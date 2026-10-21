Heute, am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, spielt Real Madrid gegen RB Leipzig am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Angepfiffen wird um 21:00 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu.

Real ist unter Rückkehrer José Mourinho mit zwei Siegen in die Ligaphase gestartet und hat am Sonntag Sevilla mit 4:1 abgefertigt. Leipzig muss noch das 1:6 gegen Bayern verdauen. Zusätzliche Brisanz bringt Yan Diomande, der erst im August von Leipzig nach Madrid gewechselt ist und nun zum ersten Mal auf seinen Ex-Klub trifft.

Im deutschen Free-TV läuft das Spiel nicht, die Rechte liegen exklusiv bei DAZN. Bezahlen musst du für Real gegen Leipzig trotzdem nichts, denn verschiedene ausländische Sender bieten Gratisstreams an. Mit einem VPN erreichst du alle diese Sender auch von Deutschland aus und kannst Real gegen Leipzig kostenlos schauen.

Anstoß heute Abend um 21 Uhr Richte dein VPN am besten schon vor dem Anpfiff ein, damit du Real gegen Leipzig von der ersten Minute an verfolgen kannst. Mit NordVPN dauert das nur rund zwei Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Real gegen Leipzig gratis schauen

Wo läuft Real gegen Leipzig kostenlos?

Diese Sender zeigen Real Madrid gegen RB Leipzig heute gratis:

Sender Land Kommentarsprache Preis SRF zwei (Play SRF) Schweiz Deutsch Kostenlos Virgin Media Two Irland Englisch Kostenlos RTS 2 (Play RTS) Schweiz Französisch Kostenlos RSI La 2 (Play RSI) Schweiz Italienisch Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Rumänisch Kostenlos Prima Sport 1 (OrangeTV) Rumänien Rumänisch Kostenlos

Wie kann ich Real gegen Leipzig kostenlos schauen?

Wähle ein VPN mit schnellen Servern in der Schweiz. Ich empfehle NordVPN, das du aktuell 73% günstiger bekommst. Installiere die App auf deinem Computer, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem Server in der Schweiz für SRF zwei, RTS 2 oder RSI La 2. Alternativ wählst du Irland für Virgin Media Two oder Rumänien für Digi Sport 2 und Prima Sport 1. Öffne den Livestream und schaue Real gegen Leipzig live und kostenlos.

Ohne Risiko ausprobieren Als Neukunde kannst du NordVPN 30 Tage lang mit Geld-zurück-Garantie nutzen. Wenn du das VPN nach dem Abend im Bernabéu nicht mehr brauchst, kündigst du innerhalb dieser Frist und bekommst dein Geld zurück. NordVPN 30 Tage risikofrei nutzen

Die besten VPNs für die Champions League 2026/27

NordVPN: In meinen Geschwindigkeitstests lag kein anderer Dienst vorn. Die Schweizer Server bleiben auch dann stabil, wenn sich um 21 Uhr Tausende Fans gleichzeitig bei Play SRF einwählen. So läuft Real gegen Leipzig ohne Ruckler in HD. Surfshark: Surfshark ist der günstigste Anbieter in dieser Liste und beim Tempo nur knapp hinter NordVPN. Die Zahl der Geräte ist nicht begrenzt. Du kannst also Real gegen Leipzig auf dem Fernseher schauen und nebenbei auf dem Tablet zu Bayern gegen Arsenal schalten. Proton VPN: Der Dienst stammt aus der Schweiz, also aus genau dem Land, in dem SRF zwei das Spiel kostenlos zeigt. Wer Wert auf Datenschutz legt, ist hier richtig, und die Verbindung ist stabil genug für HD-Streams ohne Unterbrechungen. IPVanish: Ländersperren wie bei Play SRF umgeht IPVanish in der Regel zuverlässig. Um 21 Uhr laufen sieben Champions-League-Spiele parallel und die Server werden entsprechend voll. Das Tempo bleibt trotzdem konstant und gleichzeitige Verbindungen sind unbegrenzt. Norton VPN: Mit Norton 360 bekommst du das VPN im Paket und schützt neben deiner Verbindung auch deine Geräte vor Malware. Die App ist schnell eingerichtet, sodass du auch kurz vor dem Anpfiff in Madrid noch rechtzeitig bereit bist.

