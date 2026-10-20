Am heutigen Dienstag, dem 20. Oktober 2026, spielt Sabah FK gegen Borussia Dortmund am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Gespielt wird im Olympiastadion Baku, der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr.

Für Dortmund könnte die Partie zur Entscheidung werden. Nach einem schwachen 0:1 in Bodø folgte am Samstag ein mageres 0:0 bei Union Berlin. Damit wartet der BVB seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Sabah ist dagegen im Begriff, Geschichte zu schreiben: Der aserbaidschanische Meister bestreitet seine erste Champions-League-Saison und feierte vergangene Woche mit dem 2:0 gegen Slavia Prag seinen ersten Sieg in der Ligaphase.

Im deutschen Free-TV läuft die Partie nicht, DAZN ist der exklusive Rechteinhaber. Trotzdem kannst du das Spiel kostenlos bei mehreren Sendern im Ausland sehen. Mit einem VPN greifst du von Deutschland aus darauf zu und kannst Sabah gegen Dortmund kostenlos schauen.

Früher Anstoß: Dienstag um 18:45 Uhr Das BVB-Spiel beginnt über zwei Stunden früher als die meisten Champions-League-Partien. Richte dein VPN deshalb am besten schon vor Feierabend ein – mit NordVPN dauert das nur rund zwei Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Sabah gegen Dortmund gratis schauen

Wo läuft Sabah gegen Dortmund kostenlos?

Diese Sender übertragen Sabah gegen Dortmund am Dienstag gratis:

Sender Land Kommentarsprache Preis Virgin Media Two Irland Englisch Kostenlos DAZN Kanada Englisch Kostenlos Digi Sport 1 Rumänien Rumänisch Kostenlos Ictimai TV Aserbaidschan Aserbaidschanisch Kostenlos Prima Sport 1 (OrangeTV) Rumänien Rumänisch Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kasachisch Kostenlos

Wie kann ich Sabah gegen Dortmund kostenlos schauen?

Entscheide dich für ein VPN mit schnellen Servern. Ich empfehle NordVPN, das aktuell 73% günstiger ist. Lade die App auf dein Gerät – egal ob Computer, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem passenden Server, z. B. in Irland für Virgin Media Two, in Kanada für DAZN oder in Rumänien für Digi Sport 1 und Prima Sport 1. Öffne den Livestream und verfolge Sabah gegen Dortmund live und kostenlos.

Ohne Risiko ausprobieren Neukunden testen NordVPN 30 Tage lang mit Geld-zurück-Garantie. Brauchst du das VPN nach dem Spiel in Baku nicht mehr, kündigst du einfach innerhalb dieser Frist und bekommst dein Geld zurück. NordVPN 30 Tage risikofrei nutzen

Die besten VPNs für die Champions League 2026/27

NordVPN: Kein anderer Anbieter war in meinen Geschwindigkeitstests schneller. Die Server in Irland und Rumänien liefern stabile Verbindungen, sodass Sabah gegen Dortmund auch dann flüssig läuft, wenn zum frühen Anpfiff viele Fans gleichzeitig zuschalten. Surfshark: Der günstigste Dienst in dieser Liste steht beim Tempo kaum hinter NordVPN zurück. Weil du beliebig viele Geräte verbinden kannst, läuft das BVB-Spiel mit nur einem Abo im Wohnzimmer und parallel auf dem Handy, falls du um 18:45 Uhr noch unterwegs bist. Proton VPN: Wer großen Wert auf Datenschutz legt, ist bei dem Schweizer Anbieter gut aufgehoben. Auch über irische Server bleibt die Verbindung stabil genug, um das Spiel in HD und ohne Unterbrechungen zu verfolgen. IPVanish: Ländersperren wie bei Virgin Media Two umgeht der Dienst in der Regel zuverlässig. Gleichzeitige Verbindungen sind unbegrenzt, und das Tempo hält auch dann, wenn parallel Fenerbahçe gegen Slavia Prag läuft und die Server voller werden. Norton VPN: Im Paket mit Norton 360 schützt du nicht nur deine Verbindung, sondern dank Virenschutz auch deine Geräte. Die App ist so einfach aufgebaut, dass du sie selbst kurz vor dem Anpfiff noch in wenigen Minuten startklar hast.

