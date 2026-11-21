Heute, am Samstag, den 21. November 2026, trifft Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim. Anstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist um 15:30 Uhr.

Beide Teams wollen im Tabellenmittelfeld Boden gutmachen, die Eintracht spielt dabei vor eigenem Publikum. Im deutschen Pay-TV zeigt ausschließlich Sky die Begegnung. Kostenlos siehst du sie per VPN über offizielle, frei empfangbare Streams aus dem Ausland, etwa beim Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) und bei Canal GOAT auf YouTube (Brasilien).



Für diesen Guide habe ich die besten VPN-Dienste und die Gratisstreams aus dem Ausland geprüft. So verfolgst du Frankfurt gegen Hoffenheim ohne Abo.

Wo kann ich Frankfurt gegen Hoffenheim kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender übertragen das Spiel gratis, illegale Streaming-Seiten brauchst du nicht. Per VPN wählst du dafür einen Server im jeweiligen Land:

Sender Land Preis Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos Canal GOAT auf YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

So schaust du Frankfurt gegen Hoffenheim kostenlos: Anleitung

Abonniere ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Ich empfehle NordVPN, derzeit 78 % günstiger. Lade die VPN-App herunter und installiere sie auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Wähle einen Server in Irland oder Brasilien, so schaltest du den passenden Gratis-Livestream frei. Öffne den Stream und schaue Frankfurt gegen Hoffenheim gratis.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Schnelle, stabile Verbindungen sorgen für Bundesliga-Streams in HD ohne merkliche Pausen. Surfshark: Bleibt auch bei mehreren gleichzeitig genutzten Geräten stabil und ermöglicht unbegrenzt viele parallele Livestreams. Proton VPN: Konstante Leistung und zuverlässige Server taugen für internationale Fußballstreams. IPVanish: Die Verbindung hält über die komplette Spielzeit und der Stream läuft in solider Qualität. Norton VPN: Die Einrichtung geht schnell; internationale Bundesliga-Livestreams laufen zuverlässig.

Warum brauche ich ein VPN für Frankfurt gegen Hoffenheim?

Ausländische Gratisstreams sind per Geoblocking auf bestimmte Länder beschränkt. Die Anbieter lesen deine IP-Adresse aus und sperren Zugriffe aus Deutschland.

Bundesliga-YouTube-Kanal, in Deutschland gesperrt

Ein zuverlässiges VPN routet deinen Datenverkehr über einen Server im gewünschten Land. Die Plattform erkennt dann eine lokale IP-Adresse und schaltet den Gratis-Livestream frei.

Wie streame ich Frankfurt vs. Hoffenheim kostenlos auf YouTube?

Frankfurt gegen Hoffenheim läuft gratis auf dem Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland), du brauchst dafür allerdings ein VPN. Mit einem Server in Irland umgehst du die Ländersperre.

Verbinde NordVPN mit einem Server in Irland. Öffne den Bundesliga-YouTube-Kanal im Browser. Starte den Livestream von Frankfurt gegen Hoffenheim kostenlos.

Bundesliga mit NordVPN kostenlos schauen

Bundesliga im Livestream auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland, entsperrt mit VPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream lädt nicht? In den meisten Fällen liegt das an einer Kleinigkeit, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Probiere diese Lösungen aus:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, kontaktiere den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Mit dem VPN holst du dir auch weitere Fußballspiele kostenlos aufs Display:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln 20. November 2026, 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 21. November 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 21. November 2026, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim 21. November 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg 21. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig 21. November 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 21. November 2026, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 22. November 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV 22. November 2026, 17:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams getestet und bestätigt.

Prognose und Analyse: Frankfurt gegen Hoffenheim – wer gewinnt?

Die Eintracht steht mit durchwachsener Bilanz auf Platz 10 der Tabelle und erzielt im Schnitt 2,3 Tore pro Spiel, kassiert aber auch 2,5. Zuletzt holte das Team von Trainer Adi Hütter beim 2:2 gegen Paderborn nur einen Punkt.

Hoffenheim kommt mit Rückenwind nach Frankfurt: Die TSG gewann drei der letzten vier Bundesligaspiele, zuletzt 2:1 gegen Schalke. Auch das letzte Direktduell ging an Hoffenheim – im Januar 2026 siegte die TSG 3:1 im Deutsche Bank Park.

Für Frankfurt spricht der Heimvorteil: Hütter ist in acht Duellen gegen Hoffenheim noch unbesiegt. Bei einem Sieg würde die Eintracht zudem ihren 500. Bundesliga-Heimsieg feiern. Offensiv ist auf Ritsu Dōan zu achten, der gegen die TSG bereits viermal traf.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Von kostenlosen VPNs rate ich für Bundesliga-Livestreams ab. Viele Gratisdienste haben langsame, überlastete Server und decken wichtige Streaming-Standorte nicht verlässlich ab. Für ruckelfreie Übertragungen taugen Premium-VPNs deutlich mehr. Außerdem schaltest du damit weitere internationale Fußballstreams frei, etwa die Champions League oder die Premier League.

Ist es legal, Frankfurt gegen Hoffenheim über VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal, der Zugriff auf Streams aus anderen Regionen kann jedoch gegen die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters verstoßen. Bekannte rechtliche Konsequenzen für einzelne Nutzer gibt es bislang nicht.

Zusammenfassung

Eintracht Frankfurt trifft am Samstag, den 21. November 2026, um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park auf die TSG Hoffenheim. Kostenlos streamst du das Spiel mit einem VPN über den Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland oder Canal GOAT auf YouTube in Brasilien.

Mit NordVPN wechselst du deinen Standort in Sekunden nach Irland oder Brasilien, öffnest den jeweiligen Kanal und schaust Frankfurt gegen Hoffenheim live und gratis.

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