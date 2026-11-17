Heute, am 17. November 2026, trifft Israel auf Österreich zum letzten Spiel der Gruppe B3. Angepfiffen wird im Nagyerdei-Stadion in Debrecen, denn Israel trägt seine Heimspiele in Ungarn aus. Das Hinspiel im September gewann Österreich in Linz mit 3:1, zwei der drei Tore fielen in der Nachspielzeit.

Für die Elf von Ralf Rangnick ist die Gruppe entschieden: Mit dem 1:0 gegen Irland am vergangenen Samstag steht Österreich als Gruppensieger fest und kehrt in die Liga A zurück. Israel ist noch sieglos und Letzter. Nur ein Sieg könnte die Position verbessern.



In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN. Bei ORF 1 in Österreich kommt sie hingegen gratis mit deutschem Kommentar, ebenso wie bei Kan 11 in Israel. Beide Streams sind aber nur im eigenen Land erreichbar. Doch mit einem VPN kannst du Israel gegen Österreich kostenlos schauen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt.

Anstoß heute um 20:45 Uhr ORF 1 meldet sich schon um 19:30 Uhr mit den Vorberichten, in Israel ist es beim Anpfiff 21:45 Uhr. Richte dein VPN am besten vorher ein, mit NordVPN dauert das nur wenige Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Israel gegen Österreich gratis schauen

Wo kann ich Israel gegen Österreich kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen Israel gegen Österreich heute gratis im Livestream:

Sender Land Kommentar Preis ORF 1 (ORF ON) Österreich Deutsch Kostenlos Kan 11 (kan.org.il) Israel Hebräisch Kostenlos

Wie kann ich Israel gegen Österreich kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Unter den Tausenden Servern an 224 Standorten sind natürlich auch Österreich und Israel vertreten, du kannst also ORF ON oder Kan 11 wählen. Die Geschwindigkeit reicht locker für HD-Qualität. Auch wenn sich um 20:45 Uhr viele Fans gleichzeitig einwählen, bleibt der Stream stabil. Für Fußball ist NordVPN meine Nummer eins. Surfshark: Bei Surfshark gibt es keine Gerätegrenze. Das lohnt sich, wenn mehrere Leute mitschauen wollen: ORF ON auf dem Fernseher, ein zweiter Stream auf dem Tablet, alles über ein Konto. Server in Österreich und Israel sind ebenfalls im Netzwerk. Proton VPN: Der Dienst aus der Schweiz setzt konsequent auf Datenschutz, mit starker Verschlüsselung und einer extern geprüften No-Logs-Richtlinie. Für das Spiel in Debrecen stehen dir Server in Österreich und Israel zur Verfügung. So erreichst du ORF ON und Kan 11 gleichermaßen. IPVanish: IPVanish baut die Verbindung in wenigen Sekunden auf und erlaubt beliebig viele Geräte gleichzeitig. Auch wenn du dich erst kurz vor dem Anpfiff verbindest, reicht die Zeit noch, um den ORF-Stream zu öffnen. Norton VPN: Das Servernetz fällt kleiner aus, Server in Österreich sind aber dabei und für ORF ON reicht das völlig. Viele Kunden von Norton 360 haben das VPN schon im Paket und müssen nichts extra bezahlen. Praktisch, wenn du nur ab und zu ein Länderspiel streamst.

Warum brauchst du ein VPN für Israel gegen Österreich?

ORF ON und Kan 11 prüfen beim Start des Livestreams deine IP-Adresse. Stammt sie aus Deutschland, bekommst du statt der Übertragung nur einen Hinweis auf die Geosperre.

Ohne VPN sperrt ORF ON den Livestream außerhalb Österreichs

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland und gibt dir dessen IP-Adresse. Wählst du einen österreichischen Server, hält ORF ON dich für einen Zuschauer in Österreich und startet den Stream. Wo du tatsächlich sitzt, spielt dann keine Rolle mehr.

Wie streame ich Israel gegen Österreich kostenlos bei ORF?

ORF ist die beste Wahl, denn als einziger Gratissender bietet er deutschen Kommentar. Am Mikrofon sitzen Boris Kastner-Jirka und Peter Stöger, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

So schaust du Israel gegen Österreich gratis bei ORF:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Österreich. Öffne ORF ON im Browser oder in der App. Starte den Livestream von ORF 1 und schaue Israel gegen Österreich live.

Mit einem österreichischen VPN-Server startet der ORF-1-Livestream ohne Sperre

Tipp: Hakt das Bild, wechsle auf einen anderen österreichischen Server. Oft helfen auch ein privates Browserfenster oder gelöschte Cookies. Als Ausweichoption bleibt Kan 11 mit einem Server in Israel, dort läuft das Spiel allerdings mit hebräischem Kommentar.

