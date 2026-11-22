Heute, am Sonntag, dem 22. November 2026, empfängt der FC Augsburg Mainz 05 in der Bundesliga 2026/27. Angepfiffen wird die Begegnung um 15:30 Uhr.

Augsburg wartet seit Anfang September auf einen Ligasieg, obwohl die Offensive in jedem Spiel trifft. Mainz liegt in der Tabelle zwar knapp vorne, leidet aber ebenfalls an einer Serie von Niederlagen.

Im deutschen Free-TV bekommst du die Partie nicht zu sehen, hierzulande liegen die Rechte beim Pay-TV. Ich habe geprüft, welche ausländischen Sender das Spiel frei zeigen, und erkläre dir, wie du Augsburg vs. Mainz kostenlos schauen kannst.

Wo kann ich Augsburg vs. Mainz kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen FC Augsburg gegen Mainz 05 heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Wie kann ich Augsburg vs. Mainz kostenlos schauen?

Hol dir ein VPN mit schnellen Servern. Meine Empfehlung: NordVPN, aktuell 78 % günstiger. Richte die App auf PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit einem Server in Irland für den Bundesliga-YouTube-Kanal, in Japan für AbemaTV, in Kanada für DAZN oder in Brasilien für Canal GOAT. Ruf den Stream auf und schau FC Augsburg vs. Mainz 05 kostenlos.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Erste Wahl für Fußball-Livestreams. Auch bei starker Auslastung bleiben die Server schnell, sodass Augsburg gegen Mainz durchgehend in HD läuft. Surfshark: Günstiges Premium-VPN ohne Begrenzung der Geräte. Praktisch, wenn mehrere Haushaltsmitglieder den Sonntagnachmittag parallel streamen. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit striktem Datenschutz und offenem Quellcode. Die Geschwindigkeit genügt für den Livestream in hoher Auflösung. IPVanish: Solide Option fürs Streaming und den täglichen Gebrauch. Im Test blieb der Bundesliga-Stream über die vollen 90 Minuten stabil. Norton VPN: Aufgeräumte App, die sich ohne Einarbeitung bedienen lässt. Zusammen mit Norton 360 gibt es den Dienst oft besonders günstig.

Warum brauche ich ein VPN für FC Augsburg gegen Mainz 05?

Mehrere Sender außerhalb Deutschlands zeigen die Partie gratis, aus Deutschland blockiert Geoblocking den Zugriff. Die Plattformen lesen deine IP-Adresse aus und erlauben nur Zugriffe von Zuschauern im jeweiligen Land.

Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein gutes VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Sendeland. Damit öffnet sich der Stream, weil der Anbieter dich als lokalen Zuschauer registriert – unabhängig von deinem tatsächlichen Aufenthaltsort.

Kann ich Augsburg vs. Mainz bei Bundesliga via YouTube live schauen?

Auf dem offiziellen Bundesliga-Kanal bei YouTube laufen ausgewählte Begegnungen gratis und lizenziert, abrufbar ist der Stream jedoch ausschließlich in Irland. Mit einer VPN-Verbindung nach Irland siehst du Augsburg gegen Mainz auch von Deutschland aus ohne Kosten.

So streamst du Augsburg vs. Mainz bei Bundesliga via YouTube:

Stell die VPN-Verbindung nach Irland her. Ruf den offiziellen Bundesliga-YouTube-Kanal auf. Schau Augsburg vs. Mainz kostenlos.

Bundesliga-Übertragung aus Irland, in Deutschland entsperrt mit VPN

Tipp: Bleibt das Bild schwarz, wechsle den Server oder öffne die Seite in einem privaten Fenster. Schalte außerdem den Adblocker ab und lösche die Cookies – gespeicherte Browserdaten geben deinen echten Standort preis.

Bundesliga-YouTube-Stream mit NordVPN

Bundesliga-Spielübersicht am 10. Spieltag 2026/27

FC Augsburg gegen Mainz 05 eröffnet den Bundesliga-Sonntag. Alle Begegnungen des heutigen Spieltags findest du hier im Überblick.

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln Freitag, 20. November, 20:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Bayer Leverkusen – SC Paderborn 07 Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim Samstag, 21. November, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg Samstag, 21. November, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig Samstag, 21. November, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart Samstag, 21. November, 18:30 Uhr FC Augsburg – Mainz 05 Sonntag, 22. November, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV Sonntag, 22. November, 17:30 Uhr

Ein VPN öffnet dir nicht nur den Stream von FC Augsburg gegen Mainz 05, sondern alle Bundesliga-Gratisstreams.

Analyse und Prognose: FC Augsburg gegen Mainz 05 – Wer gewinnt?

Augsburg ist seit sechs Ligaspielen ohne Sieg. Das ist eine herbe Enttäuschung nach einem starken Saisonstart. Die Elf von Manuel Baum trifft in jeder Partie und spielt druckvoll nach vorn, gibt aber reihenweise Führungen aus der Hand, sogar im eigenen Stadion.

Mainz 05 kommt mit drei Liga-Niederlagen in Folge in die WWK Arena. Beim HSV und in Gladbach lieferten die 05er ähnlich wie Augsburg echte Highlights zum Saisonbeginn. Allerdings kassiert auch Mainz immer wieder vermeidbare Gegentore. Phillip Tietz hält die Rheinhessen mit seiner Torquote aber zuverlässig im Spiel.

Beide Mannschaften stehen heute unter Druck und sind anfällig in der Abwehr. Die aktuelle Serie spricht eher für Mainz, der Heimvorteil für Augsburg. Insgesamt erwartet uns ein offenes Spiel mit mutigen Aktionen auf beiden Seiten.

Mein Tipp: Augsburg 2:3 Mainz

Kann ich ein Gratis-VPN für Bundesliga-Streams nutzen?

Bei Bundesliga-Livestreams führen Gratis-VPNs selten zum Ziel. Das Datenlimit ist oft nach einer Halbzeit erschöpft, Standorte wie Irland oder Japan fehlen, und überfüllte Server sorgen für Ruckler und matschiges Bild. Die oben empfohlenen Premium-Dienste bringen genug Bandbreite mit und verschlüsseln deine Verbindung.

VPN risikofrei testen NordVPN räumt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ein. Du siehst den kompletten Spieltag inklusive Augsburg vs. Mainz und holst dir das Geld zurück, wenn dich der Dienst nicht überzeugt.

Ist es legal, Augsburg vs. Mainz über VPN zu schauen?

In Deutschland sind VPNs zum Streamen nicht gesetzlich verboten. Alle hier aufgeführten Sender besitzen gültige Übertragungsrechte, das Schauen in Deutschland ist eine rechtliche Grauzone. Allerdings verschlüsselt ein VPN deinen Datenverkehr und anonymisiert dich dadurch. Übrigens ermöglicht es dir auch den Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Zusammenfassung

Am Sonntagnachmittag trifft der FC Augsburg in der Bundesliga 2026/27 auf Mainz 05. Augsburg will endlich wieder gewinnen, Mainz nicht die vierte Niederlage in Folge einstecken. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.

In Deutschland zeigt das Pay-TV die Begegnung. Über ein VPN erreichst du dagegen die ausländischen Sender und kannst Augsburg gegen Mainz kostenlos schauen.

Wähle den passenden Serverstandort, öffne deinen bevorzugten Bundesliga-Sender und sei ab 15:30 Uhr live dabei. Parallel begleiten wir die Partie im Liveticker. Viel Spaß!

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