PSG vs. Arsenal im Livestream zeigen sind meiner Erfahrung nach RTÉ 2 (Irland), RTL Zwee (Luxemburg) und RTS 2 (Schweiz). Alle zeigen legale, offiziell lizenzierte Streams des Spiels. Wenn du einen günstigen Premium-Sender bevorzugst, empfehle ich Setanta Sports aus Moldawien für ca. €5,60/Monat – ein Bruchteil dessen, was du in Deutschland zahlen würdest.

So schaust du PSG vs. Arsenal gratis – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Durch Geoblocking sind kostenlose Fußball-Streams nur in bestimmten Ländern zugänglich. Ein VPN verlegt deinen Standort in das jeweilige Land. So entsperrst du den PSG vs. Arsenal Gratis-Stream:

Wähle ein VPN – Für Streaming brauchst du ein schnelles, zuverlässiges VPN. Unser Testsieger, NordVPN, ist gerade 77% günstiger über unseren Link. Installiere die VPN-App – Lade das VPN herunter und richte es auf deinem PC, Smartphone, Tablet, Router oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem richtigen Land – Wähle einen Server in Luxemburg für RTL Zwee, einen irischen Server für RTÉ 2 und so weiter. Gehe zum Streaming-Sender – Öffne die Website oder App und starte den PSG gegen Arsenal Livestream.

Die besten VPNs für UEFA Champions League Streaming

NordVPN – Sehr schnell und sicher, ideal für Champions League-Streams. Surfshark VPN – Günstig, zuverlässig, unterstützt unbegrenzt viele Verbindungen. Proton VPN – Sehr transparent, guter Datenschutz und Sitz in der Schweiz. ExpressVPN – Eines der schnellsten VPNs, perfekt für Fußball-Livestreams. CyberGhost – Leicht zu bedienen und mit Streaming-Servern für gute Performance.

So schaust du PSG vs. Arsenal kostenlos bei RTÉ 2

Um PSG vs. Arsenal zu sehen, empfehle ich RTÉ 2 aus Irland. Der Sender hat UEFA Champions League-Streams im Test sehr erfolgreich entsperrt und die Qualität war einwandfrei.

So entsperrst du RTÉ 2:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Irland

Gehe zur Website: RTÉ Player

Klicke auf RTÉ 2

Genieße das Spiel live und kostenlos

Diese Methode funktioniert für alle Sender auf unserer Liste. Wenn der Stream nicht lädt, versuche, den Browser-Cache zu leeren, verwende den Inkognito-Modus, schalte deinen Adblocker aus oder deaktiviere den VPN-Bedrohungsschutz.

Kostenlose vs. Premium-VPNs – Was ist besser?

Es gibt kostenlose VPN-Dienste, doch in der Praxis sind sie meist zu langsam für Streaming oder bieten nicht die passenden Server. Zum Teil sind die Sicherheitsstandards auch einfach zu schlecht, um Livestreams sicher und erfolgreich zu entsperren.

Für stabile, schnelle und sichere Champions League-Streams sind Premium-VPNs die bessere Wahl. Anbieter wie NordVPN oder Surfshark punkten mit hohen Geschwindigkeiten, starker Verschlüsselung und einer großen Auswahl an Servern weltweit. Zudem sind sie sehr zuverlässig und kosten nur wenige Euro pro Monat.

Risikofreie Testversion? NordVPN kommt mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie, sodass du PSG gegen Arsenal kostenlos schauen und dein Geld zurückbekommen kannst, falls du hinterher nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Champions League-Streams mit VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland vollkommen legal. Allerdings versuchen manche Streaming-Dienste, den Zugriff über VPNs einzuschränken oder zu blockieren. Gute VPNs tarnen sich, um solche Sperren zuverlässig zu umgehen. Gleichzeitig ermöglichen sie eine stabile, schnelle und sichere Verbindung – ideal für ungestörtes Streaming und maximale Privatsphäre. Dein VPN funktioniert übrigens auch für viele andere Sportübertragungen, wie Bundesliga, Handball, Basketball und vieles mehr.

Zusammenfassung

PSG vs. Arsenal wird vielleicht eines der spannendsten Champions League-Matches der Saison, aber du musst nicht für teure Pay-TV-Abos bezahlen, um live dabei zu sein. Mit einem VPN umgehst du Geoblocking und schaust das Spiel live und kostenlos in HD.

Mit einem VPN wie NordVPN bekommst du Gratis-Zugang zu TV-Sendern aus aller Welt, es kostet nur wenige Euro pro Monat und ist in wenigen Minuten installiert. Probiere es aus, es lohnt sich.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -77% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