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Analyse: Israel gegen Österreich – wer gewinnt?

Israel wartet in dieser Nations League weiter auf den ersten Sieg. Nach dem 1:3 in Linz und dem 0:3 gegen Irland hat sich das Team aber stabilisiert: Aus den letzten drei Spielen holte es drei Unentschieden und kassierte dabei nur ein Gegentor. Das Problem liegt vorn – in fünf Partien gelangen gerade einmal zwei Treffer.

Österreich hat sein Ziel bereits erreicht. Beim 1:0 gegen Irland traf der eingewechselte Saša Kalajdžić in der Schlussphase, damit ist das ÖFB-Team ungeschlagen in die Liga A aufgestiegen. Zehn Tore in fünf Spielen zeigen, wie viel Offensivkraft in der Mannschaft steckt. Gut möglich, dass Ralf Rangnick in Debrecen rotiert und Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance gibt.

Für Österreich geht es heute um einen sauberen Abschluss, für Israel um die letzte Chance auf einen Sieg in dieser Ligaphase. Schon das Hinspiel blieb bis zur 90. Minute offen. Hält Israels Defensive wieder so lange dicht, könnte es erneut ein enger Abend werden.

Feiert Israel den ersten Sieg oder bleibt Österreich ungeschlagen? Sei live dabei!

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Gruppe B3: die letzten beiden Spiele

Heute endet die Ligaphase der Gruppe B3. Beide Partien des letzten Spieltags werden gleichzeitig angepfiffen:

Spiel Datum Anpfiff Israel – Österreich Dienstag, 17. November 2026 20:45 Uhr Irland – Kosovo Dienstag, 17. November 2026 20:45 Uhr

Österreich ist sicher auf dem ersten Platz der Gruppe. Dahinter liegen Kosovo, Irland und Israel so eng beieinander, dass sich die Reihenfolge heute noch ändern könnte.

Den vollständigen Spielplan der Nations League 2026/27 findest du in unserer Übersicht.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Für einen Fußball-Livestream zählen vor allem Tempo, eine stabile Verbindung und ein verlässlicher Weg an der Geosperre vorbei. Gerade zum Anpfiff schalten sich viele Zuschauer gleichzeitig ein – genau dann darf der Stream nicht abbrechen.

Servernetzwerk : Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Österreich oder Israel. Je mehr Kapazität ein Anbieter dort hat, desto ruhiger läuft das Bild auch bei hoher Auslastung.

: Die Gratisstreams öffnen sich nur über Server in Österreich oder Israel. Je mehr Kapazität ein Anbieter dort hat, desto ruhiger läuft das Bild auch bei hoher Auslastung. Geoblocking umgehen : Mediatheken wie ORF ON sperren bekannte VPN-Adressen gezielt. Gute Anbieter wechseln ihre IP-Adressen regelmäßig, damit du trotzdem an den Stream kommst.

: Mediatheken wie ORF ON sperren bekannte VPN-Adressen gezielt. Gute Anbieter wechseln ihre IP-Adressen regelmäßig, damit du trotzdem an den Stream kommst. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten selbstverständlich sein. So schaust du auf dem Gerät, das dir am besten passt.

: Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten selbstverständlich sein. So schaust du auf dem Gerät, das dir am besten passt. Sicherheit: Seriöse Dienste verschlüsseln deinen gesamten Datenverkehr und speichern keine Aktivitäten. Unabhängige Audits zeigen, ob das No-Logs-Versprechen auch eingehalten wird.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Für Livesport taugen Gratis-VPNs kaum. Server in Österreich oder Israel fehlen oft, HD-Streams ruckeln, und das Datenvolumen ist häufig schon zur Pause aufgebraucht. Kostenpflichtige Dienste bieten unbegrenztes Datenvolumen und kommen deutlich zuverlässiger an den Sperren der Mediatheken vorbei.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland erlaubt. Der Zugriff auf ausländische Mediatheken kann aber gegen deren Nutzungsbedingungen verstoßen. Alle hier genannten Sender besitzen die offiziellen Übertragungsrechte für Israel gegen Österreich.

Ein VPN öffnet dir übrigens noch viele weitere legale Gratisstreams, zum Beispiel für die Champions League oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Israel und Österreich treffen heute um 20:45 Uhr im Nagyerdei-Stadion in Debrecen aufeinander. Österreich steht bereits als Gruppensieger fest, Israel kämpft um den ersten Sieg in dieser Ligaphase.

Gratis läuft die Partie bei ORF 1 in Österreich und bei Kan 11 in Israel. Aus Deutschland sind beide Streams gesperrt, mit einem VPN-Server im passenden Land rufst du sie aber problemlos ab.

Für deutschen Kommentar verbindest du dich mit einem österreichischen Server und öffnest ORF ON. Viel Spaß beim Spiel!

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