Warum brauche ich ein VPN, um Real gegen Leipzig kostenlos zu schauen?

Streamingportale erkennen an deiner IP-Adresse, wo du dich befindest. Play SRF gibt Live-Übertragungen von Champions-League-Spielen nur für Zuschauer in der Schweiz frei. Aus Deutschland bekommst du statt des Spiels nur einen Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN zeigt Play SRF in Deutschland nur eine Sperrmeldung statt des Livestreams

Mit einem VPN umgehst du diese Sperre. Deine Verbindung läuft über einen Server in der Schweiz und du bekommst eine Schweizer IP-Adresse. Für Play SRF schaust du dann aus Zürich zu und hast Zugriff auf den Stream. Bei den anderen Sendern aus der Tabelle funktioniert es genauso, du wählst nur das passende Land.

Wie kann ich Real gegen Leipzig bei SRF zwei schauen?

SRF zwei hat in der Schweiz Übertragungsrechte an der Champions League und zeigt Real gegen Leipzig am Mittwoch gratis. Der Vorteil gegenüber allen anderen Gratissendern ist der deutsche Kommentar. Du musst dich also nicht durch fremdsprachigen Kommentar kämpfen und verstehst die Analyse.

So schaust du Real gegen Leipzig bei SRF zwei:

Wähle in deiner VPN-App einen Server in der Schweiz. Öffne Play SRF im Browser oder in der App und starte den Livestream von SRF zwei. Schaue Real gegen Leipzig live, kostenlos und mit deutschem Kommentar.

Mit einem Schweizer NordVPN-Server läuft SRF zwei auch in Deutschland

NordVPN jetzt mit 73% Rabatt sichern

Champions League: Der Mittwoch im Überblick

Am Mittwoch stehen neun Partien auf dem Programm. Zwei davon beginnen schon um 18:45 Uhr. Die übrigen sieben werden um 21:00 Uhr angepfiffen, darunter Real gegen Leipzig und Bayern gegen Arsenal.

Spiel Datum und Uhrzeit Como 1907 – Manchester United Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr OSC Lille – Galatasaray Istanbul Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr Aston Villa – Viking FK Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Bayern München – FC Arsenal Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr FC Brügge – RC Lens Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Inter Mailand – Schachtar Donezk Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Real Betis – Feyenoord Rotterdam Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Real Madrid – RB Leipzig Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Sporting Lissabon – LASK Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr

Dein VPN hilft dir also nicht nur beim Spiel in Madrid. Nach demselben Prinzip erreichst du auch kostenlose Streams vieler weiterer Partien der Königsklasse.

Analyse: Real Madrid gegen RB Leipzig – wer gewinnt?

Bei Real Madrid herrscht unter José Mourinho Aufbruchstimmung. Der Portugiese ist nach 13 Jahren auf die Bank der Königlichen zurückgekehrt und hat beide bisherigen Spiele der Ligaphase gewonnen, zuletzt ein wildes 4:3 in Rom. Am Sonntag folgte ein souveränes 4:1 gegen den FC Sevilla. Kylian Mbappé traf doppelt, dazu waren Arda Güler und Yan Diomande erfolgreich.. Verzichten muss Mourinho unter anderem auf Éder Militão. Am kommenden Wochenende wartet außerdem der Clásico gegen Barcelona, deshalb könnte Mourinho einige Stammspieler schonen.

RB Leipzig erlebt unter dem neuen Trainer, Martín Demichelis, einen holprigen Herbst. Zum Auftakt verlor die Mannschaft 1:4 in Como. Danach gelang mit dem 1:0 gegen PSV Eindhoven der erste Champions-League-Sieg in Demichelis’ Trainerkarriere. Am Samstag kam der Rückschlag: Beim FC Bayern verloren die Sachsen 1:6, Luis Díaz traf dreifach. Assan Ouédraogo fehlt zudem mit einer Schulterverletzung. Auf der anderen Seite steht ausgerechnet Yan Diomande, der Leipzig in der Vorsaison mit seinen Toren zurück in die Königsklasse geführt hat. Im August wechselte er für eine Rekordablöse nach Madrid.

