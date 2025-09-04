Mehrere Google-Dienste einschließlich YouTube waren am Donnerstag in der Türkei und Teilen Europas, darunter Griechenland und Deutschland, zeitweise nicht erreichbar. Dies bestätigten ein türkischer Minister, Internet-Überwachungsdienste und Nutzer aus den betroffenen Regionen.

Die Freedom of Expression Association, die lokale Internetzensur überwacht, meldete, dass der Ausfall bei Alphabets Google gegen 09:00 Uhr deutscher Zeit (07:00 GMT) in der Türkei begann.

Die Tracking-Website Downdetector verzeichnete eine weitgehende Wiederherstellung der Dienste vor 10:00 Uhr deutscher Zeit (09:00 GMT), wobei die Zahl der gemeldeten Störungen ab 08:51 Uhr deutscher Zeit rückläufig war.

Google reagierte nicht umgehend auf eine E-Mail-Anfrage zu dem Vorfall.

Die türkische Cybersicherheitsbehörde hat einen technischen Bericht von Google angefordert, teilte der stellvertretende Verkehrs- und Infrastrukturminister Ömer Fatih Sayan auf X mit.

Eine von Sayan veröffentlichte Karte zeigte, dass die Türkei, große Teile Südosteuropas sowie einige Standorte in der Ukraine, Russland und Westeuropa betroffen waren.

In Griechenland, Bulgarien, Serbien und Rumänien kam es zu vereinzelten Ausfällen. Nutzer berichteten von Problemen beim Zugriff auf Websites, YouTube und einige mit Gmail verknüpfte Telefonkontakte

In Deutschland registrierte die Störungs-Tracking-Website allestoerungen.de, eine Sparte des US-amerikanischen Unternehmens Ookla, ab etwa 09:00 Uhr (07:00 GMT) einen Anstieg der Google-Störungen.

