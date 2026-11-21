Heute, am Samstag, dem 21. November 2026, empfängt der 1. FC Union Berlin RB Leipzig zum 10. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Elf Punkte trennen die beiden Klubs. Leipzig kommt als Tabellenvierter mit 18 Punkten aus sechs Siegen und drei Niederlagen bei 27:13 Toren. Union steht mit 7 Punkten auf Platz 16. Die Bilanz lautet ein Sieg, vier Remis und vier Niederlagen bei 7:21 Toren. Am 9. Spieltag verloren die Berliner 0:2 in Freiburg, die Leipziger fertigten den FC Augsburg mit 5:2 ab.

Hierzulande zeigt nur Sky die Partie, und zwar im Pay-TV. Gratis läuft das Spiel auf dem offiziellen Bundesliga-Kanal bei YouTube, allerdings nur für Zuschauer in Irland. Mit einem VPN öffnest du diesen Stream auch von zu Hause aus und kannst Union Berlin gegen Leipzig kostenlos schauen.

Heute um 15:30 Uhr rollt der Ball Bis zum Anpfiff bleibt nicht mehr viel Zeit. Um 15:30 Uhr beginnen gleich fünf Bundesliga-Spiele, auf den Gratisstreams wird also viel los sein. Installiere dein VPN deshalb jetzt und nicht erst in letzter Minute. Hol dir jetzt NordVPN und sieh Union gegen Leipzig gratis auf YouTube

Wo kann ich Union Berlin gegen Leipzig kostenlos schauen?

Ein Sender überträgt das Spiel heute ohne Abo:

Sender Land Kommentarsprache Preis Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos

Wie kann ich Union Berlin gegen Leipzig kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Warum brauche ich ein VPN für Union Berlin gegen Leipzig?

Übertragungsrechte gelten meist nur für ein Land: Sky zeigt die Partie in Deutschland, der Bundesliga-Kanal auf YouTube streamt sie ausschließlich für Zuschauer in Irland. YouTube prüft dafür deine IP-Adresse. Rufst du den Stream aus Deutschland auf, erscheint statt des Spiels der Hinweis, dass das Video in deinem Land nicht verfügbar ist.

Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Livestream in Deutschland

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server in Irland und gibt dir eine irische IP-Adresse. YouTube behandelt dich damit wie einen Zuschauer vor Ort.

Wie streame ich Union Berlin gegen Leipzig kostenlos auf YouTube (Irland)?

Der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube ist für Irland lizenziert und zeigt Union gegen Leipzig heute gratis. Kommentiert wird auf Englisch.

So kommst du an den Stream:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Rufe den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube auf. Öffne den Livestream von Union gegen Leipzig rechtzeitig vor 15:30 Uhr.

Mit NordVPN und einem Server in Irland läuft die Bundesliga kostenlos auf YouTube

Tipp: Lädt das Video nicht, lösche Cookies und Cache im Browser oder öffne YouTube in einem privaten Fenster. Hilft das nicht, wähle in der VPN-App einen anderen irischen Server.

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Union gegen Leipzig ist eines von fünf Spielen, die heute zeitgleich um 15:30 Uhr beginnen. Die Tabelle zeigt alle neun Partien des 10. Spieltags in der Reihenfolge des Anstoßes:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln Freitag, 20. November, 20:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 21. November, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg Samstag, 21. November, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig Samstag, 21. November, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart Samstag, 21. November, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22. November, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV Sonntag, 22. November, 17:30 Uhr

Dein VPN bringt dich nicht nur zu diesem Spiel, sondern auch zu weiteren Übertragungen des Spieltags bei Sendern im Ausland.

Analyse: Union Berlin gegen Leipzig – wer gewinnt?

Union hat ein Torproblem. Neun Spiele, 7 eigene Treffer, 21 Gegentore: Im Schnitt trifft die Mannschaft weniger als einmal pro Partie und kassiert mehr als zwei. Mit einem Sieg, vier Remis und vier Niederlagen reicht es nur für Platz 16. Beim 0:2 in Freiburg blieben die Berliner zuletzt ohne eigenes Tor.

Ganz anders Leipzig. Mit 27 Treffern in neun Spielen kommen die Leipziger auf drei Tore pro Partie, das 5:2 gegen Augsburg passt ins Bild. Rang vier und 18 Punkte stehen zu Buche. Zuvor verlor Leipzig am 4. November zu Hause 2:3 gegen Manchester City in der Champions League.

Die Zahlen sprechen klar für die Gäste: elf Punkte mehr, die deutlich treffsicherere Offensive und ein 3:1-Sieg im jüngsten Duell am 24. April 2026. Ich sehe Leipzig deshalb als Favoriten. Drei Tage später, am 24. November, wartet auf Leipzig in der Champions League bereits Lens. Union muss hinten stabil stehen, um die Leipziger Offensive zu bremsen, und vorn auf Umschaltmomente lauern.

Gelingt Union die Überraschung gegen den Tabellenvierten oder bleibt Leipzig auf Kurs? Schaue heute live zu!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf. Wenn am Samstagnachmittag zum Anstoß viele Fans gleichzeitig streamen, sind diese Server schnell überlastet: Das Bild wird unscharf, ruckelt oder die Verbindung reißt mitten im Spiel ab. Ein Premium-VPN mit Geld-zurück-Garantie wie NordVPN kannst du ohne finanzielles Risiko ausprobieren.

Ist es legal, Union Berlin gegen Leipzig über ein VPN zu schauen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs legal. Geosperren stammen aus den Lizenzverträgen der Sender, nicht aus Gesetzen. Der Zugriff auf ausländische Streams kann allerdings gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen. Über das VPN rufst du den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist weit sicherer als zwielichtige Streamingseiten mit Pop-ups und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Für Union geht es heute um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, denn Platz 16 bedeutet Relegation. Leipzig will als Vierter seinen Champions-League-Platz verteidigen und den Abstand nach unten weiter wahren.

In Deutschland läuft das Spiel nur bei Sky im Pay-TV. Kostenlos zeigt es der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland. Mit einem VPN und einem irischen Server kannst du Union Berlin gegen Leipzig kostenlos schauen, egal wo du gerade bist.

Jetzt heißt es nur noch: VPN verbinden, den Livestream auf YouTube starten und um 15:30 Uhr dabei sein, wenn in Berlin angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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