Warum brauche ich ein VPN, um Sabah gegen Dortmund kostenlos zu schauen?

Streamingdienste erkennen an deiner IP-Adresse, aus welchem Land du zugreifst. Virgin Media Two gibt seinen Livestream zum Beispiel nur für Zuschauer in Irland frei. Aus Deutschland bekommst du statt des Spiels lediglich einen Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN zeigt Virgin Media Two in Deutschland nur eine Sperrmeldung statt des Livestreams

Ein VPN löst dieses Problem. Es leitet deine Verbindung über einen Server in Irland und weist dir eine irische IP-Adresse zu. Für Virgin Media Two sitzt du damit in Dublin und erhältst Zugriff auf den Stream. Dasselbe Prinzip funktioniert bei allen anderen Sendern aus der Tabelle.

Wie kann ich Sabah gegen Dortmund bei Virgin Media Two schauen?

Virgin Media Two besitzt in Irland Übertragungsrechte an der Champions League und zeigt das Spiel des BVB am Dienstag kostenlos. Ein Vorteil gegenüber den meisten anderen Gratissendern: Die Partie wird auf Englisch kommentiert, was für die deutschen Fans leichter zu verstehen ist als Rumänisch oder Kasachisch.

So schaust du Sabah gegen Dortmund bei Virgin Media Two:

Wähle in deiner VPN-App einen Server in Irland. Öffne den Livestream von Virgin Media Two. Streame Sabah gegen Dortmund live und kostenlos.

Mit einem irischen NordVPN-Server läuft Virgin Media Two auch in Deutschland

NordVPN jetzt mit 73% Rabatt sichern

Champions League: Der Dienstag im Überblick

Neun Partien stehen am Dienstag auf dem Programm. Zwei davon beginnen bereits um 18:45 Uhr, darunter das Gastspiel des BVB in Baku. Hier findest du alle Begegnungen mit Anstoßzeit:

Spiel Datum und Uhrzeit Fenerbahçe Istanbul – Slavia Prag Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr Sabah FK – Borussia Dortmund Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr AS Rom – Slovan Bratislava Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr FC Liverpool – FC Villarreal Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr FC Porto – PSV Eindhoven Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Manchester City – AEK Athen Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Paris Saint-Germain – FC Barcelona Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr SSC Napoli – Bodø/Glimt Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr VfB Stuttgart – Atlético Madrid Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr

Dein VPN lohnt sich also nicht nur für das BVB-Spiel. Auf dieselbe Weise erreichst du kostenlose Streams vieler weiterer Partien der Königsklasse.

Analyse: Sabah gegen Borussia Dortmund – wer gewinnt?

Bei Borussia Dortmund ist der Schwung der ersten Saisonwochen verflogen. Mit sechs Siegen aus sechs Pflichtspielen war die Mannschaft von Niko Kovač gestartet, seit der Länderspielpause folgten jedoch ein 2:2 gegen Werder Bremen, das 0:1 in Bodø und zuletzt das 0:0 bei Union Berlin. Kovač bemängelte nach dem Spiel in Berlin vor allem die fehlende Präzision im letzten Drittel. Hinzu kommt, dass Konstantinos Karetsas mehrere Wochen ausfällt. Immerhin steht Nico Schlotterbeck wieder zur Verfügung. Die Reise nach Baku ist für Dortmund bereits das dritte Auswärtsspiel innerhalb von sieben Tagen.

Sabah FK als leichte Aufgabe abzustempeln, wäre trotzdem ein Fehler. Der 2017 gegründete Klub holte im Frühjahr 2026 erstmals die aserbaidschanische Meisterschaft und kämpfte sich anschließend durch vier Qualifikationsrunden in die Ligaphase. Unter Trainer Valdas Dambrauskas hat Sabah alle fünf Heimspiele dieser Champions-League-Saison gewonnen, zuletzt das 2:0 gegen Slavia Prag mit Toren von Kaheem Parris und Joy-Lance Mickels. Das 0:4 zum Auftakt bei Manchester United zeigt allerdings auch, wo die Grenzen des Champions-League-Neulings liegen.

