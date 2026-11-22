Heute, am Sonntag, dem 22. November 2026, steigt das 111. Nordderby: Der SV Werder Bremen empfängt den Hamburger SV zum 10. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Anpfiff im Weserstadion ist um 17:30 Uhr.

Werder hat nach neun Spieltagen 15 Punkte auf dem Konto. Zuletzt setzte es allerdings ein 0:1 beim VfB Stuttgart. Der HSV kommt mit 12 Punkten und dem Rückenwind eines 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach an die Weser. Die MOPO stellt bereits die Frage, ob es das beste Nordderby seit fast 15 Jahren wird.

Gratis überträgt der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland das Nordderby live, dazu Canal GOAT auf YouTube in Brasilien. Aus Deutschland sind beide Streams gesperrt. Mit einem VPN kannst du Werder gegen Hamburg kostenlos schauen, und zwar von deinem Sofa aus.

Anpfiff heute um 17:30 Uhr Bis zum Anstoß an der Weser bleibt nicht mehr viel Zeit. Ein Derby zwischen Bremen und Hamburg lockt viele Fans gleichzeitig auf die Gratisstreams. Richte NordVPN deshalb schon jetzt ein, damit du beim Anpfiff nicht mit der Installation beschäftigt bist. Hol dir jetzt NordVPN und erlebe das Nordderby heute gratis

Wo kann ich Werder gegen Hamburg kostenlos schauen?

Diese zwei Sender zeigen das Nordderby heute ohne Abo im Livestream:

Sender Land Kommentarsprache Preis Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos Canal GOAT auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos

Wie kann ich Werder gegen Hamburg kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Werder gegen Hamburg?

Der Bundesliga-Kanal auf YouTube besitzt die Rechte für Irland, Canal GOAT für Brasilien. Beide prüfen deine IP-Adresse. Erkennen sie einen Zugriff aus Deutschland, bleibt das Video gesperrt und du siehst nur den Hinweis, dass der Inhalt in deinem Land nicht verfügbar ist.

Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Livestream in Deutschland

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Wie streame ich Werder gegen Hamburg kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Bundesliga?

Der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube ist für Irland lizenziert und meine erste Anlaufstelle für das Nordderby. Kommentiert wird auf Englisch, eine eigene App oder ein Abo brauchst du nicht.

So siehst du SV Werder Bremen gegen Hamburger SV auf dem Bundesliga-Kanal:

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Mit NordVPN und einem Server in Irland läuft die Bundesliga kostenlos auf YouTube

Tipp: Lädt das Video nicht, leere den Browsercache, wechsle auf einen anderen irischen Server und lade die Seite neu. Hilft das nicht, verbindest du dich mit Brasilien und schaust das Nordderby bei Canal GOAT auf YouTube mit portugiesischem Kommentar.

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Werder gegen Hamburg ist das letzte Duell am 10. Spieltag. Hier findest du alle Begegnungen im Überblick:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Bayern München – 1. FC Köln Freitag, 20. November, 20:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 Samstag, 21. November, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 21. November, 15:30 Uhr SV Elversberg – SC Freiburg Samstag, 21. November, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – RB Leipzig Samstag, 21. November, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – VfB Stuttgart Samstag, 21. November, 18:30 Uhr FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22. November, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – Hamburger SV Sonntag, 22. November, 17:30 Uhr

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Analyse: Werder gegen Hamburg – wer gewinnt?

Werder hat nach neun Spieltagen 15 Punkte gesammelt: vier Siege, drei Remis, zwei Niederlagen und 17:15 Tore. Auf das 2:0 gegen die TSG Hoffenheim folgte das 0:1 in Stuttgart, die MOPO spricht von einem „Dämpfer vor dem Derby“. Im DFB-Pokal ist die Mannschaft von Daniel Thioune nach dem 2:3 bei Borussia Dortmund am 27. Oktober ausgeschieden. Die Statistikvorschau von Werder.de hebt „Werders Laufvorteil“ hervor.

Beim HSV stehen 12 Punkte aus vier Siegen und fünf Niederlagen. Nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt meldeten sich die Hamburger mit dem 3:1 gegen Gladbach zurück. Merlin Polzin muss in Bremen auf Albert Sambi Lokonga und weitere verletzte Profis verzichten. Der Klub kämpft mit einer Serie von Muskelverletzungen und ein weiterer Ausfall droht. Mario Vušković ist nach seiner Dopingsperre zurück. Ob es schon für das Derby reicht, ist offen. Umgekehrt warnt Werder.de vor „Hamburgs Distanzschützen“.

Es ist das 111. Nordderby. Das jüngste gewann Werder am 30. Spieltag der Vorsaison mit 3:1. Bundesliga.com nennt es das „Nordderby der guten Freunde“, denn Thioune und Polzin verbindet eine Freundschaft. Entscheidend wird, ob die Bremer ihre Laufstärke ausspielen, bevor die Hamburger aus der Distanz gefährlich werden.

Schüttelt Werder den Stuttgart-Dämpfer ab oder nutzt der HSV trotz Personalsorgen seine Chance? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ausdrücklich ab. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf und zum Anpfiff eines Derbys sind diese schnell überlastet. Die Folge sind ein verwaschenes Bild, Ruckler und abgebrochene Verbindungen. Nimm lieber einen Premium-Dienst aus meiner Liste: NordVPN, Surfshark und Proton VPN bieten 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, Norton VPN bei Jahrestarifen sogar 60 Tage.

Ist es legal, Werder gegen Hamburg über ein VPN zu schauen?

In Deutschland darfst du ein VPN nutzen, auch zum Streamen. Geosperren entstehen durch die Lizenzverträge der Sender, nicht durch ein Gesetz. Du rufst über eine verschlüsselte Verbindung den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten mit Pop-ups, Schadsoftware und illegalen Übertragungen. Der Zugriff auf ausländische Streams kann allerdings gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen.

Zusammenfassung

Das 111. Nordderby hat es in sich. Werder will mit 15 Punkten die Niederlage in Stuttgart vergessen machen, der HSV kann mit einem Sieg trotz des Ausfalls von Sambi Lokonga und vieler Verletzungssorgen nach Punkten gleichziehen.

Gratis läuft das Spiel beim offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und bei Canal GOAT auf YouTube in Brasilien. Ein VPN mit Servern in diesen Ländern öffnet dir beide Streams, sodass du Werder gegen Hamburg kostenlos schauen kannst.

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