Beide Klubs sind bisher viermal aufeinandergetroffen. Real gewann zwei dieser Duelle, eines endete unentschieden. Leipzigs einziger Sieg war ein 3:2 in der Gruppenphase im Oktober 2022. In der Tabelle der Ligaphase steht Real mit sechs Punkten auf Rang acht, Leipzig mit drei Punkten auf Platz 21. Ich sehe Real klar als Favoriten. Leipzig braucht einen nahezu perfekten Abend und vor allem eine stabilere Abwehr als in München. Gelingt den Gästen ein früher Treffer, kann es im Bernabéu aber noch einmal eng werden.

Wie schlägt sich Diomande gegen seinen Ex-Klub? Sei live dabei!

Jetzt Stream freischalten mit NordVPN

Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

An diesem Mittwoch laufen um 21:00 Uhr sieben Spiele gleichzeitig und sehr viele Fans verbinden sich parallel mit ausländischen Streams. Dann zeigt sich, was ein VPN wirklich leistet.

Servernetzwerk : Ohne den passenden Standort bekommst du keinen Stream. Für SRF zwei, RTS 2 und RSI La 2 brauchst du einen Server in der Schweiz, für Virgin Media Two einen in Irland, für Digi Sport 2 und Prima Sport 1 einen in Rumänien. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto mehr Sender stehen dir offen.

: Ohne den passenden Standort bekommst du keinen Stream. Für SRF zwei, RTS 2 und RSI La 2 brauchst du einen Server in der Schweiz, für Virgin Media Two einen in Irland, für Digi Sport 2 und Prima Sport 1 einen in Rumänien. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto mehr Sender stehen dir offen. Geoblocking : Nicht jedes VPN kommt zuverlässig an Ländersperren vorbei. In meinen Tests gelang das NordVPN und Surfshark am besten.

: Nicht jedes VPN kommt zuverlässig an Ländersperren vorbei. In meinen Tests gelang das NordVPN und Surfshark am besten. Kompatibilität : Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten Standard sein. Dann entscheidest du selbst, ob du Real gegen Leipzig auf dem Fernseher oder unterwegs auf dem Handy schaust.

: Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten Standard sein. Dann entscheidest du selbst, ob du Real gegen Leipzig auf dem Fernseher oder unterwegs auf dem Handy schaust. Sicherheit: Moderne Verschlüsselung und eine No-Logs-Richtlinie gehören dazu. Für den Stream eines offiziellen Rechteinhabers wie SRF zwei sind sie nicht unbedingt nötig. Sie zeigen aber, wie seriös ein Anbieter arbeitet.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs bieten meist nur wenige Standorte und oft kannst du das Land nicht einmal selbst wählen. Die Datenlimits sind bei einem HD-Stream schnell aufgebraucht und an Spieltagen sind die Server häufig überlastet. Ein bezahlter Dienst kostet nur wenige Euro im Monat. Dafür bekommst du volle Geschwindigkeit, unbegrenztes Datenvolumen und zuverlässige Verbindungen.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

Ja. Die Nutzung eines VPNs für Streaming ist in Deutschland erlaubt und alle hier genannten Sender übertragen die Champions League ganz offiziell. Auch nach dem Abend in Madrid bleibt dein VPN nützlich, denn damit erreichst du viele weitere legale Gratisstreams, von der Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Real Madrid will mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seinen Platz unter den Top 8 festigen. Leipzig muss nach dem 1:6 in München eine Reaktion zeigen. Dazu kommt das Wiedersehen mit Yan Diomande, der jetzt im weißen Trikot gegen seine alten Teamkollegen spielt.

Ein DAZN-Abo brauchst du für dieses Spiel nicht. Verbinde dich mit einem VPN-Server, dann schaust du die Partie kostenlos und bei SRF 2 sogar mit deutschem Kommentar.

Bis zum Anpfiff brauchst du nur wenige Klicks: VPN installieren, Server wählen, Sender öffnen und Real gegen Leipzig live verfolgen.

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren

FAQ