Beide Klubs treffen zum ersten Mal aufeinander. Für den BVB sprechen die deutlich höhere individuelle Qualität und die internationale Erfahrung, für Sabah die beeindruckende Heimserie und eine Mannschaft, die nach dem ersten Sieg mit breiter Brust auftreten dürfte. Ich sehe Dortmund klar in der Favoritenrolle. In der aktuellen Verfassung muss sich der BVB den Sieg aber hart erarbeiten. Ein frühes Gegentor könnte das Olympiastadion in einen Hexenkessel verwandeln.

Findet Dortmund in Baku zurück in die Spur? Sei live dabei!

Jetzt Stream freischalten mit NordVPN

Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

An Champions-League-Abenden greifen Hunderttausende Fans gleichzeitig auf ausländische Streams zu. Wie gut ein VPN wirklich ist, merkst du genau dann.

Servernetzwerk : Ohne die passenden Standorte kommst du nicht an den Stream. Für Virgin Media Two brauchst du einen Server in Irland, für Digi Sport 1 und Prima Sport 1 einen in Rumänien. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto flexibler bist du.

: Ohne die passenden Standorte kommst du nicht an den Stream. Für Virgin Media Two brauchst du einen Server in Irland, für Digi Sport 1 und Prima Sport 1 einen in Rumänien. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto flexibler bist du. Geoblocking : Nicht jeder Dienst überwindet Ländersperren zuverlässig. In meinen Tests klappte das mit NordVPN und Surfshark am besten.

: Nicht jeder Dienst überwindet Ländersperren zuverlässig. In meinen Tests klappte das mit NordVPN und Surfshark am besten. Kompatibilität : Ein gutes VPN bietet Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So entscheidest du selbst, ob du das Spiel um 18:45 Uhr noch unterwegs oder schon auf der Couch verfolgst.

: Ein gutes VPN bietet Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. So entscheidest du selbst, ob du das Spiel um 18:45 Uhr noch unterwegs oder schon auf der Couch verfolgst. Sicherheit: Moderne Verschlüsselung und eine No-Logs-Richtlinie sollten selbstverständlich sein. Für den Stream eines offiziellen Rechteinhabers wie Virgin Media Two brauchst du sie nicht zwingend, sie verraten aber viel über die Seriosität eines Anbieters.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs bieten meist nur wenige Standorte und Irland oder Rumänien sind selten darunter. Hinzu kommen knappe Datenlimits, die bei einem HD-Stream oft schon vor der Halbzeit aufgebraucht sind, und überlastete Server an Spieltagen. Ein bezahlter Dienst kostet nur wenige Euro im Monat und liefert dafür volle Geschwindigkeit, unbegrenztes Datenvolumen und verlässliche Server.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

Ja. Die Nutzung eines VPNs für Streaming ist in Deutschland erlaubt. Virgin Media Two überträgt die Champions League in Irland als offizieller Rechteinhaber. Auch nach dem Spiel in Baku bleibt dein VPN nützlich: Damit erreichst du viele weitere legale Gratisstreams, von der Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Nach drei sieglosen Spielen in Folge will Borussia Dortmund in Baku die Wende schaffen. Sabah FK geht dagegen mit dem Rückenwind des historischen ersten Sieges in die Partie und hat zu Hause in dieser Saison noch nicht verloren.

Ein DAZN-Abo brauchst du für das Spiel nicht. Verbinde dich mit einem Server in Irland, dann zeigt dir Virgin Media Two die Partie kostenlos – und das mit englischem Kommentar.

Bis zum Anpfiff sind es nur ein paar Klicks: VPN installieren, irischen Server auswählen, Virgin Media Two öffnen und den BVB in Baku live verfolgen.

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren

FAQ