Heute Abend, am Freitag, dem 20. November 2026, empfängt der FC Bayern München den 1. FC Köln zum 10. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Die Münchner haben in der Champions League zuletzt mit einem 2:0 bei Atlético Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt, die Tore erzielten Lennart Karl und Konrad Laimer. Vorerst verzichten muss der Rekordmeister auf Alphonso Davies. Köln geht mit einem Dämpfer in den Abend: Am 9. Spieltag unterlagen die Geißböcke zu Hause Bayer Leverkusen mit 1:2.

Hierzulande läuft die Partie ausschließlich im Pay-TV bei Sky. Sieben Sender im Ausland zeigen sie dagegen gratis, allen voran BBC iPlayer in Großbritannien. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch von zu Hause und kannst Bayern gegen Köln kostenlos schauen.

Anpfiff heute um 20:30 Uhr Bis zum Anstoß bleibt nicht mehr viel Zeit und ein Bayern-Spiel zieht Fans aus aller Welt auf die Gratisstreams. NordVPN richtest du in wenigen Minuten ein, damit bist du rechtzeitig vor dem ersten Ballkontakt startklar. Hol dir jetzt NordVPN und sei beim Anstoß gegen Köln live dabei

Wo kann ich Bayern gegen Köln kostenlos schauen?

Diese sieben Sender im Ausland übertragen das Spiel heute ohne Abo:

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Wie kann ich Bayern gegen Köln kostenlos schauen?

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Liveticker: FC Bayern München – 1. FC Köln

