Am heutigen Samstag, dem 10. Oktober 2026, spielt Augsburg gegen Bayern München am 5. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff in der WWK Arena ist um 15:30 Uhr.

Zeitweise hatten die Fuggerstädter die Tabellenführung übernommen, zwei Spiele später ist Augsburg auf Platz 4 abgerutscht. Bayern liegt hinter dem BVB auf Platz 2. Ein Heimerfolg gegen den Rekordmeister wäre eine Sensation für die Schwaben.

Viele Fans würden das Spiel gerne live sehen, in Deutschland läuft die Begegnung allerdings nicht im Free-TV. Über ein VPN kannst du deinen digitalen Standort ins Ausland verlegen und Augsburg gegen Bayern kostenlos schauen. Ich habe es getestet.

Wo kann ich FC Augsburg – FC Bayern München kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern läuft FC Augsburg vs. FC Bayern München heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis Fandango USA Kostenlos Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos SportyNet via YouTube Brasilien Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Wie kann ich Augsburg vs. Bayern kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für FC Augsburg vs. FC Bayern München?

Gratissender mit Bundesliga-Lizenz dürfen ihre Streams nur im jeweiligen Vertragsgebiet ausspielen. Beim Aufruf prüft der Player deine IP-Adresse, erkennt deinen Standort in Deutschland und sperrt die Wiedergabe. Statt des Livestreams FC Augsburg gegen FC Bayern München gibt es nur eine Fehlermeldung.

Fandango-Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein VPN schickt deine Verbindung über einen Server im Zielland und weist dir dort eine lokale IP-Adresse zu. Die Plattform hält dich daraufhin für einen Zuschauer vor Ort und gibt das Spiel frei.

Wie streame ich Augsburg vs. Bayern kostenlos bei Fandango?

In den USA zeigt Fandango ausgewählte Bundesliga-Begegnungen ohne Gebühr. Über einen US-Server im VPN siehst du FC Augsburg gegen FC Bayern München auch aus Deutschland.

In drei Schritten zum Gratisstream Augsburg vs. Bayern bei Fandango:

Stelle im VPN eine Verbindung zu einem US-Standort her. Rufe die Website von Fandango auf. Verfolge Augsburg vs. Bayern kostenlos.

Bundesliga-Übertragung bei Fandango, entsperrt mit VPN

Tipp: Das Bild bleibt schwarz oder es erscheint eine Fehlermeldung? Nimm einen anderen Server, öffne ein privates Fenster im Browser, schalte den Adblocker ab oder probiere einen anderen der fünf Gratissender aus unserer Liste. Hilft das nicht, lösche deine Cookies und deaktiviere die Standortfreigabe im Browser.

Bundesliga-Spielübersicht am 5. Spieltag 2026/27

Augsburg gegen Bayern ist nicht die einzige Partie, die dein VPN an diesem Wochenende freischaltet. Hier die Übersicht aller Bundesliga-Spiele am heutigen Samstag und morgigen Sonntag des 5. Spieltags:

Spiel Datum und Uhrzeit 1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern München Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr TSG Hoffenheim – Hamburger SV Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – SV Elversberg Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr RB Leipzig – Eintracht Frankfurt Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach Sonntag, 11. Oktober, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Schalke 04 Sonntag, 11. Oktober, 17:30 Uhr

Im Ausland gibt es zahlreiche Gratiskanäle, bei denen du Bundesliga und viele weitere Sportübertragungen genießen kannst, etwa die Champions League oder die Formel 1.

Analyse und Prognose: FC Augsburg gegen FC Bayern München – wer gewinnt?

Der FC Augsburg hat unter Manuel Baum einen starken Saisonstart hingelegt und seine ersten beiden Spiele gewonnen. Die Mannschaft kombiniert mutig aus der Dreierkette heraus und hat in jedem Spiel getroffen. Zuletzt zeigte sich allerdings auch die Kehrseite. Gegen Leverkusen reichte es nur zum 2:2. In Bremen führte der FCA, gab das Spiel in der Schlussphase aber noch aus der Hand und verlor knapp.

Der FC Bayern München ist noch ungeschlagen und stellt mit Abstand die wuchtigste Offensive der Liga. Das 0:0 gegen Schalke kam überraschend, zuletzt fegten die Münchner Union Berlin jedoch gewohnt stark aus der Allianz Arena. Die Doppelbelastung durch die Champions League und die Länderspielpause könnte dem Rhythmus schaden, Augsburg ist für den Rekordmeister aber eine lösbare Aufgabe.

Die Bilanz in der Bundesliga spricht eine deutliche Sprache: Bayern hat in 30 Bundesliga-Duellen 23-mal gewonnen, Augsburg siegte nur fünfmal und zwei Spiele endeten unentschieden. Die individuelle Qualität der Münchner macht sie zum Favoriten, Augsburgs gute Form in dieser frühen Phase der Saison verleiht der Partie dennoch Spitzenspielcharakter.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Bei Live-Sport stoßen kostenlose VPN-Dienste schnell an ihre Grenzen. Gebremste Geschwindigkeiten, knappes Datenvolumen und überlastete Server sorgen mitten im Spiel für Abbrüche. Mit einem Premium-Dienst läuft die Bundesliga dagegen durchgehend in sauberer Bildqualität.

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Ist es legal, FC Augsburg vs. FC Bayern München über VPN zu schauen?

Ein VPN darfst du in Deutschland auch beim Streaming einsetzen. Alle hier aufgeführten Kanäle besitzen die Rechte an der Übertragung, das Umleiten der Verbindung stellt keine Straftat dar. Einzelne Plattformen schließen die Nutzung in ihren AGB aus und sperren im äußersten Fall das Konto. Verschlüsselt bleibt dein Datenverkehr während der Partie in jedem Fall.

Zusammenfassung

Der FC Augsburg fordert am Samstag den FC Bayern München. Für die Gastgeber geht es um wichtige Zähler und den Verbleib in der Führungsgruppe, die Münchner wollen Dortmund von der Tabellenspitze verdrängen.

Hierzulande zeigt nur das Bezahlfernsehen das Spiel. Gratis verfolgst du FC Augsburg gegen den FC Bayern München per VPN über Sender im Ausland. Ein Serverwechsel reicht, schon startet der Livestream. Zudem kostet ein VPN monatlich deutlich weniger als ein Pay-TV-Abo.

Wir berichten ab etwa einer Stunde vor dem Anpfiff im Liveticker und freuen uns auf eine spannende Partie.

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