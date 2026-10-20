Am Dienstag, den 20. Oktober 2026, spielt Paris Saint-Germain gegen Barcelona am 3. Spieltag der Champions League 2026/27. Die Begegnung startet um 21:00 Uhr.

PSG und Barcelona haben bisher jedes Spiel in der Ligaphase gewonnen und stehen punktgleich auf den Plätzen eins und zwei. Wer im Parc des Princes gewinnt, bleibt oben und hat das direkte Achtelfinalticket weiter in der eigenen Hand.

In Deutschland läuft das Spitzenspiel nur bei DAZN im Pay-TV. Im Ausland übertragen mehrere Sender das Spiel gratis im Livestream. Mit einem VPN kannst du diese Angebote weltweit nutzen und PSG – Barcelona kostenlos schauen.

Wo kann ich PSG vs. FC Barcelona kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern läuft Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona gratis im Livestream:

Sender Land Preis Virgin Media Two Irland Kostenlos RTL Play Belgien Kostenlos VTM 2 Belgien Kostenlos SBT Brasilien Kostenlos Digi Sport 1 Rumänien Kostenlos Prima Sport 1 via OrangeTV Rumänien Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kostenlos

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Wie kann ich PSG vs. Barcelona kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN, um PSG vs. FC Barcelona kostenlos zu schauen?

Jeder Aufruf eines ausländischen Champions-League-Streams verrät über die IP-Adresse dein Standortland. Aus Deutschland bleiben die kostenlosen Angebote deshalb gesperrt. Ein VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im Senderland, weist dir eine dortige IP zu und schaltet den Gratis-Livestream frei.

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Wie kann ich PSG vs. Barcelona bei Virgin Media Two schauen?

Virgin Media Two aus Irland zählt zu den verlässlichsten Adressen für Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Der Stream startet schnell und läuft ohne Unterbrechungen.

So verfolgst du PSG vs. Barcelona bei Virgin Media Two:

Stelle im VPN eine Verbindung nach Irland her. Rufe die Streaming-Seite von Virgin Media Two auf. Verfolge PSG vs. Barcelona gratis live.

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Tipp: Lädt ein Stream nicht, wechsle den Sender oder wähle einen anderen Server im selben Land. Häufig genügt es auch, den Browser im Inkognito-Modus neu zu starten, Cookies zu löschen oder den Adblocker kurz abzuschalten. Bei gesperrten Livestreams entscheidet oft schon eine neue Verbindung über den Zugang.

Champions League 2026/27 – Termine am 3. Spieltag

Die Ligaphase der Champions League 2026/27 läuft. Hier ist der Überblick über alle Spiele am 3. Spieltag.

Spiel Datum und Uhrzeit Sabah FK – Borussia Dortmund Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr Fenerbahçe – Slavia Prag Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr Paris Saint-Germain – FC Barcelona Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Manchester City – AEK Athen Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr SSC Neapel – Bodø/Glimt Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr FC Porto – PSV Eindhoven Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr AS Rom – Slovan Bratislava Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr FC Liverpool – Villarreal Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr VfB Stuttgart – Atlético Madrid Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Como 1907 – Manchester United Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr OSC Lille – Galatasaray Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr Sporting Lissabon – LASK Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Inter – Schachtar Donezk Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Bayern München – Arsenal London Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Aston Villa – Viking Stavanger Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Brügge – RC Lens Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Real Madrid – RB Leipzig Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr

Ein VPN hilft dir nicht nur bei Paris Saint-Germain – FC Barcelona. Praktisch sämtliche Champions-League-Spiele kannst du kostenlos streamen.

Analyse und Prognose: PSG gegen FC Barcelona – wer gewinnt?

Paris Saint-Germain geht als Titelverteidiger und Tabellenführer der Ligaphase in die Partie. Nach einem schwachen Start in der französischen Ligue 1 hat die Mannschaft sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen, zuletzt das 4:2 bei Manchester City, das zur Pause bereits entschieden war. Im Parc des Princes hat PSG seit vier Champions-League-Spielen nicht mehr verloren. Linksverteidiger Nuno Mendes fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ansonsten gibt es keine Ausfälle.