Köln nimmt späten Wechsel gegen Bayern vor Köln sorgt in der Nachspielzeit für frischen Wind! Marius Bülter kommt für Mikey Moore ins Spiel, während sie in den Schlussminuten gegen den FC Bayern nach frischen Kräften suchen. Gelbe Karte für El Mala im Spiel Bayern gegen Köln Saïd El Mala vom 1. FC Köln sieht Gelb! Der Schiedsrichter zeigt ihm während einer hitzigen Auseinandersetzung mit Bayern die gelbe Karte. Die Spannung steigt, denn Köln gibt in diesem wichtigen Duell alles, um dagegenzuhalten! Upamecano sieht Gelbe Karte wegen Foul gegen Köln Gelbe Karte für Dayot Upamecano! Der Bayern-Verteidiger landet nach einem unglücklichen Zweikampf gegen Köln im Notizbuch des Schiedsrichters. Die Spannung steigt, das Spiel nimmt Fahrt auf! Okon-Engstler wegen hartem Foul verwarnt Paul Okon-Engstler sieht für den 1. FC Köln die gelbe Karte nach einem robusten Foul – der Schiedsrichter lässt beim Duell Bayern gegen Köln nichts durchgehen! Bayern und Köln zur Halbzeit gleichauf Halbzeit in der Partie zwischen Bayern München und dem 1. FC Köln – beide Teams haben getroffen und es steht 1:1! Ein spannendes Match, und alles ist offen für die zweite Hälfte. Spiel wird nach Verletzungsunterbrechung fortgesetzt Die Verletzungsunterbrechung scheint vorbei zu sein und die Spieler stehen bereit zur Fortsetzung! Die Partie Bayern München gegen Köln läuft wieder – mal sehen, wie beide Teams nach der Pause reagieren. Upamecano köpft am Tor vorbei nach Bayern-Ecke Dayot Upamecano steigt nach einer Ecke für Bayern am höchsten, doch sein Kopfball von der linken Seite des Strafraums geht am Ziel vorbei. Wieder bleibt eine Standardsituation für Bayern ungenutzt! Bischofs Schuss außerhalb des Strafraums geblockt Tom Bischof zieht aus der Distanz ab, doch sein Rechtsschuss wird abgeblockt. Schöne Vorarbeit von Dayot Upamecano, doch Köln hält dem Angriff des FC Bayern stand. Bayern erzwingt Eckball nach Lochoshvili-Fehler Bayern München drängt nach vorne und erzwingt einen Eckstoß nach einem Eingreifen von Luka Lochoshvili für Köln. Kann Bayern diese Standardsituation nutzen? Verletzungsunterbrechung stoppt Bayern gegen Köln Das Spiel ist unterbrochen, da Luka Lochoshvili vom 1. FC Köln medizinisch versorgt wird. Die Teams sammeln sich während dieser unerwarteten Pause im Duell zwischen Bayern München und Köln. Vier Minuten Nachspielzeit bei Bayern gegen Köln Die Tafel wird hochgehalten! Vier zusätzliche Minuten gibt es, während Bayern und Köln versuchen, die Nachspielzeit bestmöglich zu nutzen. Karl wird für den FC Bayern im Abseits gewertet Lennart Karl startet einen Lauf für den FC Bayern, aber die Fahne geht hoch: Abseits! Der 1. FC Köln kann erst einmal durchatmen, das Spiel ist unterbrochen. Brown gleicht für Bayern München aus Nathaniel Brown jagt den Ball für Bayern München mit einem linken Schuss von außerhalb des Strafraums ins untere rechte Eck! Tom Bischof bereitet vor, und es steht jetzt 1:1 gegen den 1. FC Köln. Was für ein Treffer! Moore bringt Köln gegen Bayern in Führung! Der 1. FC Köln schlägt als Erster zu! Mikey Moore jagt den Ball nach einem cleveren Pass von Saïd El Mala flach in die Ecke und bringt Köln mit 1:0 gegen den FC Bayern München in Front. Das war ein blitzschneller Konter und ein eiskalter Abschluss – die Kölner Fans jubeln bereits! Bayerns Startelf zum Anpfiff steht fest! Hier kommt die Startelf des FC Bayern München! Upamecano und Tah sorgen für Stabilität in der Abwehr, Kimmich und Laimer geben im Mittelfeld den Ton an, und Kane führt den Sturm an. Olise, Brown, Urbig, Karl, Stanisic und Pavlovic vervollständigen eine starke Bayern-Aufstellung. Freuen Sie sich auf ein spannendes Spiel! Der 1. FC Köln gibt die Startelf bekannt! Hier kommt die Startaufstellung des 1. FC Köln! Schwäbe steht im Tor, dazu Schmied, Sosa und Krauß. El Mala, Simpson-Pusey, Okon-Engstler, Sebulonsen, Bülter, Maina und Moore stehen ebenfalls in der Anfangsformation. Mal sehen, wie sich dieses Team heute schlägt! Bayern empfängt Köln: Davies fällt aus, Statistiken sprechen für Bayern Der FC Bayern München bereitet sich darauf vor, den 1. FC Köln im eigenen Stadion zu begrüßen, muss aber verletzungsbedingt auf Alphonso Davies verzichten! Die Münchner präsentieren sich in Topform in der Allianz Arena, ihre beeindruckende Serie ohne Niederlage und die starke Offensive lassen hoffen. Köln hingegen tut sich auswärts schwer und hofft auf eine Überraschung, wenn beide Teams ihre Offensivreihen enthüllen. FC Köln gegen Bayern: Los geht’s! Wir sind live dabei, wenn der 1. FC Köln auf den FC Bayern München trifft! Bleiben Sie dran für Vorberichte, Aufstellungen und jede spannende Szene, sobald sie passiert. Verpassen Sie keinen Moment dieses aufregenden Duells! Abpfiff der zweiten Halbzeit: Bayern und Köln trennen sich unentschieden Das war's in der zweiten Halbzeit—Bayern München und der 1. FC Köln können nicht getrennt werden! Nach einem intensiven Duell steht es 1:1. Nachspielzeit: Zwei Minuten werden angezeigt Der vierte Offizielle zeigt die Tafel—es gibt 2 Minuten Nachspielzeit! Zwischen Bayern und Köln ist noch nichts entschieden. Heskeys späte Chance im Strafraum geblockt Reigan Heskey hat nach schöner Vorarbeit von Ísak Jóhannesson die Riesenchance unmittelbar vor dem Tor, aber sein Rechtsschuss wird geblockt! Bayern und Köln bleiben weiterhin gleichauf. Abpfiff: Bayern und Köln trennen sich remis Der Schlusspfiff ertönt in der Allianz Arena! Bayern München und der 1. FC Köln teilen sich nach einem 1:1-Unentschieden die Punkte. Beide Teams zeigten Herz, aber keinem gelang der Siegtreffer. Bülter begeht späten Kölneres Foul Marius Bülter grätscht für Köln etwas zu energisch und verursacht ein Foul, während Bayern in der hitzigen Schlussphase standhält. Brown verschafft Bayern Entlastung mit Freistoß Nathaniel Brown holt tief in der eigenen Hälfte einen wichtigen Freistoß für Bayern München heraus. Starke Defensive, wenn es drauf ankommt!

