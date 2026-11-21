Heute, am Samstag, den 21. November 2026, empfängt Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga Borussia Dortmund. Anpfiff im Borussia-Park in Mönchengladbach ist um 15:30 Uhr.

Gladbach spielt vor heimischem Publikum und will in der Tabelle nach oben, der BVB peilt die Spitzenplätze an. Im deutschen Pay-TV überträgt exklusiv Sky die Partie. Gratis schaust du sie per VPN über offizielle, frei zugängliche Streams aus dem Ausland, etwa beim Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland), bei SportyNet und Jovem Pan Esportes auf YouTube (beide Brasilien).



Für diesen Guide habe ich die besten VPN-Dienste und die ausländischen Gratisstreams getestet. So siehst du Gladbach gegen Dortmund ohne Abo.

Wo kann ich Gladbach gegen Dortmund kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender zeigen das Spiel kostenlos, illegale Streaming-Seiten brauchst du nicht. Dafür verbindest du dich per VPN mit einem Server im jeweiligen Land:

Sender Land Preis Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos SportyNet auf YouTube Brasilien Kostenlos Jovem Pan Esportes auf YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

So schaust du Gladbach gegen Dortmund kostenlos: Anleitung

Wähle ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Ich empfehle NordVPN, derzeit 78 % günstiger. Installiere die VPN-App auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server in Irland oder Brasilien, damit der passende Gratis-Livestream freigeschaltet wird. Starte den Stream und sieh Gladbach gegen Dortmund kostenlos.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Hohes Tempo und stabile Verbindungen liefern Bundesliga-Streams in HD ohne spürbare Unterbrechungen. Surfshark: Die Verbindung hält auch bei vielen aktiven Geräten, zudem sind unbegrenzt viele parallele Livestreams möglich. Proton VPN: Gleichbleibende Geschwindigkeit und verlässliche Server eignen sich für internationale Fußballübertragungen. IPVanish: Die Verbindung steht über die gesamte Spieldauer, das Bild bleibt in solider Qualität. Norton VPN: Schnell eingerichtet und zuverlässig beim Entsperren internationaler Bundesliga-Livestreams.

Warum brauche ich ein VPN für Gladbach gegen Dortmund?

Gratisstreams aus dem Ausland unterliegen Geoblocking und funktionieren nur in bestimmten Ländern. Die Anbieter prüfen deine IP-Adresse und blockieren Zugriffe aus Deutschland.

Bundesliga-YouTube-Kanal, in Deutschland nicht erreichbar

Ein zuverlässiges VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im gewünschten Land um. Die Plattform sieht dann eine lokale IP-Adresse und gibt den Gratis-Livestream frei.

Wie streame ich Gladbach vs. Dortmund kostenlos auf YouTube?

Der Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) zeigt Gladbach gegen Dortmund kostenlos, aus Deutschland brauchst du dafür ein VPN. Ein irischer Server hebelt die Ländersperre aus.

Verbinde NordVPN mit einem Server in Irland. Rufe den Bundesliga-YouTube-Kanal im Browser auf. Starte den Livestream von Gladbach gegen Dortmund.

Bundesliga mit NordVPN kostenlos schauen

Bundesliga im Livestream auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland, entsperrt mit VPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream startet nicht? Meist steckt eine Kleinigkeit dahinter, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Diese Lösungen helfen:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, kontaktiere den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Mit dem VPN streamst du auch andere Fußballspiele gratis auf deinem Display:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln 20. November 2026, 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 21. November 2026, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim 21. November 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 21. November 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg 21. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig 21. November 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 21. November 2026, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 22. November 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV 22. November 2026, 17:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat zudem weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.

Prognose und Analyse: Gladbach gegen Dortmund – wer gewinnt?

Für Gladbach läuft die Saison bislang katastrophal. Aus neun Partien holten die Fohlen gerade einmal einen Sieg und ein Unentschieden, siebenmal gingen sie als Verlierer vom Platz. Einen so schwachen Start hat der Klub in seiner Geschichte noch nie erlebt. Auch hinten fehlt die Stabilität: Kein anderes Team der Bundesliga musste bisher öfter hinter sich greifen als die Gladbacher mit 25 Gegentreffern. Trainer Alexander Blessin übernahm im September, eine spürbare Trendwende ist aber noch nicht gelungen. Das jüngste Ligaspiel in Hamburg ging mit 1:3 verloren. Erschwerend kommt die Verletztenliste hinzu: Neben Kapitän Tim Kleindienst muss Blessin auch auf Ko Itakura verzichten.

Ganz anders die Lage beim BVB. Dortmund hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren und mit 21 Zählern genauso viele Punkte auf dem Konto wie Tabellenführer Bayern München. Restlos souverän wirkt das Team von Niko Kovač allerdings nicht immer: Gegen Frankfurt reichte ein knappes 1:0, gegen Elversberg ein 2:1. Hinzu kommt der Ausfall von Emre Can. Außerdem steht am Dienstag schon das nächste Großereignis an, wenn Dortmund in der Champions League bei Arsenal antritt.

Fazit: Die Zahlen sprechen klar für Dortmund. Gladbach muss mit Heimvorteil und kompakter Defensive dagegenhalten, um den ungeschlagenen BVB zu ärgern.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Von kostenlosen VPNs rate ich bei Bundesliga-Livestreams ab. Viele Gratisdienste bieten langsame, überlastete Server und decken wichtige Streaming-Standorte nicht verlässlich ab. Für ruckelfreie Übertragungen sind Premium-VPNs deutlich besser geeignet. Damit schaltest du außerdem weitere internationale Fußballstreams frei, etwa die Champions League oder die Premier League.

Ist es legal, Gladbach gegen Dortmund über VPN zu schauen?

Die VPN-Nutzung ist in Deutschland legal. Rufst du damit allerdings Streams aus anderen Ländern ab, bewegst du dich in einer rechtlichen Grauzone, denn viele Streamingdienste untersagen das in ihren Nutzungsbedingungen. Uns sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Privatnutzer deshalb rechtlich belangt wurden. Im schlimmsten Fall kann der Anbieter aber dein Konto sperren. Die Nutzung erfolgt daher auf eigene Gefahr.

Zusammenfassung

Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund am heutigen Samstag, den 21. November 2026, um 15:30 Uhr im Borussia-Park. Beide Klubs brauchen Punkte für ihre Ziele in der Tabelle. Im deutschen Pay-TV zeigt nur Sky die Partie. Kostenlos läuft sie mit passendem VPN-Standort auf dem Bundesliga-Kanal bei YouTube (Irland), bei SportyNet auf YouTube (Brasilien) und Jovem Pan Esportes auf YouTube (Brasilien).

Ein schnelles VPN wie NordVPN verlegt deinen Standort in Sekunden nach Irland oder Brasilien. Dann öffnest du den Kanal und siehst Gladbach gegen Dortmund live.

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