Barcelona reist mit elf Siegen aus elf Pflichtspielen an und steht punktgleich hinter PSG auf Rang zwei der Champions-League-Tabelle. Hansi Flick muss seine hohe Abwehrkette jedoch ohne Koundé und Eric García zusammenstellen.

Zu null gespielt hat Barça in der Champions League seit 17 Partien nicht mehr. Lamine Yamal war in den vergangenen neun Barça-Spielen an jedem Tor beteiligt und trifft nun auf eine linke Pariser Abwehrseite, der mit Nuno Mendes der Stammverteidiger fehlt. Auf der anderen Seite hat Ousmane Dembélé gegen seinen Ex-Klub bisher in jedem Duell getroffen. Beide Teams verteidigen hoch und kassieren entsprechend Gegentore. Paris ist leicht im Vorteil, insgesamt erwarte ich aber ein torreiches und ausgeglichenes Spiel.

Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Für Fußballstreams zählen Tempo, Stabilität und eine sichere Verbindung – erst recht bei einem Top-Spiel wie PSG gegen Barcelona, wenn europaweit Hunderttausende gleichzeitig zuschauen.

Servernetzwerk : Ohne ein breites Servernetz läuft bei Fußball-Livestreams nichts. Zugang zu den Gratis-Übertragungen der Champions League bekommst du nur über belastbare Standorte wie Irland, Belgien, Rumänien, Brasilien oder Kasachstan.

: Ohne ein breites Servernetz läuft bei Fußball-Livestreams nichts. Zugang zu den Gratis-Übertragungen der Champions League bekommst du nur über belastbare Standorte wie Irland, Belgien, Rumänien, Brasilien oder Kasachstan. Geoblocking : Längst nicht jeder Dienst knackt Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests wieder und wieder geschafft.

: Längst nicht jeder Dienst knackt Ländersperren dauerhaft. NordVPN und Surfshark haben das in unseren Tests wieder und wieder geschafft. Kompatibilität : Apps für jedes Betriebssystem gehören zum Pflichtprogramm – PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. Dann schaust du PSG vs. Barcelona zu Hause, unterwegs oder in der Runde mit Freunden.

: Apps für jedes Betriebssystem gehören zum Pflichtprogramm – PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. Dann schaust du PSG vs. Barcelona zu Hause, unterwegs oder in der Runde mit Freunden. Sicherheit: Seriöse Anbieter verschlüsseln den Datenverkehr und protokollieren keine Nutzeraktivität (No-Logs-Policy). Für offizielle Auslandssender ist das kein Muss, zeigt aber die Qualität des Dienstes.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Von Gratis-VPNs rate ich bei Champions-League-Streams ab. Server in den relevanten Ländern fehlen meist, das Tempo bricht ein, und das Datenvolumen ist schon zur Pause aufgebraucht. Bezahlte Dienste bringen genau das mit, was Fußballstreams verlangen: schnelle Leitungen, unbegrenztes Datenvolumen und zuverlässiges Entsperren von Ländersperren – für wenige Euro im Monat.

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Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?

Alle Sender in unserer Tabelle verfügen über offizielle Sendelizenzen. Sie beschränken den Zugriff zwar in ihren Nutzungsbedingungen, Streaming mit VPN verstößt aber nicht gegen deutsche Gesetze.

Der Nutzen endet nicht bei diesem Spiel: Ein VPN öffnet dir Tausende legale Gratisstreams, etwa zur Bundesliga oder zur Formel 1.

Zusammenfassung

PSG gegen Barcelona ist eines der wichtigsten Duelle der Ligaphase in der Champions League 2026/27. Für beide Klubs geht es um die Führungsposition und Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Ohne Pay-TV-Abo führt der Weg zum Spiel über einen Auslandsstream. Ein Server im richtigen Land genügt und du kannst PSG gegen Barcelona gratis schauen.

Spare dir teure Abos: VPN starten, kostenlosen Auslandsstream öffnen und die 90 Minuten in Paris verfolgen. Viel Spaß.

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