Warum brauche ich ein VPN für Bayern gegen Köln?

Alle sieben Sender besitzen die Rechte nur für ihr eigenes Land und prüfen deine IP-Adresse. Wer aus Deutschland zugreift, sieht statt des Spiels eine Fehlermeldung oder den Hinweis, dass der Inhalt in seiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne britische IP-Adresse sperrt BBC iPlayer den Stream und zeigt eine Fehlermeldung

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Senderland. Der Anbieter behandelt dich dann wie einen einheimischen Zuschauer und gibt den Stream frei.

Wie streame ich Bayern gegen Köln kostenlos auf BBC iPlayer?

BBC iPlayer ist meine Hauptempfehlung für heute Abend. Der britische Dienst zeigt Bayern gegen Köln kostenlos, allerdings nur für Zuschauer in Großbritannien. Mit einem britischen VPN-Server umgehst du diese Sperre.

So siehst du das Spiel auf BBC iPlayer:

Wähle in der App einen britischen Server. Öffne BBC iPlayer. Klicke auf den Livestream und genieße Bayern gegen Köln.

Mit NordVPN und einem britischen Server läuft das Spiel gratis auf BBC iPlayer

Tipp: Lädt der Stream nicht, leere den Browsercache oder wechsle auf einen anderen britischen Server. Klappt es weiterhin nicht, weiche auf den Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland), DAZN (Kanada), Digi Sport 2 (Rumänien), IdmanTV (Aserbaidschan), CazéTV auf YouTube (Brasilien) oder Sporty TV auf YouTube (Nigeria) aus.

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Am Samstag um 15:30 Uhr werden fünf Partien gleichzeitig angepfiffen. Die Tabelle zeigt alle neun Begegnungen des 10. Spieltags mit Datum und Anstoßzeit:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln Freitag, 20. November, 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 21. November, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund Samstag, 21. November, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg Samstag, 21. November, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart Samstag, 21. November, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22. November, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV Sonntag, 22. November, 17:30 Uhr

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Analyse: Bayern gegen Köln – wer gewinnt?

Der FC Bayern bringt Selbstvertrauen aus der Königsklasse mit. Beim 2:0 bei Atlético Madrid trafen Lennart Karl und Konrad Laimer. Ein Ausfall schmerzt allerdings: Alphonso Davies fehlt vorerst. Gegen Köln ist dafür ein Comeback von Jamal Musiala möglich.

Beim 1. FC Köln überwiegt nach dem letzten Ligaspiel der Frust. Das 1:2 gegen Bayer Leverkusen vor eigenem Publikum kostete wichtige Punkte, nun wartet das Auswärtsspiel beim Rekordmeister.

Entscheidend wird, ob die Kölner die Wucht der ersten Minuten überstehen und den Münchnern früh den Rhythmus nehmen. Mit dem Heimvorteil und dem Schwung aus Madrid gehen die Bayern aber klar als Favorit in den Abend.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich dir ab. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf und gerade zum Anpfiff eines Bayern-Spiels sind diese Leitungen schnell überlastet. Die Folgen sind ein pixeliges Bild und abreißende Verbindungen. Greife lieber zu einem Premium-Dienst mit Geld-zurück-Garantie: NordVPN, Surfshark und Proton VPN gewähren 30 Tage, Norton VPN bei Jahrestarifen sogar 60.

Ist es legal, Bayern gegen Köln über ein VPN zu schauen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs legal. Geosperren entstehen durch die Lizenzverträge der Sender, nicht durch Gesetze. Der Zugriff auf ausländische Streams kann allerdings gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen. Über das VPN rufst du die offiziellen Streams der Rechteinhaber auf und bist damit deutlich sicherer unterwegs als auf dubiosen Streamingseiten, die dich mit Pop-ups und Schadsoftware überziehen.

Zusammenfassung

Die Bayern wollen den Schwung vom 2:0 bei Atlético Madrid in die Liga tragen. Köln braucht nach dem 1:2 gegen Leverkusen eine Reaktion, ausgerechnet beim Rekordmeister in München.

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