Heute, am 16. November 2026, empfängt die Schweiz Schottland in der UEFA Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr. Die Schweiz kann mit einem Sieg den Wiederaufstieg in die Liga A perfekt machen, Schottland will die Gruppenphase versöhnlich abschließen.

Kostenlos läuft die Partie bei BBC im Vereinigten Königreich sowie bei SRF 2, RTS 2 und RSI La 2 in der Schweiz, jeweils über Play SRF, Play RTS und Play RSI. Außerhalb dieser Länder sperren die Plattformen den Zugriff. Mit einem VPN und einem Server im passenden Land rufst du die Streams auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise ab.

Dieser Ratgeber zeigt dir, wie du Schweiz gegen Schottland im Ausland live verfolgst und welche Sender das Spiel übertragen. Installiere dein VPN rechtzeitig vor dem Anpfiff, damit der Livestream pünktlich startet.

Wo kann ich Schweiz gegen Schottland im Ausland schauen?

Diese Sender übertragen Schweiz gegen Schottland im Livestream:

Sender Land Kosten BBC iPlayer Vereinigtes Königreich Kostenlos SRF 2 via Play SRF Schweiz Kostenlos RTS 2 via Play RTS Schweiz Kostenlos RSI La 2 via Play RSI Schweiz Kostenlos

Schweiz – Schottland im Ausland schauen mit NordVPN

Fans im Vereinigten Königreich greifen auf BBC iPlayer zu, Zuschauer in der Schweiz wählen zwischen SRF 2, RTS 2 und RSI La 2. Alle Anbieter prüfen deine IP-Adresse und blockieren Zugriffe von außerhalb. Mit einem VPN verbindest du dich mit einem Server im jeweiligen Land und schaltest den Stream frei.

Warum brauche ich ein VPN für Schweiz gegen Schottland?

Ein VPN umgeht das Geoblocking bei internationalen Livestreams. Sender wie BBC oder Play SRF ermitteln deinen Standort über die IP-Adresse und sperren Zugriffe außerhalb ihres Lizenzgebiets. Wählst du einen Server in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich, schaltet die Plattform den Stream frei.

BBC-iPlayer-Fehlermeldung in Deutschland

Ein VPN gegen Geoblocking verlegt deinen virtuellen Standort. So empfängst du die kostenlosen Streams aus der Schweiz und dem Vereinigten Königreich auch im Ausland.

Wie schaue ich Schweiz vs. Schottland im Ausland? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abonniere ein schnelles VPN: NordVPN bietet aktuell 78% Black-Friday-Rabatt. Installiere die App: Richte die VPN-Software auf Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein. Wähle einen Server: Verbinde dich mit einem Standort in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich. Starte den Livestream: Öffne BBC iPlayer, Play SRF, Play RTS oder Play RSI und schaue Schweiz gegen Schottland live.

Die besten VPNs, um Schweiz vs. Schottland im Ausland zu schauen

NordVPN – bietet hohe Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen für HD-Streams bei BBC und den Schweizer Sendern. Surfshark – läuft auf mehreren Geräten gleichzeitig und liefert auch bei langen Übertragungen eine konstante Bildqualität. Proton VPN – stellt schnelle Server in Europa bereit, über die Livestreams in der Regel zügig starten.

So schaust du Schweiz vs. Schottland im Ausland

BBC sowie SRF 2, RTS 2 und RSI La 2 zeigen die Nations-League-Partie kostenlos. Alle Angebote stehen jedoch nur im jeweiligen Land zur Verfügung.

So umgehst du die Sperre von BBC iPlayer:

Installiere ein VPN auf deinem Gerät und melde dich an. Verbinde dich mit einem Server im Vereinigten Königreich. Öffne BBC iPlayer und starte den kostenlosen Livestream von Schweiz gegen Schottland.

Fußball-Livestream verfügbar mit NordVPN

Die kostenlosen Streams zur Nations League gelten nur innerhalb bestimmter Länder. Außerhalb der Schweiz und des Vereinigten Königreichs schaltest du die offiziellen Übertragungen deshalb nur mit einem VPN frei.

