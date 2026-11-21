Heute, am Samstag, den 21. November 2026, trifft in der Bundesliga Schalke 04 auf den VfB Stuttgart. Anstoß in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 18:30 Uhr.

Schalke will vor eigenem Publikum Boden in der Tabelle gutmachen, Stuttgart sucht den Anschluss an die oberen Plätze. Im deutschen Pay-TV läuft die Begegnung exklusiv bei Sky. Kostenlos siehst du sie mit einem VPN über offizielle, frei zugängliche Streams aus dem Ausland: beim Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) und bei SportyNet auf YouTube (Brasilien).



Für diesen Ratgeber habe ich die besten VPN-Anbieter und die Gratisstreams aus dem Ausland geprüft. So verfolgst du Schalke gegen Stuttgart kostenlos und ohne Abo.

Wo kann ich Schalke gegen Stuttgart kostenlos schauen?

Diese offiziellen Sender übertragen die Partie gratis, illegale Streaming-Seiten sind überflüssig. Dafür verbindest du dich per VPN mit einem Server im jeweiligen Land:

Sender Land Preis Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos SportyNet auf YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

So schaust du Schalke gegen Stuttgart kostenlos: Anleitung

Entscheide dich für ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Ich empfehle NordVPN, aktuell 78 % günstiger. Lade die VPN-App herunter und richte sie auf Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV ein. Wähle einen Server in Irland oder Brasilien, damit der jeweilige Gratisstream für dich freigeschaltet wird. Öffne den Stream und schaue Schalke gegen Stuttgart kostenlos.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Schnelle, stabile Server liefern Bundesliga-Streams in HD ohne merkliche Aussetzer. Surfshark: Auch mit zahlreichen verbundenen Geräten bleibt die Leitung stabil, Livestreams laufen parallel und ohne Limit. Proton VPN: Konstantes Tempo und zuverlässige Server machen den Dienst zur soliden Wahl für internationale Fußballstreams. IPVanish: Die Verbindung hält über 90 Minuten durch, das Bild bleibt in ordentlicher Qualität. Norton VPN: Die Einrichtung geht rasch, internationale Bundesliga-Livestreams laufen verlässlich.

Warum brauche ich ein VPN für Schalke gegen Stuttgart?

Ausländische Gratisstreams sind per Geoblocking auf bestimmte Länder beschränkt. Die Plattformen kontrollieren deine IP-Adresse und sperren Zugriffe aus Deutschland.

Bundesliga-YouTube-Kanal, in Deutschland nicht erreichbar

Ein verlässliches VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Zielland. Die Plattform erkennt dann eine lokale IP-Adresse und schaltet den kostenlosen Livestream frei.

Wie streame ich Schalke vs. Stuttgart kostenlos auf YouTube?

Der Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) überträgt Schalke gegen Stuttgart gratis, aus Deutschland benötigst du dafür ein VPN. Mit einem Server in Irland umgehst du die Ländersperre.

Verbinde NordVPN mit einem Server in Irland. Öffne den Bundesliga-YouTube-Kanal im Browser. Starte den Livestream von Schalke gegen Stuttgart kostenlos.

Bundesliga mit NordVPN kostenlos schauen

Bundesliga im Livestream auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland, entsperrt mit VPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream startet nicht? Meist steckt eine Kleinigkeit dahinter, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Diese Lösungen helfen:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, kontaktiere den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Auch andere Fußballspiele streamst du mit dem VPN gratis auf dein Display.

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln 20. November 2026, 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 21. November 2026, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim 21. November 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 21. November 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg 21. November 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig 21. November 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 21. November 2026, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 22. November 2026, 15:30 Uhr Werder Bremen – Hamburger SV 22. November 2026, 17:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat zudem weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.

Prognose und Analyse: Schalke gegen Stuttgart – wer gewinnt?

Der FC Schalke 04 empfängt am 10. Spieltag den VfB Stuttgart in der Veltins-Arena. Für den Aufsteiger läuft die Rückkehr in die Bundesliga bislang zäh: Mit nur sechs Punkten aus neun Spielen steht das Team von Trainer Miron Muslic auf Platz 17 und hat erst fünf Tore erzielt, im Schnitt 0,6 pro Spiel. Zuletzt verlor Schalke 1:2 in Hoffenheim, aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen gab es keinen Sieg.

Stuttgart reist dagegen mit Rückenwind nach Gelsenkirchen: Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewann die letzten beiden Bundesligaspiele, 4:2 in Leverkusen und 1:0 gegen Werder Bremen, und liegt mit zwölf Punkten auf Rang 8. Offensiv ist der VfB mit 15 Toren deutlich gefährlicher, kassierte aber ebenso viele Gegentreffer. Mittelfeldstratege Angelo Stiller fällt weiterhin verletzt aus.

Für Schalke sprechen die Heimkulisse und das letzte Direktduell: Im Februar 2023 gewannen die Königsblauen 2:1 gegen Stuttgart. Allerdings wartet Schalke in dieser Saison noch auf das erste Heimtor. Offensiv ist auf Ermedin Demirović zu achten, Stuttgarts besten Torschützen; bei Schalke ruhen die Hoffnungen vor allem auf Robin Gosens.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Von kostenlosen VPNs rate ich bei Bundesliga-Livestreams ab. Viele Gratisdienste bieten langsame, überlastete Server und decken wichtige Streaming-Standorte nicht verlässlich ab. Für ruckelfreie Übertragungen sind Premium-VPNs deutlich besser geeignet. Damit schaltest du außerdem weitere internationale Fußballstreams frei, etwa die Champions League oder die Premier League.

Ist es legal, Schalke gegen Stuttgart über VPN zu schauen?

Die VPN-Nutzung ist in Deutschland legal. Rufst du damit allerdings Streams aus anderen Ländern ab, bewegst du dich in einer rechtlichen Grauzone, denn viele Streamingdienste untersagen das in ihren Nutzungsbedingungen. Uns sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Privatnutzer deshalb rechtlich belangt wurden. Im schlimmsten Fall kann der Anbieter aber dein Konto sperren. Die Nutzung erfolgt daher auf eigene Gefahr.

Zusammenfassung

Schalke 04 spielt am heutigen Samstag, den 21. November 2026, um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena gegen den VfB Stuttgart. Beide Teams wollen in der Tabelle punkten. Im deutschen Pay-TV überträgt ausschließlich Sky. Gratis siehst du das Spiel mit passendem VPN-Standort beim Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) oder bei SportyNet auf YouTube (Brasilien).

Ein flottes VPN wie NordVPN versetzt dich binnen Sekunden virtuell nach Irland oder Brasilien. Anschließend rufst du den Kanal auf und verfolgst Schalke gegen Stuttgart live.

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