Die nächsten Spiele der Nations League 2026/27

Spiel Gratisstreams Datum und Uhrzeit Schweiz – Schottland BBC (Vereinigtes Königreich), SRF 2 via Play SRF (Schweiz), RTS 2 via Play RTS (Schweiz), RSI La 2 via Play RSI (Schweiz) Montag, 16. November 2026, 20:45 Uhr Nordmazedonien – Slowenien RTV Slovenija (Slowenien), MRT (Nordmazedonien) Montag, 16. November 2026, 20:45 Uhr Griechenland – Serbien RTS (Serbien), Alpha TV (Griechenland) Montag, 16. November 2026, 20:45 Uhr Dänemark – Norwegen – Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Bosnien und Herzegowina – Rumänien BHRT (Bosnien und Herzegowina) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Wales – Portugal RTP (Portugal), BBC (Vereinigtes Königreich) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Irland – Kosovo RTK (Kosovo), RTÉ 2 (Irland) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Ukraine – Georgien 1TV (Georgien), Suspilne (Ukraine) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Ungarn – Nordirland BBC (Vereinigtes Königreich), M4 Sport (Ungarn) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Polen – Schweden TVP Sport (Polen) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr Israel – Österreich ORF (Österreich), Kan 11 (Israel) Dienstag, 17. November 2026, 20:45 Uhr

Ein VPN lohnt sich nicht nur für die Nations League: Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League laufen bei manchen ausländischen Sendern kostenlos im Stream.

Analyse und Prognose: Schweiz – Schottland

Die Schweiz dominiert die Gruppe B1. Nach vier Spieltagen steht die Nati mit dem Punktemaximum an der Spitze und weist ein Torverhältnis von 11:1 auf. Im Hinspiel gewann sie bereits 3:0 in Glasgow – und das ohne Xhaka und Embolo. Im letzten Gruppenspiel in St. Gallen will Yakins Team den direkten Wiederaufstieg in die Liga A perfekt machen.

Schottland kommt mit gemischter Bilanz: ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen in der Gruppe. Zuletzt gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Slowenien. Auch die WM-Vorrunde verlief mit Niederlagen gegen Brasilien und Marokko enttäuschend.

Prognose: Die Schweiz hat den Heimvorteil, die bessere Form und die stabilere Defensive. Schottland wird kämpfen, dürfte gegen die kompakte Nati aber erneut wenig ausrichten. Mein Tipp: 2:0 oder 2:1 für die Schweiz.

Fußball mit kostenlosem VPN schauen oder nicht?

Kostenlose VPNs stoßen bei Livestreams schnell an ihre Grenzen. Begrenztes Datenvolumen, langsame Server und instabile Verbindungen sorgen häufig für Unterbrechungen während des Spiels.

Für stabile Streams von Schweiz gegen Schottland eignen sich Premium-VPNs besser. Sie liefern höhere Geschwindigkeiten, zuverlässigere Verbindungen und mehr Serverstandorte. NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das VPN risikofrei testen und bei Bedarf innerhalb der Frist kündigen.

Ist es legal, die Nations League mit einem VPN zu schauen?

Wenn du Ländersperren umgehst, kannst du damit gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen. Der Dienst kann dann VPN-Server blockieren, dir den Zugriff auf Inhalte verweigern oder im Extremfall dein Konto sperren. Lies deshalb die Nutzungsbedingungen deines Streamingdienstes genau durch, bevor du ein VPN dafür einsetzt. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Zusammenfassung

Die Schweiz geht als Gastgeber mit leichtem Heimvorteil und einer gefestigten Spielanlage in die Partie. Schottland tritt kämpferisch und geschlossen auf und macht Gegnern das Spiel unbequem. Insgesamt sehe ich die Schweiz knapp vorn, eine enge Begegnung ist aber wahrscheinlich.

Das Nations-League-Duell zwischen der Schweiz und Schottland entscheidet über den Gruppensieg und den Aufstieg in die Liga A. Kostenlos läuft es bei BBC sowie bei SRF 2, RTS 2 und RSI La 2. Mit einem VPN und einem Server im passenden Land streamst du das Spiel auch aus dem Ausland.

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